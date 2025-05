Best Beach Club Italia 2025: Alpemare e Lido Villeggiatura vincono ex aequo

Due nomi, due località simbolo del turismo balneare di fascia alta e un unico premio: Alpemare (Forte dei Marmi) e Lido Villeggiatura del Belmond Villa Sant'Andrea (Taormina) sono stati incoronati vincitori ex aequo del titolo di Best Beach Club Italia 2025 durante il Gran Galà dei Beach Club d'Italia, andato in scena giovedì 8 maggio all'Excelsior Gallia Hotel di Milano. L'evento ha segnato anche il lancio ufficiale della seconda edizione della Guida ai migliori beach club d'Italia (Morellini editore), firmata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi (collaboratrice di Italia a Tavola): una pubblicazione che si propone come primo strumento editoriale dedicato al mondo degli stabilimenti balneari italiani.

Migliori beach club d’Italia 2025: vincono Alpemare e Lido Villeggiatura

«Questa guida - spiegano gli autori - è una selezione delle migliori strutture italiane. I beach club hanno un valore sempre più rilevante all'interno del sistema turistico e sono diventati essi stessi una destinazione, esattamente come lo sono gli hotel di prestigio internazionale e come i ristoranti e i locali presenti nei centri balneari d'Italia. L'offerta è in forte evoluzione, anche a seguito dell'applicazione della direttiva Bolkestein che in alcune regioni d'Italia è già avvenuta. Crediamo che il bello debba ancora arrivare».

Best Beach Club Italia 2025: le strutture premiate con tre ombrelloni gold

Per Alpemare si tratta di una conferma importante. Il beach club della Versilia, di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti dal 2017, si era già aggiudicato il titolo nell'edizione 2024 della guida e ha saputo consolidare la sua posizione grazie a nuovi investimenti che, nella stagione appena conclusa, hanno portato al raddoppio della struttura. Un ampliamento che ha ulteriormente rafforzato la sua fama internazionale, in linea con uno standard di eccellenza sotto ogni profilo.

Il beach club Alpemare di Forte dei Marmi

Diverso, ma altrettanto significativo, il percorso di Lido Villeggiatura, che si affaccia sulla baia di Mazzarò e rappresenta una nuova avventura del gruppo Belmond (di proprietà Lvmh). La struttura, aperta la scorsa stagione, ha debuttato direttamente al vertice conquistando non solo i “tre ombrelloni gold” - massimo riconoscimento della guida, attribuito ai beach club che superano i 90 punti - ma anche la vetta della classifica generale, condivisa con Alpemare. A impressionare è stata la capacità di trasportare gli standard dell'hotellerie di lusso in un contesto aperto anche al pubblico esterno, in una delle location più suggestive della Sicilia orientale.

Il beach club Lido Villeggiatura di Taormina

A completare il gotha dei migliori beach club d'Italia, ovvero quelli che hanno ottenuto i tre ombrelloni gold, ci sono in tutto tredici strutture selezionate dai curatori della guida. Oltre ai due vincitori, figurano: Eco del Mare (Lerici) e Langosteria Bagni Fiore (Paraggi) in Liguria; Purobeach Portopiccolo a Sistiana, in Friuli Venezia Giulia; Bagno Piero (Forte dei Marmi) e Twiga (Marina di Pietrasanta) in Toscana; Phi Beach (Baja Sardinia), Nikki Beach (Arzachena) e il beach del Romazzino a Belmond Hotel, tutti in Sardegna; La Scogliera a Positano (Campania); Nuova Spiaggia Paradiso a Letojanni e Tao Beach a Taormina, entrambe in Sicilia.

Best Beach Club Italia 2025: i premi speciali

Durante la serata milanese sono stati consegnati anche nove premi speciali, pensati per valorizzare specifiche eccellenze in ambiti mirati. Il Cà Maiol Award - Best beach restaurant Italia 2025 è andato a Locanda Perbellini al Mare, ristorante situato nel Luna Minoica Beach di Montallegro, sulla costa agrigentina, dove lo chef tre stelle Michelin Giancarlo Perbellini ha creduto e investito sin dal 2020. Il San Greg by Feudi di San Gregorio Award per il miglior design ha premiato Le Carillon Vesta Portofino, debutto sulle spiagge italiane del brand Vesta, legato alla holding di Leonardo Maria del Vecchio.

Sempre sul fronte dell'innovazione e dell'attenzione all'ambiente, il premio Audit People per la qualità e la sostenibilità è stato assegnato al Poseidonia Beach Club di Marina di Ascea, riconosciuto per il lavoro portato avanti sul fronte green e culminato nella realizzazione di un modello di report dedicato. A Git Grado è andato invece il riconoscimento di Spiagge.it per la spiaggia più innovativa, grazie a un'organizzazione capace di coniugare sicurezza, inclusività e digitalizzazione in una struttura adatta a ogni tipo di clientela.

La guida Best Beach Club Italia 2025

Premi anche alla miglior location, andato al Warung Beach Club di Masua, in Sardegna, affacciato sul Pan di Zucchero e incastonato ai piedi di una vecchia miniera, e alla novità dell'anno, il Bagno Saint Tropez di Fregene, che ha portato nuova linfa a una località balneare storica anche grazie alla vicinanza con Roma. Il Best Heritage Award 2025 Italia, pensato per omaggiare una struttura con oltre cent'anni di storia, è stato assegnato allo storico Des Bains 1900 del Lido di Venezia.

Chiudono il quadro due premi speciali dedicati ad aspetti meno battuti ma molto sentiti. Il Loovers Award per il beach club più pet friendly è andato al Baba Beach di Alassio, che ha costruito la propria proposta su misura per chi non vuole separarsi dal proprio cane nemmeno in spiaggia. Infine, il premio per la miglior spiaggia comunale è stato vinto da Alle Boe, stabilimento pubblico di Forte dei Marmi che ha saputo rivoluzionare il concetto di accessibilità combinando design, qualità e un'offerta food & beverage capace di conquistare anche l'aperitivo della Versilia.