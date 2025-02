Le Strade del Vino e dei Sapori in Lombardia: un motore per il turismo

Sembra la scoperta del famoso uovo di Colombo. Forse, però, è il modo più semplice e immediato per parlare del vino e farlo scoprire lungo gli itinerari che percorriamo ogni giorno, solo per andare a lavorare. Sono le 150 Strade del Vino che si snodano, da nord a sud, fra 1450 comuni (oltre 8000 in tutta Italia). 3000 le aziende coinvolte con 400 denominazioni: valorizzano anche (e soprattutto) l'enogastronomia, come elemento identitario e strategico. Questo vale pure per il turismo lombardo.

Sono 11 le Sgtrade dei Vini e dei Sapori della Lombardia

Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia, un motore per il turismo

«È un’esperienza immersiva - ha dichiarato alla BiT l'assessore regionale Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, moda, design, marketing territoriale e grandi eventi -, che va oltre la scoperta di paesaggi, borghi e monumenti. Viaggiare significa assaporare un territorio attraverso i suoi prodotti tipici, le sue tradizioni e la sua cultura enogastronomica. In questo scenario, le Strade del Vino e dei Sapori sono un motore straordinario di promozione territoriale. Grazie alla loro capacità di connettere tre asset chiave - cibo, vino e territorio - hanno dato vita a un sistema turistico esperienziale che attraversa tutta la Lombardia, creando nuove opportunità di crescita per le nostre filiere produttive e i territori».

Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, moda, design, marketing territoriale e grandi eventi

La Lombardia vanta una biodiversità agroalimentare unica, con ben 75 prodotti certificati tra Dop, Igp, Docg, Doc e Igt, che spaziano dai formaggi ai salumi, dai vini all’olio fino alla pasta, senza dimenticare miele, marmellate, dolci, carni e pesci tipici. Un patrimonio straordinario che si riflette anche nella ristorazione, dove la locomotiva del Bel Paese si conferma leader assoluta con oltre 26.800 attività tra ristoranti e street food, e 62 ristoranti stellati. Dalla Franciacorta alla Valtellina, dall’Oltrepò pavese al Mantovano, dalla Bergamasca fino al Cremonese, il patrimonio enogastronomico è un formidabile attrattore per i viaggiatori che cercano autenticità e qualità. Sempre più turisti scelgono infatti le loro mete anche in base alle cantine che potranno visitare, ai vini che degusteranno e alle esperienze gastronomiche che li attendono.

Le 11 Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia

Queste le 11 Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia: