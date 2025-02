Vandemoortele acquisisce Lizzi, specialista di prodotti da forno surgelati

Vandemoortele, colosso alimentare europeo a conduzione familiare, rafforza la sua presenza nel mercato italiano con l'acquisizione di Lizzi Srl, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti da forno surgelati. L'operazione, che segue l'acquisto di Dolciaria Acquaviva nel giugno 2024, è un ulteriore investimento strategico nel comparto e mira ad accelerare la crescita del gruppo nel comparto dei surgelati. A cedere Lizzi è Forno d'Asolo, mentre i dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Vandemoortele punta sull'Italia: acquisita Lizzi, specialista nei prodotti da forno surgelati

Con questa mossa, Vandemoortele si assicura un marchio consolidato che vanta un'ampia gamma di prodotti destinati sia al canale Horeca che alla Grande distribuzione organizzata (Gdo). Lizzi, infatti, si distingue per un portafoglio variegato che spazia dalla pasticceria dolce e salata ai prodotti per la prima colazione, fino al pane, alla pizza e alla focaccia. Tra i marchi più noti, le specialità di pasticceria Lizzi, i pani e le focacce a lievitazione naturale di Forno della Rotonda e le referenze piemontesi di Spar. L'azienda, ricordiamo, ha chiuso il 2024 con un fatturato superiore ai 70 milioni di euro e conta oltre 240 dipendenti distribuiti in quattro stabilimenti produttivi situati nel Nord Italia, ad Assago (Mi), Caronno Pertusella (Va), Sommariva e Monticello (Cn).

Vandermoortele: l'acquisizione di Lizzi rafforza ulteriormente la presenza in Italia

L'acquisizione è stata naturalmente accolta con entusiasmo dal management di Vandemoortele: «Siamo lieti di accogliere Lizzi nella famiglia Vandemoortele - ha dichiarato Yvon Guerin, ceo del gruppo. Insieme a Dolciaria Acquaviva, questa acquisizione strategica rafforza ulteriormente la nostra presenza nel mercato italiano, in linea con la nostra visione di fornire prodotti ed esperienze eccezionali ai nostri clienti». Una visione condivisa anche da Piergiorgio Burei, amministratore delegato di Vandemoortele in Italia, che ha sottolineato come l'operazione rappresenti «un passo davvero importante nel percorso di crescita e trasformazione della nostra azienda». Secondo Burei, Lizzi contribuirà al gruppo con «passione per la qualità e per l'innovazione» e offrirà ai clienti nuove opportunità di sviluppo.

La chiusura della transazione è prevista nelle prossime settimane e, come spesso accade in operazioni di questa portata, diversi attori hanno giocato un ruolo chiave nel processo. Vandemoortele si è avvalsa della consulenza di Oppenheimer, Dsp Corporate Advisory e Rabobank per la parte M&A, mentre Baker McKenzie ha seguito gli aspetti legali. Deloitte ha fornito supporto finanziario e Pwc si è occupata della consulenza fiscale.