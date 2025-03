Fondazione Agrigento 2025, se ne va anche il direttore generale: Albergoni si dimette

Dopo il cambio del presidente, lascia anche il direttore generale. Non c'è pace per la fondazione "Agrigento 2025", chiamata a gestire gli eventi per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Roberto Albergoni ha infatti annunciato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale della fondazione. Al momento non è stato ancora comunicato il nome del suo successore.

Roberto Albergoni, si è dimesso da dg della fondazione Agrigento 2025

Agrigento Capitale della Cultura, il passo indietro di Albergoni

Albergoni ha dichiarato a Repubblica che la decisione di lasciare l'incarico era stata presa già alla fine del 2024 e successivamente posticipata. Ha inoltre specificato che le dimissioni non sono legate alle criticità riscontrate nei primi eventi dell'anno, che avevano già portato, appunto, all'uscita del presidente della fondazione, Giacomo Minio.

Secondo diverse testate giornalistiche, le dimissioni potrebbero essere influenzate anche dalla recente nomina di un consulente giuridico esterno da parte della nuova presidente della fondazione, Maria Teresa Cucinotta. Una figura che avrebbe limitato il margine di autonomia decisionale del direttore generale.

Agrigento Capitale della Cultura, un avvio complicato

L'organizzazione di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, ricordiamo, ha incontrato alcune difficoltà sin dalle fasi iniziali. Prima dell'inaugurazione erano emerse criticità logistiche, tra cui problemi infrastrutturali come la presenza di errori sui cartelli stradali e il dissesto delle strade, che hanno richiesto interventi rapidi prima della visita ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Agrigento, un inizio complicato per l‘anno da Capitale della cultura

Alcuni eventi previsti nei primi mesi del 2025 sono stati rinviati o cancellati a causa di problemi di finanziamento, che hanno reso complessa la realizzazione del programma culturale. Tuttavia, l'approvazione del bilancio della fondazione dovrebbe ora consentire la prosecuzione delle attività previste.

Nonostante le difficoltà iniziali, Agrigento 2025 resta però un'importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e attrarre visitatori. La nomina del nuovo direttore generale sarà un passaggio cruciale per garantire la continuità del progetto e la sua riuscita. L'attenzione sarà ora rivolta alla capacità della fondazione di superare le criticità e consolidare la programmazione degli eventi culturali per il resto dell'anno.