Masterchef 14… a tavola: arte, musica e crime in cucina con Pablo Trincia

Tutto comincia con un delitto: la nona puntata di Masterchef Italia 14, andata in onda in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now Tv, si è aperta con una Mystery Box dal tema “delitto gastronomico”. Sotto la cloche, i concorrenti hanno trovato ingredienti dagli abbinamenti insoliti, dei “crimini” appunto contro il gusto e la cucina (apparentemente). Pablo Trincia, noto per il suo podcast che unisce cultura e cronaca, è apparso in studio per guidare le “indagini” insieme ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Giorgio Locatelli, Pablo Trincia, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri

Non appena si è conclusa la prova investigativa, lo show ha preso una piega inaspettata e vivace con l'Invention Test a tema musicale. Qui, il giudice Giorgio Locatelli, in veste da dj, ha preso in mano i mixer e ha scelto di accompagnare i piatti dei concorrenti con una selezione di grandi brani inglesi. La sfida richiedeva ai concorrenti di preparare piatti che fossero non solo gustosi, ma capaci di "cantare" in armonia con i brani ad essi abbinati. Il momento migliore? Quando i concorrenti hanno iniziato a ballare al passo del dj Locatelli. Almeno stasera qualcosa ha fatto danzare gli animi.

Nona puntata di Masterchef 14: il ritorno della prova in esterna con l'arte



Come lo scorso anno con la prova in esterna al Museo nazionale del cinema di Torino, anche quest'anno si è (ben) scelto di abbinare cucina e arte, con una prova in esterna che ha spostato la competizione nel suggestivo scenario del Mart di Rovereto (Tn), uno dei musei d'arte moderna e contemporanea più prestigiosi d'Italia. Qui, gli aspiranti chef hanno dovuto trasformare l'ispirazione artistica in piatti, reinterpretando opere e installazioni del museo in chiave culinaria. Il Mart, noto per la sua collezione che spazia tra espressioni d'arte radicali e proposte avanguardistiche, con le sue luci e gli spazi ampi, ha creato un contrasto affascinante. I concorrenti, divisi in squadre, hanno dovuto collaborare per realizzare piatti che raccontassero la storia di un'opera, unendo ingredienti e tecniche culinarie con l'estetica dell'arte contemporanea. Una piacevole visione e un momento di cultura oltre che di passione (culinaria). Finalmente.

Ulteriore ingrediente aggiunto alla puntata è stato il Pressure Test: per il momento non si era ancora tenuta un'eliminazione, quindi l'agitazione era abbastanza palpabile ora che nella cucina di Masterchef Italia 14 sono rimasti in pochi. La sfida del Pressure prevedeva un ingrediente “killer” (si vede che il tema crime era abbastanza caro e centrato oggi), con protagonista il giovane chef Jacopo Ticchi, romagnolo classe 1994. Nella sua “Trattoria da Lucio” a Rimini è famoso per trattare un ingrediente in maniera particolare, ancora “poco conosciuto” in Italia, con grande tristezza di noi poveri divulgatori ed esperti del settore: la frollatura del pesce.

Jacopo Ticchi protagonista a Masterchef 14 con la frollatura del pesce

Un ombrina di notevole dimensioni è stata la grande musa ispiratrice dei concorrenti, che hanno dovuto realizzare un piatto con parti “insolite” (fa male dover mettere le virgolette, ma purtroppo bisogna ricordare ai lettori che non dovrebbero essere insoliti) del taglio del pesce, come coda e guancia. Alla fine Gianni non è stato all'altezza del Pressure. Gianni l'elegante, Gianni il poeta, che fino ad ora aveva regalato grandi momenti di spettacolo (e di meme sui social ufficiali del programma). Ma “show must go on” e tutto è concesso di fronte alle telecamere, anche sacrificare un personaggio di cui tanti si ricorderanno di questa stagione. D'altronde, ciò che conta, è sempre e solo la cucina. Fino al prossimo dj event.