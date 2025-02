La Lombardia investe nell'apicoltura (e nel miele): più risorse e tutele

Sono il nostro futuro, anche se non sappiamo tutelarle adeguatamente per il ruolo che svolgono nella salvaguardia della biodiversità ambientale. Le api, anzi la società delle api, come altri insetti sociali, si distingue per la sua straordinaria perfezione e laboriosità. Ape regina, api operaie e fuchi, nel corso della loro vita svolgono ruoli e compiti collaborativi ben definiti. Un microcosmo essenziale per la nostra vita quotidiana. Se ne è discusso di recente a Varese durante il congresso lombardo della categoria.

Api in Lombardia: un tesoro da proteggere per il futuro

«L'apicoltura lombarda - ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Alessandro Beduschi - è seconda in Italia per numeri ed è un settore strategico non solo per l'economia agricola, ma anche per la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Regione Lombardia è al fianco degli apicoltori con azioni concrete, dal sostegno finanziario alla gestione delle emergenze sanitarie. Il Tavolo apistico, riattivato negli ultimi anni, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il dialogo e il coordinamento tra istituzioni e operatori del settore».

I numeri dell'apicoltorua lombarda e l'obiettivo della Regione

In Lombardia sono attivi 9.469 apicoltori, con 21.762 apiari e circa 180mila alveari. Con la nuova legislatura, le risorse dell'Ocm sono raddoppiate. Regione Lombardia ha stanziato 1,25 milioni di euro per le associazioni nell'annata 2023-2024, con ulteriori 400mila euro di contributi destinati ai singoli apicoltori per l'acquisto di attrezzature, assistenza tecnica e formazione. Sul fronte della tutela del miele lombardo, la Regione continua a supportare le associazioni nella lotta alle frodi e nella valorizzazione della produzione locale. Inoltre, grande attenzione è rivolta anche all'emergenza Vespa velutina, con squadre specializzate e monitoraggi costanti per contrastarne la diffusione.

Obiettivo del "Pirellone" è garantire agli apicoltori strumenti efficaci per affrontare le sfide del settore, valorizzando un comparto essenziale per l' agricoltura e per l'ecosistema lombardo, tenendo conto delle grandi difficoltà che il settore affronta, a causa dei cambiamenti climatici, dei maggiori costi di produzione e di una concorrenza estera con prodotti che spesso non danno nessuna garanzia di tracciabilità. Importante anche il legame con il mondo della cultura, due mondi tutt'altro che distanti. In realtà sono più vicini di quanto si possa pensare. Un legame profondo che unisce l'uomo, la terra e la sua storia. L'apicoltura, oltre a essere un'attività economica, si può considerare un vero e proprio "patrimonio culturale" che si tramanda da generazioni.