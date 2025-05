Nei Carrefour di Roma arrivano i punti di raccolta per riciclo e riuso

Un protocollo d'intesa tra Roma Capitale, Ama e Carrefour Italia, firmato in Campidoglio, consentirà una gestione più sostenibile dei rifiuti urbani promuovendo azioni condivise per la promozione di un'economia circolare. Nei punti vendita Carrefour di Roma verranno infatti introdotti vari punti di raccolta in vista di un corretto recupero e riciclo, sensibilizzando i cittadini e incentivando comportamenti virtuosi in ambito ambientale. L'obiettivo principale è rafforzare la raccolta differenziata, insieme alla creazione di campagne informative rivolte ai cittadini, e anche ai numerosi turisti, e da un percorso di formazione specifica per il personale addetto.

Roma, parte l'accordo Ama-Carrefour per la raccolta differenziata nei supermercati

«Quest'intesa - ha detto Sabrina Alfonsi, assessore all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale - è un ulteriore passo avanti nella nostra strategia complessiva per rendere Roma una città più sostenibile e innovativa che ha già prodotto grandi risultati, grazie a varie iniziative come la collocazione di 18mila cestini, campagne informative, intese con i consorzi e formazione del personale. Soprattutto è importante la partecipazione attiva dei cittadini e del settore privato nella transizione ecologica».

Attraverso questa intesa, Carrefour Italia metterà a disposizione alcuni dei propri punti vendita per la realizzazione di punti di raccolta dedicati per gli imballaggi in Pet per liquidi alimentari, oli e grassi vegetali, indumenti e tessili, piccoli rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e imballaggi in vetro. Un altro elemento chiave dell'accordo è il "Progetto pilota" per la promozione di acquisti a ridotto utilizzo di imballaggi monouso in alcuni punti vendita Carrefour di Roma. Questo permetterà ai clienti di acquistare prodotti in reparti specifici utilizzando contenitori propri, idonei al contatto alimentare e al trasporto degli alimenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

«Solo dialogando con le istituzioni è possibile realizzare il nostro progetto per la città - ha detto Giovanni Fabbri, head of corporate & internal communication di Carrefour Italia - e fare la spesa, gesto quotidiano per milioni di persone, e può diventare un'occasione per adottare buone pratiche. Con questa iniziativa, vogliamo offrire ai nostri clienti strumenti concreti per ridurre l'impatto ambientale, favorendo un cambiamento culturale che renda la raccolta differenziata e il riuso parte integrante della routine quotidiana. Grazie a questa sinergia potremo rendere questi comportamenti più accessibili e diffusi, contribuendo attivamente alla trasformazione della città”.Già sei contenitori sono pronti per essere collocati in alcuni municipi della città, da Boccea a Prati Fiscali fino a Laurentina».

«La possibilità di conferire materiali riciclabili direttamente nei punti vendita Carrefour - ha commentato Bruno Manzi, presidente di Ama - offre una grande opportunità per migliorare la qualità della raccolta differenziata nella Capitale ed anche un vantaggio economico per la possibilità di riciclo».