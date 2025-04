Revenge travel, workcation e IA: ecco come saranno i viaggi nell'estate 2025

L'estate 2025 rappresenta un punto di svolta nel mondo del turismo. L'unione tra tecnologia intelligente, responsabilità ambientale, benessere e flessibilità lavorativa offre opportunità senza precedenti. Con strumenti come Priority Pass, ogni momento del viaggio, dal check-in alla destinazione finale, diventa un'esperienza ottimizzata e priva di stress. Che si tratti di una vacanza rigenerante, di una workcation o di un viaggio da sogno in solitaria, il 2025 è l'anno in cui ogni viaggiatore può trovare la propria dimensione ideale. È quanto emerge dallo studio diffuso da Priority Pass.

Estate 2025, viaggi basati sull'IA

Nel 2025, l'intelligenza artificiale è diventata una componente essenziale dell'esperienza di viaggio. Più del 45% dei viaggiatori utilizza strumenti di IA generativa per pianificare itinerari su misura, scoprire luoghi nascosti e risparmiare tempo nella ricerca. Le nuove applicazioni consentono di ricevere suggerimenti aggiornati in tempo reale su ristoranti, eventi, musei e percorsi alternativi.

Più del 45% dei viaggiatori utilizza strumenti di IA generativa per pianificare itinerari su misura

Anche l'aeroporto diventa più smart. Grazie all'app Priority Pass, è possibile prenotare in anticipo l'accesso alle lounge, iscriversi a liste d'attesa virtuali e utilizzare mappe aeroportuali interattive per orientarsi in tempo reale. In alcuni scali, come quello di Santa Lucia, si viene accolti persino da un cameriere robot, trasformando l'attesa in un momento piacevole.

Estate 2025, viaggi sostenibili

La sostenibilità è oggi una priorità nella pianificazione dei viaggi. I turisti scelgono sempre più spesso hotel a zero sprechi, resort alimentati da energia solare e destinazioni che investono in progetti ambientali. Anche le compagnie aeree contribuiscono alla transizione, adottando carburanti sostenibili (SAF) e offrendo strumenti per la compensazione delle emissioni.

La sostenibilità è oggi una priorità nella pianificazione dei viaggi

Il Costa Rica e l'Islanda sono tra le mete più richieste grazie a strutture eco-friendly che combinano comfort e basso impatto ambientale. Secondo il World Travel & Tourism Council, oltre il 60% dei viaggi prenotati nel 2025 è a carattere sostenibile.

Estate 2025, viaggi in solitaria

I viaggi in solitaria vivono un momento d'oro. Nel 2025 si registra un aumento del 35% delle prenotazioni individuali rispetto agli anni precedenti. Sempre più persone scelgono di esplorare il mondo da sole, alla ricerca di autonomia, immersione culturale e flessibilità.

I viaggi in solitaria sono aumentati del 35%

Il miglioramento della sicurezza e la diffusione di app basate su community semplificano la gestione del viaggio, rendendolo più accessibile anche a chi parte per la prima volta da solo. Dalle città europee ai templi giapponesi, viaggiare in solitaria è oggi sinonimo di libertà e consapevolezza.

Estate 2025, workcation

Con la diffusione del lavoro da remoto, nasce la tendenza delle workcation: viaggi che combinano attività professionale e tempo libero. Località come Thailandia, Spagna e Norvegia offrono infrastrutture digitali avanzate, spazi di co-working e alloggi pensati per soggiorni prolungati.

Con la diffusione del lavoro da remoto è nata la tendenza delle workcation

Uno studio Airbnb ha evidenziato che quasi il 30% delle prenotazioni riguarda soggiorni superiori ai 28 giorni, a dimostrazione della crescente popolarità di queste esperienze ibride. I soci Priority Pass possono anche prenotare spazi di lavoro eleganti e funzionali nei principali hub globali direttamente tramite app.

Estate 2025, revenge travel 2.0

Il fenomeno del revenge travel si evolve nel 2025. Dopo il boom post-pandemia, oggi i viaggiatori cercano esperienze più lunghe e immersive. Il 34,2% delle persone pianifica viaggi verso destinazioni lontane, contro il 28,2% del 2024.

I safari in Africa sono tra i revenge travel più gettonati

Tra le scelte più popolari ci sono i viaggi in treno attraverso l'Europa, i tour multi-paese in Asia e i safari in Africa. La Generazione Z si distingue per la scelta di esperienze esclusive e hotel di lusso: il 47% opta per strutture a cinque stelle, in crescita rispetto all'anno precedente.

Estate 2025, calmcation

Le calmcation, ovvero le vacanze dedicate al benessere mentale e fisico, sono una delle principali novità del 2025. Sempre più viaggiatori scelgono di disconnettersi da tutto per ritrovare l'equilibrio, optando per spa resort, ritiri detox e percorsi immersi nella natura.

Destinazioni come Bali, le Alpi svizzere e il Giappone propongono offerte che uniscono cura di sé, silenzio e natura. Il Global Wellness Institute prevede una crescita annua del 21% per il turismo del benessere, segno di un cambiamento profondo nelle esigenze dei viaggiatori moderni.