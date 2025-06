Host Milano 2025, tra accoglienza, tecnologia, connessione e personalizzazione

Accoglienza, tecnologia e preparazione, connessione e personalizzazione. Questo sono i punti chiave della prossima edizione di Host, la manifestazione leader mondiale per l'ospitalità, il fuoricasa e il food retail.

Host Milano 2025: presentazione ufficiale e prospettive globali

L'edizione 2025 è stata presentata ufficialmente oggi alla Triennale di Milano. Dal 17 al 21 ottobre prossimi Fiera Milano nel quartiere di Rhò ospiterà la quarantaquattresima edizione di questa kermesse, unica al mondo nel suo genere, così come unica l'offerta che l'Italia può proporre in tema di ospitalità.

Host 2025 in programma dal 17 al 21 ottobre 2025

Il ruolo dell'Italia nell'export globale dell'ospitalità

Una fetta di mercato dell'ospitalità importante, quella nazionale, il 5,1% del totale dell'export globale, preceduta solo da Cina e Germania. Una quota che il nostro paese vuole mantenere e, perché no, anche incrementare, soprattutto sui mercati emergenti come quello sud-americano, asiatico o ancora, e soprattutto, quello mediorientale.

Novità: nasce Host Arabia per espandere il format italiano

E proprio qui arriva la grande novità di Host 2025. I paesi del Golfo, Arabia Saudita come Dubai, sono aree particolarmente attenzionate da Fiera Milano e Host Milano, e da qui è nata l'idea di istituire Host Arabia, in partnership con Semark, per esportare anche a Riyadh l'eccellenza del format Host Milano. L'appuntamento in Arabia si svolgerà dal 15 al 17 dicembre, ma già nella sessione milanese di ottobre avrà un'assoluta rilevanza.

L'Arabia Saudita sta vivendo un momento di grande crescita economica, trainata dal piano strategico Vision 2030, con cui il Regno punta a diversificare la propria economia e posizionarsi tra le prime cinque destinazioni turistiche globali. Il piano prevede oltre 800 miliardi di dollari di investimenti nel settore hospitality. Una potenzialità enorme, in cui l'export italiano vuole entrare con decisione.

Internazionalizzazione: espositori e buyer da tutto il mondo

Allo stesso modo, Host 2025 conferma la sua vocazione multi tematica e contemporaneamente internazionale. Sono già oltre 1700 gli espositori registrati alla manifestazione, quando al taglio del nastro mancano ancora 5 mesi. Per il 44% questi sono stranieri, provenienti da 54 paesi diversi con preminenza di Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Regno Unito. Con moltissime new entry dai mercati emergenti, come quello sudamericano o quello asiatico. L'incontro, la connessione, è proprio uno dei temi chiave di Host, e così gli espositori potranno confrontarsi con oltre 700 hosted buyer provenienti da circa 75 Paesi, altamente profilati anche con il supporto di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Host 2025 è occasione di incontro privilegiata tra fornitori e buyer

Tra i principali settori target: distributori, rivenditori, esportatori/importatori; ristorazione, food service e fuoricasa; retail e GDO; attività ricettive; centri commerciali e location; chef, professionisti e consulenti. Le Americhe (35%), Medio Oriente e Africa (28%), Asia e Oceania (14%), oltre all'Europa e Paesi CIS (24%), sono le principali aree estere di provenienza. Una fiera che guarda moltissimo al nuovo e che si presenta ancora differenziata in singoli comparti, organizzati per affinità di filiera: Ristorazione Professionale e Bakery-Pasta-Pizza; Caffè-Tea, Bar-Macchine Caffè-Vending, Gelato-Pastry; Tavola-Tecnologia-Arredo Contract.

Tendenze internazionali: mangiare fuori casa?

Ma quali sono i trend attuali del mondo dell'ospitalità? Molte risposte le si possono trovare nell'indagine ad ampio raggio proposta da CSA Research per Host 2025 dal titolo “Cosa significa mangiare fuori casa?”, illustrata direttamente dalla direttrice Monica Fabris.

Le eccellenze del mondo food a Host 2025

Un report che analizza comportamenti e abitudini di consumo in alcuni tra i più rappresentativi mercati internazionali, con un campione di 8000 interviste tra Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Paesi del Golfo, utile per comprendere quali differenze culturali e nuovi fattori di scelta possano trasformarsi in opportunità di business emergenti per gli operatori del settore.

Accoglienza e sostenibilità al centro della strategia fieristica

Il giro degli interventi l'ha iniziato Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano. Per lui la parola chiave dell'ospitalità è accoglienza: «le fiere servono per incontrarsi, vogliamo che la nostra piattaforma racconti il modo per essere accoglienti. A Milano accoglieremo anche le Olimpiadi. Per questo abbiamo pronto un nuovo grande padiglione, da 40000 posti, per ospitare eventi, il secondo posto più grande d'Europa. Quando parliamo di Host dobbiamo parlare di piattaforma, di contenuti che produciamo sulla base di analisi molto dettagliate dei trend, che diventano fondamentali nella trasformazione delle aziende.

Da sinistra Alessandro Fontana, Francesca Cavallo, Maurizio Forte, Roberto Foresti, e Andrea Bignami

Questo differenzia Host dal resto delle fiere del mondo. Contenuti che sono legati da un fil rouge, quello della sostenibilità. In fiera ammettiamo solo aziende che di questo fanno una bandiera, è il mercato che ce lo chiede». Lo stesso mercato che fa sì che, tra i partecipanti ad Host, il fatturato arrivi per l'80% dall'estero.

Tecnologia e formazione: la chiave per il futuro dell'ospitalità

Tecnologia e formazione sono invece le parole chiave dell'ospitalità contemporanea secondo Maurizio Forte, Direttore Centrale per i settori dell'Export di Agenzia ICE. «Oggi serve tecnologia e preparazione tecnica degli addetti, per una maggiore sicurezza dei clienti e, di conseguenza, una maggiore qualità dell'offerta. A questa però si unisce anche una ricerca della performance per sorprendere».

Non mancherà il pubblico anche a Host 2025

Forte poi parla dei numeri dell'export nazionale, quelli che vedono l'Italia terzo esportatore al mondo nel settore: «Un settore che cresce di continuo. Se in generale da soli rappresentiamo il 5,1% delle esportazioni mondiali, ci sono alcune categorie dove la percentuale sale notevolmente, come quella della panificazione-panetteria, con quote vicine al 30%. Un settore dove crescono tutti, anche nelle sottocategorie, e soprattutto dove crescono gli utilizzatori, sia come uso domestico che sotto forma di turismo. Dobbiamo però riuscire a difendere le nostre quote di mercato».

Il tutto in un momento dove il commercio internazionale subisce alcune forme di limitazione: «Purtroppo nel settore c'è un certo protezionismo, c'è il tema dei dazi, dei regolamenti, delle certificazioni che arrivano a danneggiare soprattutto le piccole aziende. A maggior ragione, le fiere come Host 2025 diventano importanti come punto di incontro».

Connessione ed esperienza: una piattaforma per fare business

«La connessione che una fiera come Host crea, come piattaforma, crea per le aziende grandi opportunità di business». Così Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano, che ha poi aggiunto «Host vuole essere una piattaforma che crea networking, cercando di essere anticipatori di tendenze, ma lo può fare solo grazie a fianco delle aziende che vi partecipano, che hanno le conoscenze per creare questo tipo di sviluppo».

Un momento della presentazione ufficiale di Host 2025

«Quest'anno - ha aggiunto la Cavallo - grande attenzione sarà data all'arte bianca. Porteremo a Milano tutto il processo della filiera produttiva, rafforzando l'area MIPPP - Milano Pane Pizza Pasta, grazie alla partnership con il Consorzio SIPAN che porterà nell'area i più importanti produttori italiani di bakery equipment». Accanto al MIPPP spazio al Bakery Square, un'arena dedicata a formazione, eventi, competizioni e workshop per fare cultura dell'arte bianca. Ospiterà inoltre il prestigioso Panettone World Championship, con la partecipazione di maestri internazionali come Iginio Massari e Antonio Bachour, e il Campionato Europeo della Pizza.

Personalizzazione: strategia e dati per mercati in evoluzione

Per il direttore del Centro Studi di Confindustria Alessandro Fontana la parola chiave dell'ospitalità è personalizzazione, che serve per creare offerte adeguate a soddisfare i più diversi bisogni. Si realizza con ingenti investimenti in informazione e tecnologia.

Alla domanda di Andrea Bignami, caporedattore di Sky Tg24 e moderatore della presentazione, sul fatto che l'Arabia, che ha l'obiettivo di accogliere oltre 150 milioni di turisti, possa diventare l'alternativa agli Stati Uniti, dove invece i recenti limiti imposti dall'amministrazione Trump all'import delle merci sta causando perdite all'industria italiana, Fontana ha risposto: «effettivamente è vero, il Medio Oriente è un mercato in grande crescita, per esempio abbiamo raddoppiato l'export verso l'Arabia Saudita, che in qualche modo compensa i problemi che ci sono in Europa, col mercato tedesco per esempio, e con quello americano, dove esportiamo per 12 miliardi.

Non basta però entrare in un nuovo mercato, bisogna farlo bene, con strategia, creando accordi commerciali nuovi. Come Confindustria proponiamo l'utilizzo della piattaforma Expand, che permette di determinare il potenziale di crescita di una determinata merce in un determinato paese. In Arabia siamo già a quasi un miliardo di euro di Export, ma potenzialmente si può arrivare a 5».

Gli eventi di punta a Host Milano 2025

Tanti gli eventi che si intrecceranno nella 5 giorni di Fiera Milano. Nel settore bar e caffè, Host 2025 ospiterà il ritorno a Milano del World Barista Championship, la più prestigiosa competizione mondiale organizzata da SCA. Novità assoluta saranno gli Host Talks - Beyond the Cup, incontri sul futuro del caffè, tra sostenibilità, innovazione e cultura, in collaborazione con M25 Consulting.

Host 2025 conferma il suo format con 4 macro categorie presenti

Grande attesa anche per il ritorno dello Smart Label - Host Innovation Award, il premio internazionale promosso da Fiera Milano e POLI.design, che celebra l'innovazione sostenibile nel settore HoReCa. Il Regno del Cioccolato, curato dal maestro chocolatier Davide Comaschi, sarà uno spazio immersivo tra workshop, masterclass e dimostrazioni dedicate all'arte cioccolatiera, con focus su creatività, etica e innovazione. Completano il palinsesto eventi come il Campionato Europeo della Pizza, gli show-cooking di APCI, FIC Academy e A.P.Pa.Fre., oltre ai laboratori esperienziali firmati Consorzio SIPAN.

Host Milano 2025 si conferma quindi un ecosistema unico per networking, formazione e tendenze future nei settori foodservice, caffè, pasticceria e panificazione, grazie a un format integrato tra esposizione e contenuti. Un'occasione imperdibile per professionisti, aziende e operatori del comparto.