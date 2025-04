A Porto ha aperto il “1638 Restaurant & Wine Bar” di Nacho Manzano

Da pochi giorni ha aperto le porte il 1638 Restaurant & Wine Bar, il nuovo ristorante fine dining dello chef spagnolo Nacho Manzano, all'interno dell'Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia, a Vila Nova de Gaia, in Portogallo. Con un menu degustazione che si sviluppa come un viaggio sensoriale, una selezione di vini pregiati e una vista spettacolare sulla città di Porto, il locale si candida a diventare un nuovo indirizzo di riferimento per l'alta cucina lusitana.

La sala del 1638 Restaurant & Wine Bar

Il nome del ristorante, 1638, omaggia l'anno di fondazione di Kopke, la più antica casa vinicola di Porto, che proprio in quell'anno spedì le sue prime bottiglie verso il Nord Europa. Un omaggio che diventa anche un filo narrativo, capace di connettere il progetto alla storia e alla tradizione del territorio. Questo richiamo si ritrova non solo nella proposta enologica, ma anche nella scelta della location: un hotel di prestigio che fa da cornice a un'esperienza gastronomica d'autore firmata da Nacho Manzano, dove la cucina iberica incontra i sapori locali in un ambiente elegante e raccolto.

1638 Restaurant & Wine Bar, il menu di Nacho Manzano

Il menu ideato da Nacho Manzano - tre stelle Michelin con il suo ristorante Casa Marcial - è un percorso in continua evoluzione, costruito su un equilibrio preciso di sapori, consistenze e profumi. La proposta, come detto, unisce la tradizione asturiana dello chef con le materie prime del territorio portoghese, giocando con la memoria e con la ricchezza della costa atlantica. Il risultato è un viaggio culinario che attraversa idealmente la Spagna settentrionale e la regione di Porto, e che si svela gradualmente nel corso di una degustazione alla cieca, dove ogni portata arriva senza anticipazioni, invitando gli ospiti a lasciarsi guidare solo dai sensi.

Il menu del 1638 Restaurant & Wine Bar è un viaggio sulla costa atlantica

A completare il percorso gastronomico c'è una curata selezione di etichette locali, a partire naturalmente dai vini Kopke, con proposte che spaziano dai Porto d'annata ai vini fermi Doc del Douro, provenienti da cantine di riferimento come Quinta de São Luiz e Quinta da Boavista. Tra le chicche in carta figura il Porto Kopke 30 Years Old Tawny, una bottiglia che ben rappresenta la filosofia del ristorante: valorizzare il territorio con autenticità e rispetto. L'intero menu degustazione ha un costo di 140 euro a persona, al quale si possono abbinare due formule diverse di pairing: quella “gastronomica”, con un percorso completo di vini a 80 euro, oppure quella “essenziale”, che include quattro etichette selezionate e ha un prezzo di 45 euro.

Il 1638 Restaurant & Wine Bar unisce Spagna e Portogallo

Come spiega lo stesso Manzano, «la ricchezza e il valore della cucina del Nord del Portogallo e della Spagna, simili sotto molti aspetti, si integrano perfettamente nelle proposte del 1638 Restaurant & Wine Bar. Questa fusione crea una sinergia unica, che eleva i sapori degli ingredienti pregiati a un livello di eccellenza straordinario, mescolando nostalgia, tradizione e modernità. L'eredità gastronomica iberica si completa con l'abbinamento esclusivo dei vini Kopke, studiato con cura per esaltare ogni piatto, rendendo l'esperienza tanto sorprendente quanto memorabile».

Lo chef Nacho Manzano

Ma il 1638 Restaurant & Wine Bar non si rivolge soltanto al pubblico internazionale in cerca di esperienze esclusive. L'intento dichiarato è infatti anche quello di avvicinare la comunità locale a una cucina d'identità, capace di unire la costa portoghese alle montagne asturiane in un racconto fatto di sapori, profumi e ricordi d'infanzia. Un'idea di gastronomia che mette insieme territorio, memoria e contemporaneità, e che punta a raccontare una regione intera partendo dal piatto.