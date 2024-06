L'Algarve: un paradiso tra natura, cultura e sapori in Portogallo

L'Algarve, gemma preziosa del sud del Portogallo, si dispiega come un paradiso baciato dall'Oceano Atlantico, dove spiagge dorate a perdita d'occhio si abbracciano con scogliere mozzafiato e baie nascoste sussurrano segreti millenari. Un territorio che seduce i viaggiatori con la sua anima duplice, fatta di natura incontaminata e cultura millenaria, offrendo un ventaglio innumerevole di esperienze per tutti i gusti da scoprire con i consigli di Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator che organizza vacanze personalizzate nelle più belle località del mondo.

Albufeira, Algarve, Portogallo

Mare e natura incontaminata nell'Algarve

Avventurieri nell'anima: per gli amanti della natura selvaggia, l'Algarve è un parco giochi senza eguali, a partire dalla riserva di Ria Formosa. Sentieri costieri si snodano tra falesie vertiginose e calette incontaminate, regalando panorami che lasciano senza fiato. Kayak e stand up paddle scivolano sulle acque cristalline, alla scoperta di grotte marine nascoste e angoli di paradiso incontaminati. Immersioni e snorkeling aprono le porte a un mondo sommerso brulicante di vita, tra pesci colorati, coralli e antichi relitti. E per un'avventura indimenticabile, un'escursione in barca alla ricerca dei delfini, creature magiche che popolano le acque dell'oceano.

Una splendida caletta in Algarve, Portogallo 1/3 Praia Dona Ama, Algarve, Portogallo 2/3 Praia Dona Ama, Algarve, Portogallo 3/3 Previous Next

Algarve, tra storia e tradizioni millenarie

Un tuffo nella storia: l'Algarve custodisce un ricco patrimonio culturale, pronto a svelarsi ai viaggiatori curiosi. Faro, il capoluogo, incanta con il suo centro storico medievale racchiuso tra mura antiche e la maestosa cattedrale gotica. Lagos, cittadina fortificata, racconta storie di battaglie e scorrerie tra il suo castello moresco e le mura antiche. Silves, antica capitale araba, affascina con il suo imponente castello rosso, simbolo di un glorioso passato. Olhão, pittoresco villaggio di pescatori, conquista con il suo mercato del pesce, brulicante di vita e profumi. E per un viaggio nel tempo, musei e siti archeologici sparsi per la regione svelano i segreti di antiche civiltà.

Monte Agudo, Lisbona, Portogallo

Algarve, la vacanza per tutti i gusti

Relax e svago per tutti i sensi: l'Algarve è anche un paradiso per chi cerca relax e divertimento. Resort di lusso sorgono lungo la costa, offrendo oasi di benessere dove ogni comfort è a portata di mano. Spa e centri benessere coccolano corpo e mente con massaggi e trattamenti rigeneranti. Gli amanti degli sport acquatici trovano il loro paradiso tra surf, windsurf, kitesurf e vela, mentre i golfisti si sfidano su campi da gioco di fama internazionale, immersi in scenari mozzafiato. E per tutta la famiglia, parchi acquatici e parchi divertimenti promettono giornate indimenticabili all'insegna del divertimento.

Algarve, paradiso per buongustai

Sapori che conquistano il palato: l'Algarve è un tripudio di sapori che seduce anche i palati più esigenti. Pesce fresco cucinato in mille modi diventa protagonista nei ristoranti tipici, dove Cataplana de marisco, una sorta di stufato di frutti di mare preparato in una speciale pentola, e Ameijoas à Bulhão Pato, vongole cotte in un brodo di vino bianco, aglio, coriandolo e olio d'oliva, servite con il pane da intingere nel piatto, conquistano con i loro sapori intensi. Dolci tipici, come i Pastel de nata e il Bolo de arroz, concludono in bellezza i pasti. E per gli amanti del vino, degustazioni nelle cantine.

Alla scoperta di Lisbona e dell'Algarve

Tappa irrinunciabile, naturalmente, Lisbona, capitale ricca di storia e cultura, che conquisterà con la sua atmosfera multietnica e le sue numerose attrazioni. Ammirate la Torre de Belém, simbolo della potenza marittima portoghese, e il Mosteiro dos Jerónimos, capolavoro in stile manuelino e luogo di sepoltura di Vasco da Gama.

Alfama, Lisbona, Portogallo 1/4 I mitici tram di Lisbona 2/4 Ponte Vasco de Gama, Lisbona, Portogallo 3/4 Torre di Belem, Lisbona, Portogallo 4/4 Previous Next

Passeggiate per il Castello di São Jorge, godendo di una vista mozzafiato sulla città, e perdetevi tra i vicoli dell'antico quartiere dell'Alfama, dove le note del fado tradizionale vi emozioneranno. Non perdete l'occasione di un giro sul famoso Tram28, che vi porterà alla scoperta dei quartieri storici della città.

Dove dormire a Lisbona e a Faro

Solar Do Castelo - Lisbona

Arroccato sulle mura del Castello di San Giorgio, nel cuore del quartiere storico di Alfama, il Solar Do Castelo - Lisbon Heritage Collection è un boutique hotel che offre un'esperienza unica ai suoi ospiti. Un edificio del XVIII secolo sapientemente ristrutturato, che conserva il suo fascino storico pur offrendo tutti i comfort moderni. L'hotel dispone di solo 20 camere, ognuna delle quali è arredata con cura e attenzione ai dettagli. Troverete pavimenti in legno, soffitti con travi a vista, mobili su misura e arredi in stile antico. L'atmosfera è intima e accogliente, perfetta per chi cerca un rifugio romantico o un luogo dove rilassarsi e staccare dalla routine quotidiana. Molte delle camere offrono una vista mozzafiato sulla città, sul castello o sul fiume Tago. Potrete godervi questo panorama da una delle terrazze dell'hotel, sorseggiando un drink o semplicemente ammirando la bellezza di Lisbona.

L'entrata del Solar Do Castelo 1/3 Il giardino segreto del Solar Do Castelo 2/3 Una delle stanze del Solar Do Castelo 3/3 Previous Next

Soggiornare al Solar Do Castelo significa immergersi nella storia di Lisbona. L'hotel si trova in uno dei quartieri più antichi della città, ricco di vicoli stretti, case antiche e monumenti storici. Potrete esplorare il quartiere a piedi, perdervi tra le sue stradine e scoprire i suoi tesori nascosti. L'hotel dispone di un ristorante che propone piatti della cucina portoghese tradizionale rivisitati in chiave moderna. L'hotel dispone anche di un bar, dove potrete sorseggiare un drink in compagnia.

Hotel Solar do Castelo | Rua das Cozinhas 2 (ao Castelo), Lisbona | tel. +351/21/8806050

Hotel Faro & Beach Club - Faro

Situato nel cuore di Faro, a pochi passi dal centro storico, dal porto turistico e dal Parque Natural da Ria Formosa, l'Hotel Faro & Beach Club è un hotel a 4 stelle che offre un soggiorno elegante e confortevole. Eleganza e raffinatezza: l'hotel vanta un design moderno e minimalista, con arredi curati e un'atmosfera accogliente. Le camere, spaziose e luminose, sono dotate di tutti i comfort per garantirvi un soggiorno piacevole: TV a schermo piatto, minibar, aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita. Alcune camere offrono anche una vista mozzafiato sulla città o sul mare.

La terrazza del Hotel Faro e Beach Club 1/3 La hall dell'Hotel Faro e Beach Club 2/3 Una delle stanze dell‘Hotel Faro e Beach Club 3/3 Previous Next

L'hotel dispone di una piscina all'aperto e di una terrazza solarium, dove potrete rilassarvi e godervi il sole dell'Algarve. Per gli amanti del benessere, è presente anche una spa con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio. L'hotel vanta un ristorante che propone piatti della cucina mediterranea preparati con ingredienti freschi e di stagione. Potrete gustare la vostra colazione sulla terrazza panoramica, ammirando la vista sulla città. L'hotel dispone anche di un bar, dove potrete sorseggiare un drink in compagnia. L'Hotel Faro & Beach Club è situato in una posizione strategica, perfetta per esplorare la città di Faro e i suoi dintorni. A pochi passi dall'hotel troverete il centro storico, con le sue antiche mura, le chiese e i musei. Potrete anche fare una gita in barca nel Parque Natural da Ria Formosa, un'area protetta ricca di flora e fauna.

Hotel Faro & Beach Club | Praça Dom Francisco Gomes 2 8000-168 Faro, Portogallo | Tel +351 289 830 830