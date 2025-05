Non solo pizza e pasta: Maria Pasquale in “Mangia” smonta i cliché sulla cucina italiana

Non esiste un'altra parola come "mangia" per esprimere quello che è il nostro legame alla vita: il cibo. Il nutrirci è la prima pulsione nel venire al mondo, il primo gesto d'amore della mamma che anche dopo molti anni continua a vigilare su quanto mangiamo. Lo faceva anche nonna Ancella con Massimo Bottura adolescente, come come lo chef modenese racconta nella prefazione del libro "Mangia" di Maria Pasquale. E c'è da riflettere se da secoli i cinesi si salutano con la frase "Hai mangiato?". A tutto questo deve aver pensato la scrittrice e giornalista food&travel italo-australiana al momento di dare un titolo al suo ultimo volume, presentato a Roma nell'Aula Magna di Palazzo Talìa, costato due anni di lavoro, di incontri, di scoperte e di visite ai mercati in 20 regioni italiane.

La copertina di “Mangia”, il nuovo libro di Maria Pasquale

Cosa aspettarsi da "Mangia", il nuovo libro di Maria Pasquale

"Mangia" vuole essere un viaggio gastronomico tra storie, sapori e tradizioni. Ci sono ricette famose e altre meno conosciute se non sotto uno dei mille campanili. Traggono attualità e diventano notizia riproposte dall'entusiamo dell'autrice, italiana a metà ma cittadina del mondo. Ma ci sono anche ricette firmate da grandi chef come Mauro Uliassi, Enrico Crippa, Anthony Genovese, Claudio Sadler e Fulvio Pierangelini che le hanno riprese e rivisitate.

Una narrazione fluida racconta particolari che si presumono spesso scontati, ma descritti con tutta l'umiltà e la sorpresa di chi si affaccia su un patrimonio gastronomico straordinario e dialoga con le persone che hanno saputo preservare e valorizzare saperi antichi. Il libro è un atto d'amore all'Italia, ma è anche in lingua inglese perché l'amore per la nostra cultura e il nostro stile di vita è universale. Lo ha sottolineato Angelica Federici, la titolare di Palazzo Talìa, boutique hotel di Via del Nazareno, che ha introdotto la presentazione del volume insieme ad Eleonora Baldwin di Gambero Rosso Channel e Federico De Cesare Viola, editor in chief di Travel e Food & Wine Italia.

A sinistra, Maria Pasquale, autrice del nuovo “Mangia”

Maria Pasquale ha letto alcuni estratti del libro, condividendo riflessioni, incontri ed esperienze raccolte. Ci sono i piatti delle feste dolci e salati, come la Cicerchiata abruzzese, il Capitone e il Casatiello napoletani, il Pangiallo romano, la Pignolata siciliana, la Brovada e muset friulana, Lu Serpe marchigiano e tante altre espressioni popolari che si rinnovano quasi soltanto in famiglia nelle versioni passate da generazione in generazione. E ancora, vengono raccontati il cioccolato piemontese, lo yogurt alpino, le erbe spontanee umbre, la liquirizia calabrese ed esperienze come il glamping tra gli ulivi della Sardegna.

«Altro che pizza e pasta al top della cucina italiana - ha detto Maria Pasquale - come si può pensare all'estero. Ed io con questo libro voglio sfatare il mito, invitare a viaggiare, scoprire e assaporare per conoscere davvero l'Italia nel modo più autentico possibile: mangiandola». Una varietà di cibi è stata simbolicamente riproposta a fine convegno con finger food studiati per l'occasione dal resident chef napoletano Marco Coppola per far vivere agli ospiti un viaggio parallelo a quello proposto dalla scrittrice. Degustate quindi panelle, gattò di patate, baccalà con polenta, piadina con squacquerone, Fregula sarda con arzilla, crostata ricotta e visciole. Abbinamento con vini laziali, piemontesi e veneti.

Che cosa sapere su Maria Pasquale

Chi è Maria Pasquale: nata da genitori italiani a Melbourne, ha sempre saputo che l'Italia era il suo destino. Con una formazione in scienze politiche e storia, collabora con Usa Today, Cnn, Condé Nast, The Telegraph, Sydney Morning Herald e The Australian. Autrice di "I Heart Rome", "How to be Italian" e "The Eternal City". Il suo blog di lifestyle HeartRome ha lettori in oltre 100 Paesi.