 Festival Tener-a-mente 2025: un mese concerti imperdibili al Vittoriale

Più alto, più oltre" scriveva Gabriele d'Annunzio, e sarà davvero indimenticabile, emozionante e da "Tener-a-mente", il Festival che ogni estate trasforma l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, affacciato sul Garda, in un palcoscenico d’eccellenza internazionale.

Il Festival Tener-a-mente è pronto per l'edizione 2025

Il via, è proprio il caso di dire, alle danze il 27 giugno a Gardone Riviera, nel cuore della casa del Vate con H. Gutiérrez. Per un mese grande musica e star imperdibili si esibiranno in uno scenario unico, che non ha eguali. Poco meno di trentamila spettatori lo scorso anno, provenienti da tutti i Continenti.

Un Festival dai moltissimi appuntamenti

Giunto alla sua quattordicesima edizione, il Festival presenta 14 concerti e l’evento speciale Più Luce! - un originale incontro tra musica e letteratura - confermandosi tra i principali appuntamenti musicali in Italia.

Nel cartellone, grandi nomi della scena internazionale accanto a due apprezzati cantautori italiani, per un programma capace di emozionare e coinvolgere un pubblico trasversale e sempre più appassionato.

«E dal prossimo anno - ha annunciato raggiante l’infaticabile direttrice Viola Costa - si raddoppia: appuntamento a luglio e a settembre!».

Pubblico delle grandi occasione atteso anche per l'edizione 2025 di Tener-a-mente

Ad oggi sono 4 gli spettacoli con il tutto esaurito, sono stati venduti 17.000 biglietti in 43 Paesi del mondo con grande soddisfazione per gli organizzatori ma anche (e soprattutto) per albergatori e ristoratori di tutte e tre le sponde del lago.

Tener-a-mente si conferma tra i grandi eventi musicali internazionali in Italia

"Tener-a-mente" nasce da un’idea del presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri. «Ricevo talmente tante suppliche - dice - da conoscenti e sconosciuti che non hanno trovato più biglietti per un concerto, da costringermi spesso a cedere il mio posto. Mi sembra il commento più esauriente ch’io possa fare sul successo crescente del nostro Festival».

Musica internazionale a Tener-a-mente 2025

Negli anni, infatti, si è affermato come uno degli eventi musicali più amati e irrinunciabili del panorama nazionale, diventando un punto di riferimento artistico di respiro internazionale.

Le sorelle Viola e Rita Costa, cuore creativo e organizzativo del Festival, commentano così questa edizione: «È un anno strano, contraddittorio: da un lato il successo crescente che negli anni ha reso il nostro Festival un appuntamento atteso e riconosciuto a livello internazionale; dall'altro, le difficoltà oggettive che oggi investono l'intero mondo della musica dal vivo in Italia. Il mondo dei concerti, infatti, dopo l’entusiasmo del post-Covid, sta vivendo un periodo complesso, segnato da eventi cancellati, rinvii e continui cambi di sede. Una crisi evidente, da mesi, che ha reso complicata anche l’organizzazione del nostro Festival fin dalla creazione del cartellone, mai così impegnativa come per questa 14ª edizione.

Il festival si tiene nella spettacolare cornice del Vittoriale di Gardone Riviera (Bs)

I costi di produzione sono aumentati in modo esponenziale e molti artisti internazionali hanno deciso di non includere l’Italia nei loro tour europei. Di fronte a queste difficoltà, il Festival ha scelto di ripensarsi, trasformando il palco dell’Anfiteatro del Vittoriale - ormai ampiamente riconosciuto come uno tra i luoghi di concerto più affascinanti e prestigiosi del Paese - in una vetrina per artisti internazionali di grande caratura, spesso di successo all’estero, ma che non si siano mai esibiti in Italia, o che manchino da molti anni. Un modo per rimanere fedeli alla nostra identità e al nostro pubblico, senza cedere alla logica dell’omologazione. Una vera sfida… che siamo pronti ad affrontare».

Il programma dei concerti



Venerdì 27 giugno ore 21.15: Hermanos Gutiérrez - unica data italiana

Il duo svizzero-ecuadoriano affascina con un suono cinematografico e desertico: due chitarre che parlano una lingua antica, tra western e spiritualità, per la prima volta in Italia.

Sabato 28 giugno ore 21.15: La The - unica data italiana

Matt Johnson riporta in tour la storica band britannica dopo anni di assenza dalle scene: un viaggio tra post-punk, new wave e poesia urbana.

Sabato 5 luglio ore 21.15: Marcus King Band

Talento americano dalla voce profonda e densa di sfumature rock, soul e blues. Nella sua musica convivono oscurità e speranza, in un equilibrio di forza e sincerità.

Mercoledì 9 luglio ore 21.15: Finneas - unica data italiana

Autore tra i più brillanti della scena attuale, fratello e produttore di Billie Eilish, Finneas arriva per l'unica data italiana con un live ricco di intensa creatività.

Domenica 13 luglio ore 21.15: Bill Callahan

Cantautore iconico dell'indie-folk americano, con testi minimalisti e profondi, Callahan incanta con la sua voce e la sua poetica essenziale.

Lunedì 14 luglio ore 21.15: Brandi Carlile - unica data italiana

Una cantautrice tra le più influenti e amate della sua generazione: sei Grammy, uno stile che fonde country, folk e rock e un disco fresco di uscita a doppia firma con Elton John.

Martedì 15 luglio ore 21.15: Anastacia (biglietti esauriti)

Regina del pop-soul, torna con la sua inconfondibile voce grintosa e brani entrati nella storia della musica internazionale.

Giovedì 17 luglio ore 21.15: Kamasi Washington

Sassofonista visionario, figura di spicco del jazz contemporaneo. La sua musica è un viaggio spirituale che unisce tradizione e avanguardia.

Sabato 19 luglio ore 21.15: PIÙ LUCE! Viaggi Di-Versi (evento gratuito su prenotazione)

Una fusione di letteratura e musica in un evento gratuito con la curatela artistica di Paola Veneto, gli attori Francesca Zaira Tripaldi, Pavel Zelinskiy e l'accompagnamento musicale del World Music Ensemble di Simone Campa.

Mercoledì 23 luglio, eccezionalmente, ore 21: Morrissey (biglietti esauriti)

Il leggendario frontman degli Smiths torna in Italia per un concerto attesissimo: ironia tagliente, eleganza e culto senza tempo.

Giovedì 24 luglio ore 21.15: Mika (biglietti esauriti)

Artista istrionico e amatissimo, Mika è sinonimo di spettacolo puro: un'esplosione di energia pop, melodia e teatralità.

Artisti da tutto il mondo sono attesi a Gardone Riviera (Bs)

Venerdì 25 luglio ore 21.15: Vinicio Capossela

Unico e immaginifico, Capossela intreccia musica, letteratura e teatro in un viaggio sonoro sorprendente. Porterà sul palco Sirene, il suo nuovo progetto.

Sabato 26 e martedì 29 luglio ore 21.15: Antonello Venditti (biglietti esauriti per il 26)

Due serate evento con uno dei più grandi cantautori italiani: Venditti racconta Roma, l'amore e la vita attraverso successi indimenticabili.

Domenica 27 luglio ore 21.15: The Kenny Wayne Shepherd Band - unica data italiana

Blues rock allo stato puro dalla band statunitense guidata dal carismatico chitarrista texano, affermandosi come uno dei principali protagonisti del blue