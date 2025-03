Il 29% dei bambini è in sovrappeso: “Nutripiatto” risponde con l'educazione

"Educare al futuro: un pasto alla volta": è un messaggio chiaro rivolto ai bambini al centro del progetto "Nutripiatto" per sensibilizzarli sull'importanza di una corretta nutrizione attraverso pasti equilibrati. La campagna, fatta a misura dei più piccoli con sensibilità e competenza, è in atto nelle scuole dal 2018 per iniziativa di Nestlè insieme ai partner scientifici del Campus Bio-Medico di Roma e della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps). Nuova è la partnership con WeSchool.

In Italia il 29% dei bambini tra i 6 e i 10 anni è in sovrappeso

Un bilancio dei risultati ottenuti dal progetto e l'evoluzione di questa sfida sanitaria ed educativa sono stati presentati a Roma, al ministero dell'Istruzione e del merito, dai suoi protagonisti, medici ed educatori, alla presenza del sottosegretario Paola Frassinetti. Ma i relatori al convegno sono stati gli stessi bambini di alcune scuole elementari che hanno raccontato la loro esperienza a tavola e nelle mense scolastiche, dimostrando consapevolezza nell'approccio al cibo che può essere vissuto anche come un gioco.

L'obesità infantile è un fenomeno complesso che si intreccia a fattori economici, sociali e strutturali e per affrontare questa principale sfida di salute pubblica è fondamentale partire da scuola e famiglia. Inoltre, la sedentarietà aumenta di rischio di insorgenza di sovrappeso e quindi va incoraggiata la pratica sportiva, tenendo conto che in Italia il 29% dei bambini tra i 6 e i 10 anni è in sovrappeso, secondo l'ultimo dato fornito dall'Oms, l'Organizzazione mondiale per la sanità, sollecitando azioni concrete per invertire questa tendenza.

"Nutripiatto" non vuole essere un progetto teorico, ma un vero e proprio strumento pratico per guidare genitori, insegnanti e bambini nella preparazione di pasti bilanciati attraverso una metodologia chiara e coinvolgente. Attraverso materiali educativi interattivi, schede didattiche e attività ludico-formative, sono state già raggiunte migliaia di famiglie e scuole in tutta Italia. Si dà grande rilievo alla salubrità di frutta e verdura, e a un equilibrato rapporto degli altri nutrienti: carboidrati, proteine e grassi. Ma senza nulla togliere al piacere di gustare il cibo in ambito conviviale, in famiglia e nelle mense scolastiche e in linea con le direttive nazionali sulla salute e l'educazione.

Per il sottosegretario Paola Frassinetti è importante portare nei percorsi scolastici questa tematica che coinvolge i bambini e le loro famiglie: «Le nostre scuole - ha detto - si assumono il compito di promuovere la cultura alimentare e gli strumenti per una alimentazione sana, integrandola con lo sport. Per questo abbiamo ripristinato i Giochi della Gioventù. Ritengo che ci sia bisogno di una più ampia responsabilità sociale anche da parte delle aziende che si occupano della filiera alimentare».

Marco Travaglia, presidente e ceo di Nestlé Italia e Malta, ha ringraziato i partner del progetto per la capacità di creare connessioni con azioni concrete: «Sappiamo - ha detto - che le buone abitudini si costruiscono sin da piccoli ed è per questo che vogliamo essere al fianco di famiglie e docenti con strumenti concreti e scientificamente validati. I risultati ci motivano a proseguire consapevoli che la nostra crescita, sia come azienda che come individui, è profondamente legata al valore sociale che creiamo ogni giorno con il nostro lavoro».

Hanno portato il loro contributo al dibattito Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale, Laura De Gara, presidente del corso di laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione e della nutrizione dell'Università Campus Bio-Medico, la biologa Chiara Spiezia e la nutrizionista Manon Kharzai. «Noi pediatri - ha detto Di Mauro - possiamo fare molto per spingere i bambini verso un comportamento corretto verso il cibo che possa evitare l'insorgere di patologie e malattie metaboliche. Solo la prevenzione potrebbe evitare in futuro un forte problema sociale ed anche economico. Questo progetto, realizzato con la nostra supervisione scientifica, è uno strumento di supporto concreto per i professionisti della salute infantile».

È importante che a tavola i bambini coinvolgano anche i genitori a mangiare porzioni equilibrate secondo il "Nutripiatto", come ha detto Chiara Spiezia. Inoltre, come ha spiegato Laura De Gara, «è un valido alleato per invogliare i bambini a prendere parte attiva nella scelta dei cibi e nella preparazione delle ricette, riportando nelle famiglie italiane l'abitudine a consumare pasti vari e bilanciati, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e dei piatti tradizionali».

Il progetto sarà adottato in un numero sempre maggiore di scuole. Nestlé e WeSchool con il percorso “Nutripiatto Storytime” lavorano insieme e porteranno avanti il loro impegno. L'obiettivo è rendere l'apprendimento interattivo e accessibile per studenti e insegnanti attraverso metodologie game-based, storytelling e role play. Il percorso si articolerà su più livelli: formazione certificata per i docenti e incontri formativi.