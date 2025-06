Arriva dal Perù il miglior ristorante al mondo: Maido vince, 6 italiani in classifica

Per la prima volta in oltre vent’anni di storia, The World’s 50 Best Restaurants arriva in Italia. La sede scelta per l’edizione 2025 è Torino, città che si prepara ad accogliere uno degli eventi più rilevanti nel panorama gastronomico internazionale. Il cuore della manifestazione sarà Lingotto Fiere, dove a partire dalle 20:00 di giovedì 19 giugno è iniziata la cerimonia di premiazione dei migliori 50 ristoranti al mondo.

World's 50 Best Restaurants, la cerimonia

Dopo i saluti iniziali, William Drew (director of content della The World's 50 Best Restaurants) ha voluto salutare John Elakann, il padrone di casa, e dopo aver ricapitolato la classifica 51-100 di quest’anno, ha ricordato alcune figure chiave del mondo della gastronomia scomparsi nell’ultimo anno: Michel Guérard, Richard Vines, Margarita Forés e Jonnie Boer. Quindi parola ad Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.«Per noi italiani - ha detto - la cucina è molto: è identità, tradizione, storia e cultura. E qui in Piemonte anche quanto significhi in termini economici». Ilaria Mulinacci ha quindi preso la parola per dare il via vero e proprio alla cerimonia di premiazione.

Ilaria Mulinacci dà il via alla cerimonia di premiazione

World's 50 Best Restaurants, la classifica

È ancora una volta un ristorante peruviano il miglior ristorante del mondo. Dopo il successo del 2023 di Central, nel 2025 è stata la volta di Maido, che ha preceduto Asador Etxebarri di Atxondo (Spagna), secondo anche un anno fa. A completare il podio Quintonil di Città del Messico.

Primo ristorante italiano annunciato è Uliassi. Per il ristorante di Senigallia (An) si tratta di una conferma, essendo stato tra i migliori 50 al mondo anche nella passata stagione, ma nel 2025 scala 7 posizioni passando dalla 50ª alla 43ª posizione, così come Piazza Duomo di Alba (Cn) passato in 12 mesi dal 39° al 32°. Subito davanti al ristorante di Enrico Crippa, Le Calandre, che scalano 20 gradini rispetto al 2024 arrampicandosi.

Nella top 20, invece, troviamo Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico (Bz) proprio al 20° posto con un balzo di 32 posizioni (era 52° un anno fa), mentre Reale di Castel di Sangro (Aq) guadagna una piazza classificandosi 18°, due posizioni dietro Lido 84 (16°, che perde 4 posizioni).

La classifica completa:

Maido (Lima, Perù) - The Best Restaurant in Sud America

Asador Etxebarri (Atxondo, Spagna) - The Best Restaurant in Europa Quintonil (Città del Messico, Messico) - The Best Restaurant in Nord America Diverso (Madrid, Spagna) Alchemist (Copenhagen, Danimarca) Gaggan (Bangkok, Thailandia) - The Best Restaurant in Asia Sézanne (Tokyo, Francia) Table by Bruno Verjus (Parigi, Francia) Kjolle (Lima, Perù) Don Julio (Buenos Aires, Argentina) Wing (Hong Kong) Atomi (New York, Usa) Potong (Bangkok, Thailandia) Plenitude (Parigi, Francia) Ikoyi (Londra, Regno Unito) Lido 84 (Gardone Riviera, Italia) Sorn (Bangkok, Thailandia) Reale (Castel di Sangro, Italia) The Chairman (Hong Kong) Atelier Moessemer - Norbert Niederkofler (Brunico, Italia) Narisawa (Tokyo, Giappone) Sühring(Bangkok, Thailandia) Boragó (Santiago, Cile) Elkano (Getaria, Spagna) Odette (Singapore) Mérito (Lima, Perù) Tresind Studio (Dubai) - The Best Restaurant in Medio Oriente Lasai (Rio de Janeiro, Brasile) Mingles (Seoul, Corea del Sud) Edu (Bangkok, Thailandia) Le Calandre (Rubano, Italia) Piazza Duomo (Alba, Italia) Steirereck (Vienna, Austria) Enigma (Barcellona, Spagna) Nusara (Bangkok, Thailandia) Florilège (Tokyo, Giappone) Orfali Bros (Dubai) Frantzén (Stoccolma, Svezia) Mayta (Lima, Perù) Septime (Parigi, Francia) Kadeau (Copenhagen, Danimarca) Belcanto (Lisbona, Portogallo) Uliassi (Senigallia, Italia) La Cime (Osaka, Giappone) Arpège (Parigi, Francia) Rosetta (Città del Messico, Messico) Vyn (Skillinge, Svezia) Celele (Cartagena, Colombia) - Sustainable Restaurant Award Kol (Londra, Regno Unito) Restaurant Jan (Monaco di Baviera, Germania)

World's 50 Best Restaurants, i premi speciali

Massimo Bottura e la moglie Lara Gilmore hanno ottenuto il Woodford Reserve Icon Award, per chi ha dato un contributo eccezionale al settore dell'ospitalità e della ristorazione. A premiarli Ferran Adrià di El Bulli, che a sua ha ricevuto l'Estrella Damm Chef's Choice Award.

Massimo Bottura e Lara Gilmore ricevono da Ferran Adrià il Woodford Reserve Icon Award

Questi i premi speciali assegnati:

50 Best Restaurants Scholarship by Parmigiano Reggiano: Angelica Ortiz

by Parmigiano Reggiano: Angelica Ortiz Rosy one to watch Award : Khufu’s (Cairo)

: Khufu’s (Cairo) The World’s Best Pastry Chef Award : Maxime Frédéric

: Maxime Frédéric The World’s Best Sommelier Award : Mohamed Benabdallah

: Mohamed Benabdallah The World’s Best Female Chef Award : Pichaya “Pam” Soontornyanakij

: Pichaya “Pam” Soontornyanakij Champion of Change Award : Mindy Woods

: Mindy Woods Estrella Damm Chef’s Choice Award : Albert Adrià

: Albert Adrià Highest Climber Award : Ikoyi (Londra)

: Ikoyi (Londra) Highest New Entry Award : Potong (Bangkok, Thailandia)

: Potong (Bangkok, Thailandia) Gin Mare Art of Hospitality Award : Wing (Hong Kong)

: Wing (Hong Kong) Woodford Reserve Icon Award: Massimo Bottura e Lara Gilmore

World's 50 Best Restaurants, la classifica 51-100 del 2025

La seconda parte della graduatoria era già stata resa nota lo scorso 6 giugno. Il ristorante Al Gatto Verde di Modena è entra tanella classifica mondiale dei The World's 50 Best Restaurants, posizionandosi al numero 92 nella fascia 51-100, l’unico nuovo ingresso italiano di quest'anno. A guidare la cucina c’è Jessica Rosval, canadese di origine ma ormai figura di spicco della gastronomia modenese, già premiata con una stella Michelin, una stella verde e il titolo di “Champion of Change”. Il locale si trova all’interno di Casa Maria Luigia, il resort firmato Massimo Bottura e Lara Gilmore. A livello globale, sono 12 i nuovi ingressi nella fascia 51-100, con grande varietà geografica: spiccano Arca a Tulum (67°), Koan a Copenaghen (91°) e Cocina Hermanos Torres a Barcellona (78°). La classifica, stilata da 1120 esperti internazionali, fotografa la scena gastronomica globale con equilibrio tra i continenti. Al Gatto Verde è l'unico ristorante italiano presente nella seconda metà della graduatoria, mentre nel 2024 figuravano Le Calandre di Rubano (51°) e l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico (52°).

Jessica Rosval de Al Gatto Verde

Ecco, di seguito, la classifica completa dal 51° posto fino al 100°:

Alcalde, Guadalajara Schloss Schauenstein, Fürstenau Den, Tokyo El Chato, Bogotá La Colombe, Cape Town Jordnær, Copenhagen Onjium, Seoul Restaurant Tim Raue, Berlino Nobelhart & Schmutzig, Berlino Pujol, Mexico City Nuema, Quito Willem Hiele, Oudenburg Bozar, Bruxelles Fu He Hui, Shanghai Quique Dacosta, Dénia Saint Peter, Sydney Arca, Tulum Masque, Mumbai Hiša Franko, Kobarid Tuju, San Paolo Sazenka, Tokyo Chef Tam's Seasons, Macau Tantris, Monaco Mountain, Londra Mil, Cusco Leo, Bogotá Le Doyenné, Saint-Vrain Cocina Hermanos Torres, Barcellona Coda, Berlino SingleThread, Healdsburg Oteque, Rio de Janeiro Fyn, Cape Town A Casa do Porco, San Paolo Aponiente, El Puerto de Santa María Txispa, Atxondo The Clove Club, Londra Mugaritz, San Sebastian Salsify at the Roundhouse, Cape Town Huniik, Mérida Le Bernardin, New York Koan, Copenhagen Al Gatto Verde, Modena Burnt Ends, Singapore Meet the Bund, Shanghai Evvai, San Paolo Atelier Crenn, San Francisco Labyrinth, Singapore César, New York Amisfield Restaurant, Queenstown Neolokal, Istanbul

World's 50 Best Restaurants, la storia

Nato nel 2002 su iniziativa della rivista inglese Restaurant, il premio The World’s 50 Best Restaurants rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento del settore. Inizialmente la classifica fu stilata con il contributo di 150 esperti del mondo enogastronomico; oggi la giuria è composta da oltre 1000 votanti selezionati tra giornalisti, critici gastronomici, chef e operatori del settore, membri della Best Restaurants Academy, presente in 27 regioni del mondo. Ricordiamo, inoltre, che chi è già stato premiato come numero 1 in questa graduatoria non può più essere selezionato.

La lista non è mai stata statica: ogni anno fotografa lo stato della ristorazione globale, raccontando i cambiamenti dei gusti, delle abitudini e delle tendenze gastronomiche. Come sottolineato dagli organizzatori, «la cultura del cibo evolve con la società, ma il gusto rimane un punto fermo, capace di mettere d’accordo ogni cultura grazie al valore universale della buona tavola». Dopo le prime edizioni ospitate a Londra, la cerimonia è approdata in città come New York, Melbourne, Bilbao, Las Vegas. Ora tocca a Torino, prima città italiana ad accogliere questa prestigiosa manifestazione.

World's 50 Best Restaurants, come è andata nel 2024

Disfrutar di Barcellona è stato il miglior ristorante al mondo secondo i World’s 50 Best Restaurants 2024. Completano il podio l’Asador Etxebarri nei Paesi Baschi e il parigino Table by Bruno Verjus. Il primo italiano in classifica è Lido 84 di Riccardo Camanini, che era sceso dal 7° al 12° posto.

Disfrutar festeggia il successo 2024

Tra le conferme italiane anche il Reale di Niko Romito (19°, in calo rispetto al 16° del 2023), Piazza Duomo di Enrico Crippa (in salita dal 42° al 39°) e Uliassi dei fratelli Mauro e Catia Uliassi, che perde dieci posizioni e si piazza 50°. Nella fascia 51-100 figurano Le Calandre di Max Alajmo (51°, in discesa dal 41°) e l’Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler (52°), miglior new entry del 2024. In totale la classifica premia ristoranti da 26 paesi in cinque continenti, in una selezione sempre più rappresentativa della scena gastronomica globale.

World's 50 Best Restaurants, l'albo d'oro

Ecco tutti i vincitori della classifica a partire dalla prima edizione del 2002 fino a quella dello scorso anno. A guidare la classifica la Spagna, eletta per ben 8 volte (ma con tre ristoranti), seguita dalla Danimarca grazie ai successi di Noma e Geranium (in totale 6 successi). L'Osteria Francescana di Massimo Bottura ha trionfato due volte, così come lo statunitense The French Laundry, ma gli Usa possono contare anche sulla vittoria di Eleven Madison Park. Un'affermazione anche per The Fat Duck (Regno Unito), Mirazur (Francia) e Central (Perù). La norma che impediva la rielezione è stata introdotta solo nel 2019.

Massimo Bottura ha trionfato due volte con il suo ristorante Osteria Francescana