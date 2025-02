Rovereto svela i suoi tesori con il “Kilometro del gusto e delle meraviglie”

Ha per stemma una quercia (robur in latino) che "con grande vigore e abbondanza stende i suoi rami". Benvenuti a Rovereto (Tn), la città di Antonio Rosmini, filosofo e teologo di fama internazionale, di Fortunato Depero, uno dei maggiori esponenti del movimento furista, del direttore d'orchestra Riccardo Zandonai, dello scultore Fausto Melotti, dello storico Ettore Tolomei, dell'archeologo Paolo Orsi. Benvenuti nella città dei Dinosauri le cui orme si possono ammirare ai Lavini di Marco, località che Dante ricorda nel XII Canto dell'Inferno: "Quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adige percosse".

Lo skyline di Rovereto (Tn)

Ribattezzata fin dal Settecento l'"Atene del Trentino" per la sua vivacità culturale e spirituale (custodisce la campana più grande del mondo che ogni sera con i suoi 100 rintocchi dal colle di Miravalle invia un messaggio di pace ai potenti della Terra), Rovereto non vive solo di ricordi. Lo dimostra il Mart, museo di arte moderna e contemporanea progettato e inaugurato dall'architetto Mario Botta nel 2002, oggi cenacolo culturale e simbolo della città. E lo dimostrano gli imprenditori (albergatori, ristoratori, artigiani del gusto) che credono nel rilancio della Città della Quercia. L'ultima, interessante iniziativa, è il progetto «Kilometro del gusto e delle meraviglie» che ha come obiettivo principale quello di valorizzare le bellezze e le eccellenze della seconda città del Trentino mettendo in rete le realtà che operano sul territorio.

A Rovereto un progetto all'insegna del buon cibo e dell'accoglienza

Il progetto, proposto dalla Confcommercio Rovereto e Vallagarina, in stretta collaborazione con l'Associazione ristoratori del Trentino, il Comune di Rovereto e l'Azienda per il turismo del comprensorio Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo coinvolge imprenditori, ristoratori, artigiani, attività commerciali, musei e associazioni culturali. Un'esperienza rivolta ai turisti e ai visitatori, ma anche ai residenti. Il «Kilometro del gusto» propone in particolare un viaggio enogastronomico per riscoprire sei realtà roveretane all'insegna del buon cibo, della tradizione, del territorio e dell'accoglienza con l'intento di coinvolgere gli ospiti e i concittadini facendolo trasformandoli in protagonisti di questa esperienza.

Alcuni ristoratori roveretani coinvolti nel progetto "Kilometro del gusto"

I ristoranti che, in base alla stagionalità, proporranno il piatto che li caratterizza, sono sei: Tema, Christian, Caffè De Min, Bottega Bontadi, il Doge e RiPizziCo. I clienti che nel corso del periodo stagionale riusciranno a completare il percorso, ottenendo un «bollino» per ogni ristorante visitato, riceveranno un omaggio speciale. Il primo periodo durerà fino al 30 aprile 2025. Da maggio partirà invece il periodo primavera-estate con nuove proposte culinarie.

Un viaggio alla scoperta delle eccellenze e delle bellezze di Rovereto

Lungo il "Kilometro del gusto" non ci sono solo i piatti da degustare: l'obiettivo è portare i clienti a riscoprire anche quattro attività storiche di Rovereto, vere e proprie eccellenze della città, che propongono prodotti di qualità e hanno grande attenzione all'accoglienza del cliente. In questo percorso tra le vie della città, protagonisti saranno alcune botteghe storiche: la Drogheria Micheli, la Torrefazione Bontadi, gli Alimentari Finarolli, la Caffetteria Bontadi. Infine si è voluto dare risalto alle bellezze storico-culturali della città, portando i residenti e i visitatori alla scoperta dei musei: il Mart, il Museo di scienze e archeologia, il Museo storico italiano della guerra, la Casa d'arte futurista Depero e il Museo della città.

"Kilometro del gusto e delle meraviglie" valorizza la ristorazione roveretana

Entusiasti i titolari dei sei ristoranti coinvolti - Anna Miorando, Christian Dorighelli, Riccardo Angheben, Stefania Contro, Giancarlo Corrotti e Giancarlo Cipriani - che hanno deciso di fare rete promuovendosi vicendevolmente all'interno di questo percorso. Giancarlo Cipriani, presidente dei Ristoratori della Vallagarina ha ribadito la bontà del progetto: «La nostra è un'iniziativa che valorizza la ristorazione roveretana e unisce gli operatori della città. L'obiettivo - ha aggiunto - è mettere in rete gli esercizi della ristorazione, individuare una serie di azioni, semplici ma efficaci, evidenziando agli occhi del potenziale fruitore la proposta complessiva e le sue peculiarità attraverso un piano di comunicazione e promozione strutturato».

Marco Fontanari, presidente dell'Associazione ristoratori del Trentino

Un plauso anche da Marco Fontanari, presidente della Confcommercio Rovereto-Vallagarina e dell'Associazione ristoratori del Trentino: «Il progetto è un primo, significativo passo verso il Kilometro delle Meraviglie - ha dichiarato - una sintesi virtuosa fra le opportunità di interesse culturale, museale e turistico con quelle economiche del commercio e della ristorazione. L'auspicio è che l'Amministrazione comunale riprenda al più presto il percorso proposto nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana».

