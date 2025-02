Mentre sogna i resort di lusso a Gaza, Trump ne apre uno in Albania

È polemica su Donald Trump dopo che ha ricondiviso un video, generato dall'intelligenza artificiale, in cui si vede una Gaza trasformata in destinazione di lusso con il presidente degli Stati Uniti intento - tra le altre cose - a sorseggiare un cocktail in piscina con l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu o con Elon Musk sotto una pioggia di dollari. Un video, probabilmente inizialmente satirico, che va nella direzione della proposta avanzata dall'ex presidente degli Stati Uniti, che prevede il trasferimento dei palestinesi in altri paesi della regione, come Egitto e Giordania, e la successiva trasformazione della Striscia di Gaza in un centro turistico e commerciale. Ma, in attesa di mettere le mani su Gaza, la famiglia Trump guarda all'Albania come nuova destinazione per i big spender.

Donald Trump in una Gaza di lusso (foto generata con IA)

Trump-Gaza, cosa è successo

Donald Trump ha condiviso sul suo social network, Truth, e anche su Instagram, un video generato dall'intelligenza artificiale che mostra una versione trasformata della Striscia di Gaza, immaginata come una destinazione turistica simile alla Costa Azzurra. Il video raffigura grattacieli moderni, resort di lusso, spiagge attrezzate, turisti, spettacoli di danza, cocktail e una pioggia di dollari su Elon Musk. Uno degli elementi centrali è, come detto, l'immagine di Trump e del primo ministro israeliano Netanyahu su lettini da spiaggia con cocktail in mano, con un'ipotetica Trump Tower di Gaza sullo sfondo.

Non è chiaro chi abbia creato il video che appare provocatorio e satirico in relazione alla proposta di trasformare la Striscia in una nuova destinazione del lusso “trasferendo” la popolazione in altri Paesi, ma la sua diffusione sul profilo di Trump senza alcun commento lo rende un'iniziativa dal forte significato politico che rafforza ulteriormente la convinzione che quella del presidente degli Stati Uniti non fosse una boutade, ma un progetto che potrebbe diventare via via più concreto. Il video ha suscitato vibranti proteste nella comunità internazionale.

Trump, da Gaza all'Albania

In attesa di capire quali sviluppi ci possano essere a Gaza, la famiglia Trump ha deciso di investire in Albania. Il governo albanese ha infatti approvato un piano di sviluppo sull'isola di Saseno promosso da Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. L'investimento, pari a 1,4 miliardi di euro, rientra nei criteri stabiliti dalla legislazione sugli investimenti strategici in Albania. Il progetto prevede la realizzazione del “Sazan Island Touristic Resort”, con ville di lusso integrate nel paesaggio naturale dell'isola.

Sull'isola di Saseno arriverà un resort di lusso

L'isola di Saseno, situata a circa 15 km da Valona e 90 km da Otranto, ha avuto un passato strategico. Durante il regime comunista di Enver Hoxha, l'isola ospitava una base militare. Negli anni '90, è stata un avamposto della Guardia di Finanza italiana per il contrasto al traffico di migranti nel Canale d'Otranto. ttualmente, Saseno è accessibile solo tramite escursioni giornaliere, che permettono ai turisti di esplorare spiagge e grotte sottomarine. Tuttavia, il progetto di riqualificazione è in fase avanzata e, nei prossimi anni, l'isola potrebbe diventare un punto di riferimento per il turismo di lusso nel Mediterraneo. Negli ultimi anni, l'Albania ha visto un incremento del turismo, inizialmente attratto dai prezzi competitivi e dalle bellezze naturali. La trasformazione di Saseno rappresenta un passo ulteriore verso un'offerta turistica più esclusiva, in linea con le tendenze del mercato internazionale. Questo sviluppo potrebbe incidere sulle dinamiche turistiche dell'Adriatico, ponendo l'Albania in diretta concorrenza con le località italiane e pugliesi in particolare, tanto che sono comparse nuove preoccupazioni tra gli operatori italiani.

Albania, la meta preferita degli italiani

L'Albania sta attraversando un periodo di forte crescita turistica. Nel 2023 ha accolto oltre 10 milioni di visitatori, quasi 4 milioni in più rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia. La stagione estiva 2024 ha registrato un forte afflusso di turisti in Albania, con oltre 8 milioni di visitatori nei primi otto mesi dell'anno. Gli italiani, in particolare, hanno scelto le coste albanesi come alternativa a destinazioni tradizionali come la Puglia e la Croazia, quest'ultima meno competitiva dopo l'adozione dell'euro: proprio la Terra delle Aquile è stata la meta preferita dagli stessi italiani nella scorsa estate.

L'Albania deve il suo successo turistico anche alla varietà e al fascino del suo territorio. Non è solo una meta balneare, ma un Paese ricco di storia, paesaggi suggestivi e una popolazione accogliente, desiderosa di far conoscere la propria cultura. Tra i fattori che hanno favorito questo incremento vi sono i costi generalmente più competitivi rispetto a destinazioni come l'Italia. Ma il settore turistico albanese ha visto un significativo aumento dei prezzi, in alcuni casi fino al 90% rispetto all'anno precedente, soprattutto nelle località del sud come Ksamil e Valona.

L'Albania è stata la meta preferita degli italiani nell'estate 2024

Un fenomeno che ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori e le autorità locali, compreso il premier Edi Rama, che ha definito i rincari un rischio per la sostenibilità del turismo nel Paese. Nonostante questi aumenti, il turismo in Albania continua a crescere, come evidenziato dai dati dell'aeroporto di Tirana, che tra giugno e agosto ha registrato un traffico di 3,5 milioni di passeggeri, in aumento del 46% rispetto al 2023. Resta da vedere se il trend dei rincari influenzerà le scelte dei visitatori nelle prossime stagioni.