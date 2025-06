Il maestro Franco Pepe racconta la sua pizza in un libro firmato Phaidon

Franco Pepe ha deciso di mettere nero su bianco la sua storia, la sua filosofia e le sue pizze. Lo fa con “Franco Pepe: Pizza Chef”, il libro in uscita il prossimo 29 ottobre per Phaidon, casa editrice internazionale che da anni pubblica i volti più autorevoli della gastronomia mondiale. L'annuncio è arrivato da Londra, dove sono state aperte ufficialmente le prevendite dell'opera, attesissima da chiunque si interessi di impasto, lievitazione e cucina italiana.

Pepe, pizzaiolo originario di Caiazzo, nell'alto Casertano, è considerato un maestro assoluto del comparto. Il suo percorso parte da una famiglia di panificatori e si sviluppa tra sperimentazione, studio delle farine e valorizzazione di un piccolo paese che oggi richiama visitatori da tutto il mondo. Nel 2012 apre Pepe in Grani, che in pochi anni diventa una destinazione obbligata per appassionati e gourmet, tanto da finire nelle parole entusiaste di Jonathan Gold, uno dei critici gastronomici più autorevoli degli Stati Uniti, e conquistare un posto nella lista “50 Best Discovery” dei World's 50 Best Restaurants.

Il libro si articola in sei capitoli e raccoglie decine di ricette accompagnate da immagini d'autore: 150 fotografie firmate da Adam Bricker, celebre fotografo, e Brian McGinn, regista nominato agli Emmy per l'episodio di "Chef's Table: Pizza" dedicato proprio a Franco Pepe. Al lavoro sui testi troviamo Elisia Menduni, giornalista e autrice con una lunga esperienza nella narrazione del cibo, con un'attenzione particolare alla panificazione e alla cultura della pizza.

Dentro ci sono le pizze che hanno reso celebre il nome di Pepe in tutto il mondo: La Ritrovata, che rievoca la marinara del padre, la dolce-salata Crisommola del Vesuvio con le albicocche rare locali, Sensazione di Costiera che profuma di Amalfi, e la ormai iconica Margherita Sbagliata, una versione libera e intelligente della classica. Ma oltre alle ricette, c'è anche tutta la riflessione di un artigiano che ha rivoluzionato il concetto stesso di pizza, approfondendo ogni dettaglio dell'impasto e scegliendo con attenzione maniacale ogni singolo ingrediente, spesso proveniente da produttori locali selezionati uno a uno.

Il libro è anche un racconto personale, fatto di tappe, incontri, errori e sorprese, che lo stesso Pepe ha voluto condividere con tono diretto e senza retorica: «Nel 2012 sembrava un sogno pensare che il mondo sarebbe arrivato in un vicolo stretto di Caiazzo, un paesino di appena 5mila anime. Quella "follia nel vicolo" è diventata realtà e nel 2022 l'abbiamo raccontata al mondo con la serie "Chef's Table: Pizza" su Netflix. Oggi, nel 2025, dopo anni di lavoro e dedizione, ho finalmente messo tutto su carta. Phaidon ha deciso di raccontare la storia di un pizzaiolo, e per me è un onore e una grande emozione farne parte. Spero che questo libro ispiri le nuove generazioni. È stato emozionante ripercorrere le mie tappe, e dedico tutto questo ai miei figli: Stefano e Francesca».

Tra i protagonisti della realizzazione, come detto, anche Brian McGinn, regista e produttore statunitense, che racconta così il ritorno a Caiazzo per la produzione fotografica: «Durante le riprese dell'episodio di Chef's Table dedicato a Franco Pepe, ci siamo innamorati non solo della sua pizza, ma anche del suo mondo, fatto di contadini, casari e artigiani che condividono la sua passione e gli permettono di creare la migliore pizza al mondo. Tornare a Caiazzo per fotografare questo libro è stato un onore: è il riflesso del lavoro di una vita».

Anche Elisia Menduni, che ha firmato i testi del volume, ha voluto raccontare il legame con Pepe e il territorio che lo circonda: «Scrivere questo libro è stata un'avventura bellissima, un viaggio nella passione di un uomo straordinario, il cui amore per la pizza è davvero unico. Essere a Caiazzo, lavorare con Francesca, Stefano e tutta la squadra di Pepe in Grani, mi ha fatto sentire parte di una famiglia incredibile e mi ha permesso di scoprire e studiare un territorio ancora autentico. A più di vent'anni da quel primo calzone con scarola, che mi rimase impresso come un sigillo, questo libro ha non solo rafforzato la mia ammirazione per uno dei più grandi "artigiani" d'Italia, ma anche consolidato una bella amicizia, che è cresciuta pagina dopo pagina».

Il volume si presenta con una copertina d'impatto, ispirata ai tradizionali forni a legna, ed è pensato per chi ama la pizza, la cucina, il racconto dei territori. Ma anche per chi vuole imparare davvero, dalle mani e dalla testa di un pizzaiolo che ha lasciato il segno, come si racconta oggi e come si racconterà da ottobre, pagina dopo pagina.