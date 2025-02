Oltrepò Pavese protagonista a Slow Wine Fair: 7 i ristoranti premiati

L’Oltrepò pavese protagonista a Slow Wine Fair di Bologna. Oltre alle cantine, sette ristoranti oltrepadani sono stati premiati con il riconoscimento Slow Wine "Premio Carta Vini Terroir Oltrepo Pavese". Insomma sono stati riconosciuti dei veri e propri ambasciatori del vino del territorio, parte integrante delle loro rispettive carte. Un riconoscimento che da una parte conferma la qualità di alcuni storici locali e dall’altra consacra anche delle nuove proposte. L’attestato è stato consegnato ai ristoratori nel corso della seconda giornata di Slow Wine Fair, l’evento di Slow Food a Bologna Fiere.

I ristoranti dell'Oltrepò pavese premiati a Slow Wine Fair

Ospite sul palco, a consegnare gli attestati Slow Food ai patron dei ristoranti premiati, è stata Francesca Seralvo, presidente del Consorzio tutela vini Oltrepò pavese che ha sottolineato l’importanza di avere sul territorio ristoratori che puntano sulla qualità del vino oltrepadano.

I ristoranti premiati sono:

Prato Gaio di Montecalvo Versiggia

Novanta Bressana Bottarone

Selvatico di Rivanazzano Terme

GioEle di Stradella

Dama di Cervesina

Osteria del Campanile di Torrazza Coste

Villa Naj a Stradella

Slow Wine Fair, le degustazioni dell’Oltrepò pavese

«La partecipazione dell'Oltrepò pavese a Bologna a Slow Wine Fair è un'opportunità per raccontare i vini delle numerose denominazioni del territorio e per celebrare il buono, pulito e giusto che fa rima con la nuova strategia del Consorzio: qualità, trasparenza, filiera» spiegano dal Consorzio.

Lo stand dell'Oltrepò pavese a Slow Wine Fair

Nel corso dell’evento emiliano non sono mancate le degustazioni targate Oltrepò pavese: la prima "A tutto Metodo Classico. Il Pinot Nero in Oltrepo pavese", in degustazione il Metodo Classico Docg delle aziende Scuropasso, La Genisia, Prime Alture, La Piotta, Bosco Longhino, Marchesi di Montalto, in abbinamento con il salame di Varzi Dop e la toma Oltrepò dell'azienda agricola Oranami; la seconda "Pinot Nero in rosso", in degustazione Pinot Nero delle aziende Montelio, Mazzolino, Cordero, Frecciarossa, Stefanago, La Costa, in abbinamento con i formaggi misti a media stagionatura dell'azienda agricola Oranami. Il Consorzio era presente all’evento bolognese con una delegazione di cantine, mentre ha partecipato anche la micro torrefazione artigianale Little Bean Specialty Coffee (Rivanazzano Terme).

