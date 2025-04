Enosteria Morosini a Ferentino: l'apertura firmata dalla consulenza di Andrea Impero

Ferentino, in provincia di Frosinone, si anima di un nuovo luogo di buon mangiare e buon bere: Enosteria Morosini. Il progetto è firmato da Massimiliano Massari e Daniela Catracchia, appassionati di cultura enogastronomica, e si avvale della consulenza creativa di due professionisti d'eccezione: Andrea Impero, chef stella Michelin al ristorante Elementi in Umbria (dove mantiene comunque la carica) con radici proprio a Ferentino, e Simone Sterbini, barman tra i più apprezzati della scena mixology italiana.

Morsi, la proposta food di Enosteria Morosini

Situata all'interno di un antico pastificio, la location conserva tutto il fascino autentico delle sue origini, arricchita ora da uno spazio esterno ideale per l'estate. Il format dell’Enosteria Morosini punta a un’esperienza conviviale, curata ma informale, con una proposta gastronomica centrata sui "Morsi": piccole porzioni pensate per essere condivise, esplorate e raccontate, realizzate con ingredienti genuini, stagionali e di filiera corta.«Questa è una nuova apertura che nasce dal desiderio di riportare alla luce un luogo storico per Ferentino – spiega lo chef Andrea Impero –. I vecchi proprietari hanno voluto ridare vita a quello che, anni fa, era la Vineria Morosini. Sono stato coinvolto in prima persona per dare forma a questo progetto che, pur nascendo da una mia idea, è frutto di una bellissima collaborazione. Voglio chiarire che il mio ruolo a Elementi Fine Dining, in Umbria, rimane saldo».

Andrea Impero, lo chef stellato di Elementi firma la cucina di Enosteria Morosini

L’Enosteria si distingue per un'impostazione chiara: non un ristorante gourmet, ma un luogo accessibile e accogliente, dove il buon cibo e il buon vino diventano strumenti per riunire le persone.«Non si tratta di un progetto riservato a una nicchia – continua Impero interpellato da noi– ma di un modo per far stare bene insieme le persone, attorno a piatti semplici, fatti bene, accompagnati da un ottimo calice di vino».

Non solo food ma anche cocktail di qualità

La proposta gastronomica si arricchirà ulteriormente nei prossimi mesi: a partire da giugno sarà introdotto anche un menù corto, agile e dinamico, che cambierà frequentemente seguendo la stagionalità e l’offerta del territorio.«Tecnica per me significa rispetto del prodotto, portarlo nel piatto nel modo più semplice possibile, senza sovrastrutture inutili», racconta Impero, da sempre impegnato a valorizzare piccoli produttori locali, che ora entrano a far parte del suo background. Parallelamente alla cucina, anche il mondo del beverage avrà un ruolo da protagonista grazie a Simone Sterbini, che firma una cocktail list basata su signature drinks, tecniche avanzate di miscelazione e ingredienti fatti in casa. Un’offerta che arricchisce ulteriormente l’esperienza all’Enosteria Morosini, rendendola un vero e proprio viaggio tra sapori e aromi, dal piatto al bicchiere.

Il progetto ha già riscosso un grande entusiasmo nella comunità locale:«In queste settimane ho ricevuto tantissimi messaggi, telefonate e dimostrazioni di affetto sia dai cittadini sia dalle istituzioni – prosegue ancora lo chef –. Ora mi auguro che vengano tutti a mangiare e a vivere questo luogo (ride, ndr)». Con Enosteria Morosini, Ferentino ritrova un luogo di incontro, di scoperta e di condivisione, dove tradizione e modernità si intrecciano in modo autentico e appassionato.