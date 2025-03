MangiArti: un progetto per scoprire enogastronomia e cultura del cuneese

Il Conitours, Consorzio degli operatori turistici della provincia di Cuneo, è un punto di riferimento fondamentale per la promozione del territorio e delle sue eccellenze. Attraverso iniziative mirate, il Consorzio lavora per valorizzare le risorse naturalistiche, culturali ed enogastronomiche della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di rendere l’area sempre più attrattiva per visitatori italiani e stranieri.

"MangiArti - I Percorsi del Gusto e delle Tradizioni", un’iniziativa che coniuga il patrimonio agroalimentare locale con esperienze turistiche e culturali.

MangiArti - I Percorsi del Gusto e delle Tradizioni

MangiArti nasce con l’intento di valorizzare i prodotti tipici della provincia di Cuneo attraverso eventi, degustazioni e percorsi tematici che coinvolgono produttori, ristoratori e operatori del settore. L’idea alla base del progetto è che il cibo non sia solo un elemento di consumo, ma un mezzo per raccontare il territorio, la sua storia e le sue tradizioni.

Una guida attraverso sapori e tradizioni

I Percorsi del Gusto e delle Tradizioni si pongono l’obiettivo di far conoscere il ricco patrimonio che il paesaggio, le produzioni tipiche, le ricette storiche e l’artigianato cuneese rappresentano. Per questo, "MangiArti" diventa una guida d’eccellenza all’interno di una terra ricca di sapori e prodotti unici, frutto di una lunga tradizione.

Il progetto è coordinato da un comitato tecnico, composto da esperti del settore, che si occupa di esaminare le domande di adesione e di rilasciare l’attestato di ammissione e il marchio di qualità.

Un territorio unico e ricco di storia

Le valli che si inerpicano sulle montagne, le colline dolci o scoscese e le pianure che si distendono a perdita d’occhio rendono il territorio del Cuneese sorprendente per la sua varietà.

Questa diversità, se da un lato ha rappresentato una sfida per gli abitanti, dall’altro ha permesso la conservazione di prodotti unici, ricette antiche e tradizioni artigianali che affondano le radici nella storia. Ancora oggi, molte di queste lavorazioni si possono riscontrare con le stesse caratteristiche di secoli fa, nel rispetto della tradizione.

Le eccellenze enogastronomiche da scoprire

Grazie a MangiArti, i visitatori possono assaporare le eccellenze locali - dai formaggi ai vini, dai salumi ai dolci tipici - in contesti autentici, riscoprendo il legame profondo tra gastronomia e cultura.

Conitours, attraverso iniziative come MangiArti, dimostra quanto il turismo enogastronomico possa essere una leva strategica per la promozione della provincia di Cuneo, offrendo esperienze di qualità capaci di valorizzare le tradizioni e il lavoro delle comunità locali.

Il Passaporto del Gusto

Per incentivare i visitatori a scoprire i percorsi del gusto e delle tradizioni, è stato creato il Passaporto del Gusto. Questo strumento permette ai turisti di visitare e fruire delle strutture coinvolte nel progetto, tra cui:

Produttori di prodotti tipici

Aziende agricole e artigianali

Hotel, ristoranti e botteghe tipiche

Siti culturali (musei, chiese, mostre, ecc.)

Aree ambientali di pregio con percorsi dedicati

Tutte le informazioni e le strutture aderenti al progetto sono disponibili sul portale ufficiale di MangiArti. Per ulteriori dettagli sul progetto e per scoprire le aziende coinvolte, è possibile contattare Conitours ai seguenti riferimenti: +39 0171 696206