Villa Naj, ristorante una stella Michelin nel Pavese, si sposta a Riccagioia

Dopo alcuni rumors è arrivata l'ufficialità: un ristorante stellato nel cuore di Riccagioia, centro d'eccellenza dell'agricoltura lombarda. Sarà Villa Naj, stella Michelin, con lo chef Dario Fisichella, a portare nella storica tenuta di Torrazza Coste (Pv) un nuovo punto di ristorazione che esalterà i migliori prodotti dell'agricoltura lombarda, declinati in chiave d'autore.

Una veduta dall'alto sulla tenuta Riccagioia a Torrazza Coste (Pv)

«La scelta di portare a Riccagioia un'eccellenza riconosciuta della ristorazione - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Beduschi - è la prova della volontà di aprire la casa dell'agricoltura lombarda a un grande professionista che con estro e tecnica saprà valorizzare il meglio dei nostri prodotti».

L'obiettivo del trasferimento di Villa Naj a Riccagioia

Secondo l'assessore Beduschi, l'obiettivo è chiaro: valorizzare un'agricoltura sempre più sostenibile, sana e capace di utilizzare il meglio dell'innovazione e della tecnologia in campo. Regione Lombardia, attraverso Ersaf e la Fondazione Riccagioia 5.0, è impegnata a rafforzare il ruolo del centro come hub strategico per l'innovazione agricola. Un modello che coniuga sperimentazione avanzata e divulgazione, puntando a coinvolgere imprese, professionisti e cittadini in un'esperienza che racconta il futuro del settore primario lombardo.

Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura della Lombardia

«Stiamo lavorando - conclude Beduschi - affinché Riccagioia torni a essere il centro nevralgico delle sperimentazioni e dell'alta tecnologia per l'agricoltura del futuro. Un centro di ricerca e innovazione che deve essere aperto a tutti gli attori della filiera, dal campo alla tavola».

Chi è Dario Fisichella, chef di Villa Naj

Al vertice della cucina di Villa Naj, c'è lo chef Dario Fisichella che ora, dopo anni nel cuore del centro di Stradella (Pv), dovrà traghettare il ristorante a Riccagioia. Dopo anni a fianco di Felice Lo Basso, Fisichella ha deciso di intraprendere l'avventura di Villa Naj condividendo i valori e le ambizioni del progetto della famiglia Viglini.

Dario Fisichella, chef di Villa Naj

Ambizioni che non possono essere condizionate dai limiti ma vanno coltivate con grande passione e coraggio, doti che Dario ha dimostrato fin da subito accettando questa sfida con entusiasmo e professionalità. Con la sua esperienza e professionalità, oltre all'amore per la cucina, è al timone del ristorante e, stravolgendo le ottime materie prime dell'Oltrepò, con un tocco innovativo, offre una nuova interpretazione del territorio.