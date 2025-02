Masterchef 14… a tavola: da uno a cinque, “Quattro Passi” alla finale

Vuoi tu, spettatore, sposare Masterchef Italia? E amarlo e rispettarlo finché finale non vi separi? Nel caso, non spuntare la voce “condivisione dei beni” prima di dire il fatidico “sì”. Perché Masterchef, quest'anno più che mai, ha dimostrato di essere una sposa/uno sposo esigente, capace di chiederti tutto, senza lasciarti niente. Capace di rendere anche le chiacchiere (tanto siamo nel periodo di Carnevale, chiacchiere e bugie ci stanno ben fritte e zuccherate) un argomento per una puntata.

Masterchef 14: la prova in esterna della semifinale si è svolta ai Quattro Passi

Masterchef 14: la Mystery Box con Niccolò ed Eleonora

Chiacchieriamo di una Mystery Box che ha visto il ritorno di due ex concorrenti, Niccolò ed Eleonora, rispettivamente la prima e il quinto classificato della scorsa edizione. Oltre al valore simbolico, dato che sono rimasti giusto giusto in cinque tra i fornelli di Masterchef, sono stati scelti loro due per parlare, guarda caso, della “coppia” più chiacchierata appunto dell'intero programma nel mese di San Valentino. Niccolò ed Eleonora hanno portato ingredienti tanto variegati quanto difficili da combinare: albicocche, cozze, salsiccia di tipo buccinasco, coriandolo, seppie, lemongrass e melanzane, tutti da inserire in un piatto, con l'idea di “unire” in questo modo le diversità degli ex concorrenti.

Niccolò ed Eleonora ospiti di Masterchef 14 per la Mystery Box

C'è del genio in questa trovata: Niccolò ed Eleonora hanno fatto parlare di sé anche dopo la tredicesima stagione. Quanto hanno scritto i giornali, ricamato e congetturato, sul fatto che i due potessero stare insieme, in segreto, un mistero ancora adesso irrisolto tra l'altro, perché i due non hanno ancora avuto la decenza di spiattellarlo si social o sulle loro testate la conferma del loro fidanzamento. Eppure si dovrebbe sapere, gli show si nutrono di scandali e sorrisi e le coppie felici rendono sempre bene. Ma anche il silenzio può ancora essere sfruttato, metti che ad esempio, senza scomodare suoceri e banche, si possa lo stesso fare una puntata su un finto matrimonio culinario. Genio, ripeto. Anna, Jack e Simone sono riusciti a spiccare sopra questa Mystery Box dell'amore misterioso, con piatti capaci di valorizzare le materie prime in modo coerente e innovativo. Alla fine, è stato Simone a conquistare la vittoria, ottenendo un vantaggio per l'Invention Test successivo.

Masterchef 14: l'Invention Test e il viaggio nella cucina scandinava

L'ospite d'eccezione della semifinale è stata la chef stellata Amanda Eriksson, che ha proposto un piatto a base di carne di renna e patate. La difficoltà della prova risiedeva questa volta nella riproduzione esatta del piatto, richiedendo non solo tecnica ma anche un'elevata sensibilità gastronomica. Il vantaggio di Simone si è concretizzato nella possibilità di assegnare penalità a due avversari: la scelta è ricaduta su Franco e Mary. Anna ha confermato la sua crescita in questa edizione, portando a termine un piatto ben eseguito e convincente, tanto da aggiudicarsi la vittoria. Franco, invece, ha presentato la performance meno convincente, finendo automaticamente tra i peggiori. Dopo questo assaggio di cucina scandinava, si è volati verso l'ultima prova in esterna della stagione, che si è svolta in uno scenario di assoluto prestigio: il ristorante Quattro Passi a Nerano, insignito di tre stelle Michelin.

Masterchef 14: la chef stellata Amanda Eriksson

Qui, i concorrenti hanno dovuto misurarsi con piatti di difficoltà crescente, dimostrando non solo tecnica ma anche capacità di adattamento e gestione dello stress. Anna, forte della vittoria nell'Invention Test, ha scelto per sé il piatto più complesso, un'evidente dichiarazione di sicurezza nelle proprie capacità. La sua performance ha lasciato senza parole i giudici e i padroni di casa, garantendole l'accesso diretto alla finale. Il suo fiore di loto, raffinato e preciso, ha mostrato un'evoluzione stilistica e tecnica che ha impressionato tutti. Gli altri concorrenti hanno affrontato le loro prove con risultati altalenanti, ma la determinazione non è mai mancata. Alla fine, la peggiore performance è stata quella di Franco, che ha dovuto affrontare il temuto Pressure Test.

Masterchef 14, il Pressure Test: l'ultima sfida prima della finale

Rientrati in cucina, i concorrenti si sono trovati davanti a una griglia e a una scelta decisiva: cucinare le ostriche o la carne wagyu. Mentre Mary ha optato per la carne, Jack, Simone e Franco hanno scelto le ostriche. Dopo il primo assaggio, Jack è riuscito a salvarsi, lasciando gli altri tre a contendersi l'ultimo posto disponibile. Mary ha guadagnato la finale, mentre Franco e Simone si sono giocati il tutto per tutto nell'ultima prova. Il verdetto finale ha decretato l'eliminazione di Franco, lasciando Jack, Anna, Mary e Simone come i finalisti di questa stagione. Quello che potrebbero chiedersi alcuni spettatori, a questo punto, non è tanto chi sarà a vincere Masterchef, ma: nella prossima stagione potremmo vedere altri aspiranti chef provare ad abbinare in un matrimonio in cucina alcuni di questi quattro semifinalisti?