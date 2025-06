Dispenser per Horeca: soluzioni realizzate a partire dal riciclo

La linea Lucart Professional si distingue per l’approccio concreto alla sostenibilità ambientale, offrendo prodotti che uniscono funzionalità, qualità e rispetto per l’ambiente. Fiore all’occhiello della gamma è oggi l’EcoNatural Autocut Flow Dispenser, un dispositivo di alta gamma pensato per settori come ospitalità, sanità, uffici, ristorazione, wellness e numerose strutture pubbliche.

La linea Flow di Lucart Professional colore nero

Il dispenser è realizzato in polietilene e alluminio riciclati, derivati da cartoni per bevande, unendo design brevettato e materiali riciclati in un prodotto ad alta efficienza. «La sostenibilità per noi è molto più di un valore - spiega Leonardo Pasquini, Marketing director Lucart - guida tutte le nostre scelte da molto tempo. Il progetto EcoNatural, che oggi compie 15 anni, nasce proprio da questo principio.»

Dalla bevanda al dispenser: un perfetto esempio di economia circolare

Il cuore della filosofia Lucart è il concetto di economia circolare. Il progetto EcoNatural permette di recuperare tutte le componenti dei cartoni per bevande - cellulosa, polietilene e alluminio - trasformandole in nuovi prodotti, sia in carta tissue sia in elementi plastici per dispenser.

«Grazie a una tecnologia unica sul mercato, siamo in grado di separare completamente le componenti dei cartoni - continua Pasquini -. Otteniamo fibre di cellulosa per la carta e un granulo tecnico da polietilene e alluminio, utilizzato anche per produrre i nostri dispenser.» Questa doppia destinazione della materia prima consente a Lucart di offrire una gamma completa in cui prodotto e sistema di dispensazione derivano dalla stessa fonte riciclata.

EcoNatural Autocut Flow: il nuovo standard per i dispenser sostenibili

L’EcoNatural Autocut Flow Towel ID Dispenser si distingue non solo per la provenienza dei materiali, ma anche per l’eleganza del design. Le sue linee sinuose, la finitura bicolore nero e bianco e l’ergonomia funzionale lo rendono ideale in ogni contesto, dal ristorante gourmet al centro fitness.

La linea Flow di Lucart Professional colore bianco

La novità più recente è l’estensione della linea con sistemi per saponi, oltre a quelli già dedicati a carta igienica e asciugamani a rotolo. «Abbiamo voluto proporre una soluzione completa per l’area bagno, ampliando l’offerta e migliorando l’esperienza utente - sottolinea Pasquini -. Il design è stato completamente rinnovato e registrato con un brevetto esclusivo Lucart.»

Sostenibilità anche a tavola: la nuova linea Tableware

Parallelamente all’ampliamento della linea EcoNatural, Lucart propone anche un’evoluzione estetica per i prodotti da tavola. Il nuovo decoro Fabric, pensato per la linea Tableware in airlaid, è pensato per offrire eleganza e qualità nel servizio a tavola, anche nei contesti più esigenti della ristorazione professionale. «Con il nuovo decoro Fabric - conclude Pasquini - vogliamo coniugare funzionalità e stile, offrendo un prodotto di fascia alta che arricchisce l’esperienza del cliente anche nei dettagli visivi e tattili.»