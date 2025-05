Piritaly 2025 celebra la Tuscia: formaggi, chef e aziende in primo piano

Il 13 maggio 2025 si è tenuta la quattordicesima edizione di Piritaly, evento enogastronomico e culturale organizzato dalla Famiglia Pira presso la Tenuta Il Radichino a Ischia di Castro, nell'alta Tuscia Viterbese. La manifestazione ha accolto oltre 1.000 partecipanti, tra cui produttori, chef, buyer, ristoratori e giornalisti, offrendo un'occasione unica per celebrare la qualità, la sostenibilità e la convivialità nel mondo del cibo. L’evento, in presenza di oltre 90 aziende agricole, si è confermato un punto di riferimento per l’enogastronomia del territorio, ma non solo, con la partecipazione di tanti appassionati e addetti al settore che sono arrivati presso la tenuta della famiglia Pira.

A Piritaly ospite anche la chef stellata Iside De Cesare

Il Radichino, azienda agricola biologica e agriturismo, è un esempio virtuoso di filiera sostenibile. Con un allevamento semibrado di pecore, capre e vacche rosse, l'azienda produce internamente oltre 100 formaggi e 50 salumi, rappresentando un punto di riferimento per le best practices agricole. E affermandosi come fornitori di tanti ristoranti della zona, soprattutto per quanto riguarda i formaggi.

L'azienda Il Radichino, nota per la produzione di formaggi di qualità

Piritaly 2025: si conferma il format di successo

Piritaly 2025 ha visto la partecipazione di circa 90 realtà agroalimentari e vitivinicole, artigiani del gusto che hanno arricchito l'offerta enogastronomica della giornata. Novità di questa edizione sono stati il Tavolo Rotondo e il Tavolo Quadrato, spazi di degustazione per 10 partecipanti ciascuno, pensati per favorire abbinamenti tra categorie merceologiche complementari e stimolare nuove collaborazioni commerciali. L'evento ha offerto anche momenti di formazione grazie alla collaborazione con l'I.I.S. "A. Farnese" di Ischia di Castro: quindici studenti dell'indirizzo alberghiero hanno avuto l'opportunità di affiancare lo staff della Tenuta e i professionisti presenti, vivendo un'esperienza educativa sul campo.

Piritaly, appuntamento annuale che riunisce aziende e appassionati di food

La giornata è stata arricchita dalla presenza di chef e cuochi provenienti da tutta Italia, che hanno preparato specialità regionali, tra cui Pisarei e Fasò di Danila Ratti, Uovo alla Carbonara di Iside De Cesare, pizza fritta e montanare di Mario Di Dato, Pan De Roma di Salvo Leanza e Paolo Pannuti, e pizze gourmet di Romeo Capocroce e Patrick Zanoni. Non sono mancati punti di degustazione con carne alla griglia, specialità alla brace, fritti, taglieri di formaggi e mostarde, primi piatti e pinsa romana. Tra gli eventi speciali della quattordicesima edizione si sono distinti una passeggiata naturalistica organizzata in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone e un'asta dei formaggi più particolari prodotti dalla Tenuta Il Radichino.

Piritaly 2025 è stato organizzato con il patrocinio dei Comuni di Ischia di Castro e Farnese, e con la collaborazione della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone e dell'I.I.S. "A. Farnese". L'evento ha ricevuto il sostegno dell'Associazione Italiana Coltivatori e di numerosi partner tecnici e sponsor privati, confermandosi come un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore enogastronomico italiano.