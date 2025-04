Il turismo per single cresce: oltre il 54% viaggia da solo almeno una volta l’anno

Secondo le ultime statistiche del 2024, più del 54% dei viaggiatori a livello globale ha scelto almeno una volta di partire in solitaria nell’ultimo anno. Un dato che segnala un cambiamento significativo nelle abitudini di viaggio e una crescente affermazione del viaggio in solitaria come scelta consapevole.

Turismo per single, perché è in crescita?

Come racconta una viaggiatrice: «Ciao ciao discussioni sulle mete e itinerari pieni di compromessi». Oggi il vero lusso sembra essere la libertà di decidere quando e dove partire, senza dover rendere conto a nessuno. Questa tendenza in forte crescita ha favorito la nascita e lo sviluppo di tour operator specializzati che propongono pacchetti pensati per chi sceglie di viaggiare da solo, ma desidera farlo in compagnia di nuove conoscenze.

Tra i fattori che spiegano la popolarità dei viaggi in solitaria c’è innanzitutto la libertà: chi parte da solo può scegliere itinerari e ritmi in completa autonomia, senza mediazioni o compromessi. A questo si aggiunge una maggiore flessibilità economica e organizzativa, che consente di approfittare di offerte last-minute e partire fuori stagione. Infine, il viaggio in solitaria si rivela spesso un’occasione per creare nuove relazioni in un contesto informale e rilassato.

Crescita del turismo per single: le mete più amate

Secondo le proiezioni del settore, entro il 2026 il comparto del turismo per single registrerà una crescita del 18%, con particolare interesse per crociere, viaggi in barca a vela e destinazioni di mare. Dai dati di Speed Vacanze® emergono chiaramente alcune delle mete preferite. Le crociere, ad esempio, uniscono relax, comfort e socialità, con itinerari nel Mediterraneo, alle Maldive e in Grecia. Le località balneari come Sardegna, Puglia e le isole greche restano molto richieste per la loro atmosfera rilassata. I tour in barca a vela, ideali per piccoli gruppi, permettono di esplorare in modo esclusivo. Anche le capitali europee come Lisbona, Londra e Praga risultano tra le scelte più popolari per un weekend culturale e dinamico.

Le crociere sono tra le opzioni più amate

Un aspetto spesso sottovalutato è il costo. Viaggiare da soli non significa necessariamente spendere di più. Al contrario, grazie a pacchetti mirati e formule condivise, spesso si risparmia rispetto a un viaggio di coppia. Una mini-crociera nel Mediterraneo può partire da 599 euro, mentre una settimana in Salento, con volo, hotel 4 stelle e pensione completa, costa circa 799 euro. Inoltre, la possibilità di condividere la stanza elimina il supplemento singola, abbattendo le spese e incoraggiando la socialità.

Viaggiare soli, senza essere soli

Molte testimonianze dirette confermano il valore dell’esperienza. Andrea ha raccontato quanto sia stato rigenerante il suo viaggio per single a Fuerteventura. Elisa, invece, ha definito il suo tour in barca a vela come «una delle esperienze più belle della mia vita», evidenziando quanto il viaggio in solitaria possa essere arricchente, divertente e sociale.

Il viaggio in solitaria non è più una scelta di ripiego, ma un’alternativa sempre più strutturata, accessibile e apprezzata. Tour operator come Speed Vacanze® offrono soluzioni pensate su misura per chi parte da solo, senza rinunciare a comfort e condivisione. Che si tratti di una crociera, di un weekend culturale o di una vacanza al mare, viaggiare da soli oggi è sinonimo di libertà, autonomia e nuove connessioni.