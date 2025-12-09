Aldi apre a Bra e rafforza la filiera delle carni con la linea “Regione che Vai”

Aldi continua a crescere in Piemonte e ha scelto Bra nel cuneese per la sua nuova apertura. Un tassello importante non solo per la presenza della multinazionale tedesca nella regione - arrivata ora a 26 punti vendita di cui 4 in provincia di Cuneo, ma anche per la valorizzazione della filiera agroalimentare locale. Perché dietro ai prodotti a marchio Aldi ci sono storie di imprese italiane, filiere corte e collaborazioni strutturate: tra queste spicca il Gruppo Formento, realtà piemontese specializzata nella lavorazione delle carni e fornitore per Aldi di tartare e carne battuta di Fassona.

L'ingresso del nuovo punto vendita Aldi di Bra (Cn)

Il negozio di Bra - 1.677 mq, classe energetica A4, impianto fotovoltaico da 80 kW e colonnina per auto elettriche - nasce dal recupero di un’ex area industriale dismessa.

Un progetto che rigenera un’intera area urbana

Il progetto ha coinvolto non solo la costruzione del punto vendita ma anche un intervento urbano più ampio: la realizzazione di una rotatoria e di nuovi percorsi pedonali, il rifacimento della recinzione e dell’illuminazione pubblica, la piantumazione di alberi e la creazione di un campo da basket/baskin accessibile, in sostituzione dell’ex campo da bocce. Un’inaugurazione che parla di sostenibilità, inclusione e servizio alla comunità, in linea con il percorso di crescita che Aldi porta avanti dal suo arrivo in Italia nel 2018.

Il nuovo Aldi store di Bra, classe energetica A4

Regione che Vai: la linea che racconta l’Italia

Tra le linee più identitarie del marchio svetta Regione che Vai, dedicata ai sapori tipici delle regioni italiane. È una gamma che interpreta al meglio lo spirito di Aldi: qualità, tracciabilità e tipicità al giusto prezzo. Il catalogo spazia dall’antipasto al dessert, raccontando l’Italia attraverso prodotti che valorizzano le filiere locali: formaggi, salumi, paste fresche, dolci regionali e specialità pronte da portare in tavola.

La battuta piemontese della linea Regione che Vai

Un assortimento compatto, intuitivo e a forte trazione tricolore: l’80% dei prodotti alimentari venduti da Aldi in Italia proviene da filiere nazionali. A pochi chilometri da Bra si trova una delle realtà industriali che contribuiscono in modo decisivo alla qualità dei prodotti Aldi: il Gruppo Formento. L’azienda, radicata nel territorio e protagonista del food piemontese, è il partner che fornisce ad Aldi carni selezionate, tra cui le preparazioni di punta come la tartare e la battuta di Fassona piemontese.

Il ruolo strategico del Gruppo Formento

Negli ultimi mesi il Gruppo Formento ha avviato un’importante fase di espansione attraverso l’ingresso di New Carni Dock e del Salumificio Cavallo, due acquisizioni strategiche che rafforzano la struttura produttiva e ampliano il presidio sul comparto suinicolo e salumiero.

Le carni del Gruppo Formento, commercializzate da Aldi

New Carni Dock, punto di riferimento del settore suinicolo piemontese, vanta una filiera completa e lavorazioni specializzate, inclusa la produzione del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop. Salumificio Cavallo porta invece in dote un patrimonio di tradizioni e saperi artigianali nel mondo dei salumi di qualità. Grazie a queste sinergie, il Gruppo Formento si candida come interlocutore ancora più solido per le catene della GDO orientate alla qualità e alla tracciabilità, e Aldi rientra pienamente in questa visione.

La produzione di carne all'interno di uno stabilimento del Gruppo Formento

Con la nuova apertura di Bra, Aldi conferma il proprio impegno nel Nord Italia: più occupazione (13 nuove assunzioni soltanto in questo store), più radicamento, più sinergie con le filiere locali. La promessa del marchio, “Spendi meno, vivi meglio”, si riflette in un’offerta curata - circa 30 marche e 130 referenze di frutta e verdura - ma anche nelle scelte infrastrutturali e ambientali che accompagnano ogni nuovo punto vendita.