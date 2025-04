Dall'uovo alle mele: la mostra sul cibo nell'antica Ercolano a Villa Campolieto

Dalla seconda settimana di aprile, l'Antiquarium del Parco archeologico di Ercolano accoglie un'ampia scelta della collezione di mobili e strumenti di legno proveniente dall'antica città, unica al mondo nel suo genere. Gli straordinari reperti, testimoni della vita quotidiana dell'antica città romana, hanno assunto nel tempo un valore sempre più identitario per il sito. L'eruzione del Vesuvio, infatti, carbonizzò senza bruciare arredi e oggetti. Ed è stata proprio la distruzione operata dalla catastrofica eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ad averceli consegnati; la massa alta 20 metri di fango piroclastico ad altissima temperatura precipitata sulla città ha fatto sì che a causa dell'assenza di ossigeno il legno si sia carbonizzato e non combusto.

Villa Campolieto ad Ercolano

Dopo essere stati in mostra per un anno alla Reggia di Portici, gli arredi in legno trovano dimora in via sperimentale nell'Antiquarium con una disposizione che ricrea due ambienti tipici di una casa romana, restituendo la funzionalità stessa degli oggetti esposti. È questo il terzo approfondimento tematico dopo quello inerente alla conoscenza delle attività marinaresche cui erano dediti gli antichi abitanti di Ercolano, reso possibile visitando il Padiglione della Barca, e quello inerente all'idea del lusso attraverso gli ori, le pitture e le statue esposti nel piano sottostante. E della civiltà del cibo e i piaceri della tratta la mostra "Dall'uovo alle mele" visitabile fino a fine anno a Villa Campolieto ad Ercolano.

Che cosa sapere su Villa Campolieto

Sorta in una posizione fra le più felici e suggestive, a valle della borbonica strada delle Calabrie, non lontano dalla Reggia di Portici e contigua alla Villa Favorita, Villa Campolieto venne edificata per volontà del Principe Luzio De Sangro, duca di Casacalenda, che nel 1755 affidò il progetto e l'esecuzione dei lavori a Mario Gioffredo. Costretto ad abbandonare l'opera intorno al 1760 fu sostituito da Luigi Vanvitelli che, dal 1763 al 1773 (anno della sua morte) ne diresse i lavori, completati nel 1775 dal figlio Carlo. La Villa Campolieto, acquisita nel 1977 dall'Ente per le Ville Vesuviane, oggi Fondazione, dopo sei anni di restauro è stata riportata al suo primitivo splendore e restituita alla pubblica fruizione.

La mostra "Dall'uovo alle mele" a Villa Campolieto

La mostra "Dall'uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola", curata dal Parco archeologico di Ercolano in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, invita i visitatori a un'immersione unica nell'antica Ercolano. Un viaggio sensoriale che attraversa le tradizioni culinarie, svelando i piaceri e le abitudini alimentari di una civiltà che celebrava il cibo come parte essenziale della vita quotidiana. La mostra prende il titolo dal celebre detto di Orazio, "Ab ovo usque ad mala", che descrive un pasto completo nell'antica Roma, iniziando con le uova e terminando con i frutti. Attraverso una selezione di reperti organici eccezionalmente ben conservati, i visitatori possono scoprire la varietà di cibi consumati dagli abitanti di Ercolano, tra cui pane, cereali, legumi, frutta, uova, formaggi e frutti di mare. Questi alimenti, oltre a dare un'idea della dieta dell'epoca, raccontano anche la cura e l'arte della preparazione dei piatti.

Gli spazi espositivi sono progettati con un approccio che crea un vero e proprio “dialogo” tra il passato e il presente, grazie all'innovativo allestimento della “stanza nella stanza”. In questo modo, la visita non solo rivela i reperti antichi, ma arricchisce l'esperienza con l'atmosfera unica della villa settecentesca. Un altro elemento di grande interesse della mostra è il collegamento tra i resti trovati nel sito archeologico e le informazioni sullo stato di salute degli abitanti di Ercolano. Oltre 300 scheletri di fuggiaschi ritrovati lungo l'antica spiaggia offrono nuovi dati sulle abitudini alimentari e sulla vita quotidiana di chi abitava la città prima dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Questa mostra rappresenta dunque non solo un'esplorazione storica, ma anche un'opportunità per riflettere sulle radici culturali del cibo e sulla sua importanza, che travalica il semplice nutrimento, diventando una vera e propria forma di piacere e di identità culturale.