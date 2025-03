Cucina d'autore a St. Moritz: il successo del Gourmet Festival 2025

Dal 27 gennaio al 1° febbraio, all'insegna del motto "New Culinary Lifestyle", il St. Moritz Gourmet Festival 2025 ha entusiasmato oltre 2.300 ospiti e ha dato un forte impulso al futuro con chef innovativi e internazionali di alto livello e piacere sostenibile. Gli ospiti provenienti da tutto il mondo hanno vissuto esperienze culinarie indimenticabili di fronte all'impressionante scenario innevato dell'Alta Engadina.

St. Moritz Gourmet Festival: alcuni degli chef protagonisti

Con un concetto ampliato, il festival di quest'anno si è rivolto specificamente a un nuovo gruppo target più giovane. La visione era chiara: il St. Moritz Gourmet Festival vuole stabilire nuovi standard in termini di piacere e contribuire a plasmare il gusto del futuro. Un obiettivo che è stato raggiunto e che ha dato inizio a una nuova era del St. Moritz Gourmet Festival. Il presidente del festival Claudio Dietrich, direttore generale dell'Hotel Waldhaus Sils, conferma che con la nuova strategia la tradizione incontra un grande domani. Gli approcci innovativi, le idee fresche e le tendenze culinarie della prossima generazione sono ora parte integrante del futuro festival.

Perché quando tradizione, talento, artigianalità e innovazione si incontrano, si creano esperienze culinarie uniche che saranno ricordate. Questi non solo hanno un impatto duraturo sul festival, ma rafforzano anche St. Moritz come destinazione gastronomica leader. Il St. Moritz Gourmet Festival lancia così un segnale forte per il futuro dell'industria alberghiera e gastronomica di alto livello, che si è sempre e ovunque percepito al festival di quest'anno.

St. Moritz Gourmet Festival: il racconto della settimana

La brillante serata di inizio della settimana del festival è stata l'ambito Porsche Kitchen Party al Badrutt's Palace. Circa 250 ospiti hanno gustato ottime prelibatezze e si sono avvicinati agli chef stellati come altrove. Dieci chef ospiti e i loro team hanno cucinato nella cucina della mensa proprio di fronte agli ospiti. Le creazioni esclusive sono state accompagnate da vini pregiati del partner del festival Smith & Smith, champagne di Laurent-Perrier e da eccezionali specialità di formaggio, che ancora una volta hanno suscitato molto entusiasmo. Il coronamento è stata una spettacolare sala da dessert con dolci tentazioni su oltre 100 m².

L'ingresso del Kulm Hotel di St. Moritz

Nei cinque giorni successivi con oltre 30 eventi, il festival ha offerto numerose esperienze culinarie straordinarie, dalle esclusive masterclass ai leggendari Porsche Safari e al piacevole Mountain Brunch. I nuovi format di eventi, in particolare, hanno entusiasmato gli ospiti più esigenti. L'Heavensake Party, il Nobu Special Omakase Nights e il Taste, Scent & Sound hanno dato nuovo slancio e hanno mostrato quanto il St. Moritz Gourmet Festival sia vicino allo spirito del tempo. Anche il gran finale è stato spettacolare: al "Grand Gourmet Closing Show" nel Billionaire St. Moritz del Grand Hotel des Bains Kempinski, tutti e dieci gli chef ospiti hanno cucinato per 180 ospiti. L'esclusivo spettacolo con cena è stato accompagnato da dodici spettacoli di prim'ordine. Una degna conclusione di un'indimenticabile settimana di festival.

St. Moritz Gourmet Festival: il gran finale al Billionaire

In chiusura un appunto dedicato che va all'unico chef italiano presente a questa edizione: il due stelle Michelin Stefano Baiocco, ospite dell'executive chef Mauro Taufer al Kulm Hotel St. Moritz. Il ristorante si inserisce nella cornice mozzafiato di Villa Feltrinelli, affascinante dimora storica impreziosita da un parco di piante secolari, uliveti e da una meravigliosa limonaia. La cucina di Stefano Baiocco si basa principalmente sugli ingredienti del suo orto. Uno dei suoi piatti è un'insalata composta da 150 (!) diverse erbe, fiori e foglie, tutte coltivate sul posto. Il suo credo: «La cucina è per me un mezzo di espressione, da sempre mi interessa comprendere le sensazioni delle persone, capire ciò che le affascina. Vorrei riuscire a toccare i loro pensieri, perché credo che la gastronomia sia più nella testa che nella pancia».

St. Moritz Gourmet Festival: scambio di culture e anticipazione del 2026

Qualità, diversità e una line-up di prim'ordine fanno del St. Moritz Gourmet Festival, uno dei festival gastronomici più antichi del mondo, uno degli appuntamenti più importanti del calendario gastronomico internazionale. Ogni anno arrivano più di 2.300 buongustai da tutto il mondo e nel 2025 il loro entusiasmo sarà particolarmente grande. Il successo del festival si basa anche sullo scambio culturale tra gli executive chef locali e gli chef ospiti. Durante il loro soggiorno in Engadina, l'organizzazione del festival lo sostiene attivamente con numerosi eventi e attività. Il giorno dell'arrivo è prevista una cena di benvenuto con cucina tipica svizzera, attività avventurose individuali in montagna, eventi congiunti in cui vengono implementati concetti coordinati per gli ospiti e un pranzo dello chef che promuove lo scambio in un'atmosfera informale. Questi incontri costituiscono la base per team motivati, una settimana di festival di successo e amicizie che durano ben oltre l'evento. L'attesa per la prossima edizione è già enorme: dal 26 al 31 gennaio 2026, St. Moritz tornerà ad essere il palcoscenico internazionale dell'eccellenza culinaria.