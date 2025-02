Sport e alimentazione: le Prugne della California al fianco di Quadarella, Rizzo e Curtoni

Il California Prune Board (CPB), rappresentante dei produttori e confezionatori di Prugne della California, annuncia il rinnovo della collaborazione con tre atleti italiani di alto livello, continuando a unire sport e alimentazione in una strategia vincente.

Le Prugne della California sono un alimento ideale per la dieta degli sportivi

Al centro di questa iniziativa ci sono i benefici delle Prugne della California nell’alimentazione sportiva, fondamentali per migliorare le performance atletiche e supportare la preparazione alle competizioni di rilievo.

Una collaborazione di successo con atleti di rilievo

La campagna, che negli ultimi tre anni ha raggiunto oltre 1 milione di persone tramite i canali social delle Prugne della California, vede la partecipazione di figure di spicco dello sport italiano. Tra queste, Simona Quadarella, campionessa mondiale nelle gare stile libero di mezzofondo, che per il secondo anno consecutivo conferma il suo ruolo di ambasciatrice del CPB.

Gli atleti italiani continuano a promuovere i vantaggi di una nutrizione bilanciata attraverso le Prugne della California

L’atleta continua a promuovere i vantaggi di una nutrizione bilanciata per migliorare la resistenza e il recupero muscolare. A lei si uniscono Matteo Rizzo, pattinatore artistico su ghiaccio di fama internazionale, ed Elena Curtoni, sciatrice alpina di livello mondiale. Entrambi sono impegnati nella preparazione alle prossime competizioni sportive internazionali, tra cui gli eventi previsti tra Milano e Cortina durante l’inverno 2026.

«Siamo lieti di rinnovare il nostro progetto focalizzato sull'attività sportiva e la collaborazione con atleti di spicco del mondo sportivo italiano come Simona Quadarella, Matteo Rizzo ed Elena Curtoni», spiega Esther Ritson-Elliott, Director of International Marketing & Communications California Prune Board. «L’Italia si conferma uno dei principali mercati europei per il California Prune Board, che nel 2024 e 2025 rafforza la sua presenza con un piano integrato di marketing e comunicazione. Alla luce degli eccellenti risultati ottenuti negli ultimi due anni, siamo certi che il progetto continuerà a mettere in risalto i numerosi benefici delle Prugne della California, con particolare attenzione a chi conduce uno stile di vita attivo e pratica sport con regolarità, contribuendo al benessere quotidiano» conclude Esther Ritson-Elliott.

I benefici nutrizionali delle Prugne della California

La campagna di comunicazione integrata, che durerà sei mesi, mira a mettere in evidenza i molteplici benefici delle Prugne della California per gli atleti. Questi spaziano dal supporto nella preparazione agli allenamenti al recupero muscolare post-gara, fino a renderle lo snack perfetto per il tempo libero. I contenuti creati in collaborazione con gli atleti saranno diffusi sui canali social delle Prugne della California e sui profili personali degli sportivi.

Le Prugne della California sono lo snack perfetto da consumare sia prima che dopo l’allenamento

Secondo Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il CPB in Italia, le Prugne della California rappresentano un alimento ideale per la dieta degli sportivi. «Grazie al loro elevato contenuto di potassio, contribuiscono al mantenimento della normale funzione muscolare e, grazie al basso indice glicemico, forniscono un apporto energetico graduale e prolungato. Questo le rende ideali per accompagnare workout intensi e attività fisiche che richiedono uno sforzo continuativo. Le Prugne della California rappresentano lo snack perfetto da consumare sia prima che dopo l’allenamento, assicurando il giusto apporto nutrizionale. Sono, inoltre, una fonte di fibre e contengono vitamina K e manganese, due nutrienti fondamentali per supportare la salute delle ossa, contribuendo così al benessere complessivo degli atleti e al sostegno delle performance fisiche anche durante la stagione invernale».

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it