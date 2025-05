Cagliari in Tavola: la sfida tra i ristoranti storici accende i fornelli della città

Venerdì 9 maggio, alle ore 11, la Camera di Commercio Cagliari-Oristano ospiterà la conferenza stampa di presentazione di Cagliari in Tavola, il nuovo contest culinario che coinvolge i ristoranti dei quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova. L'iniziativa fa parte del progetto Sa Mesa Nostra, nato per valorizzare la ristorazione sarda attraverso eventi itineranti che attraversano l'isola durante tutto l'anno.

Castello, Marina, Stampace e Villanova: i quartieri di Cagliari si sfidano a colpi di ricette

Il progetto Sa Mesa Nostra, infatti, punta a sostenere e promuovere l'identità gastronomica della Sardegna, combinando la valorizzazione delle ricette della tradizione con la creatività degli chef locali. L'obiettivo è chiaro: costruire una cucina moderna e sostenibile, ma sempre radicata nella qualità delle materie prime, rigorosamente a filiera corta. In quest'ottica, l'evento si propone di raccontare non solo i piatti tipici, ma anche le storie e i saperi che ruotano attorno alla cucina isolana, mettendo al centro i luoghi e le persone che la rendono possibile ogni giorno.

Cagliari in Tavola, l'obiettivo è promuovere le tradizioni culinarie della città

La conferenza stampa del 9 maggio sarà l'occasione per scoprire tutti i dettagli della prima edizione di Cagliari in Tavola, un contest che punta a diventare uno degli appuntamenti più interessanti del panorama gastronomico cittadino. I ristoranti partecipanti, tutti appartenenti ai quattro quartieri storici del capoluogo, si sfideranno reinterpretando la cucina cagliaritana con piatti realizzati a partire da ingredienti freschi e genuini. Un'attenzione particolare verrà riservata ai prodotti provenienti dai mercati civici, in particolare da quello di San Benedetto, attualmente trasferito nella nuova sede di via Sant'Alenixedda, accanto al Teatro Lirico: «Sa Mesa Nostra è un progetto che promuove i ristoranti sardi con un ricco calendario di eventi in tutta la Sardegna nel corso dell'anno.

«L'obiettivo è celebrare la ristorazione sarda, coniugando la tutela delle ricette tradizionali con la creatività degli chef, attraverso l'uso di prodotti di eccellenza, unici per qualità e gusto, in una cucina moderna, sostenibile e a filiera corta» riporta il comunicato di presentazione.