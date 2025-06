50 Top Pizza Europa, Napoli on the Road si conferma la miglior pizzeria

Napoli on the Road, pizzeria londinese guidata da Michele Pascarella, è ancora la migliore in Europa secondo la classifica di 50 Top Pizza. La cerimonia di premiazione della guida si è svolta presso la Fundación Pablo VI di Madrid, con una diretta streaming sui canali social del network e la conduzione della giornalista e influencer spagnola Verónica Zumalacárregui. Le prime 20 posizioni della classifica 50 Top Pizza Europa 2025 entrano di diritto nella classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che verranno premiate l’8 settembre presso lo storico Teatro Mercadante di Napoli, nel corso della cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza World 2025.

Pizza of the Year - Latteria Sorrentina Award: Ricordi d'Infanzia, di Napoli on the Road

50 Top Pizza Europa, l'edizione 2025

L’edizione 2025 della guida 50 Top Pizza Europa include un totale di 193 pizzerie selezionate in tutto il continente. La Spagna risulta il Paese più rappresentato con 31 locali, seguita da Francia con 22. A pari merito, Inghilterra e Svizzera contano ciascuna 16 pizzerie. Sul piano cittadino, è Parigi a guidare la classifica con 16 pizzerie segnalate, davanti a Londra con 11 e Madrid con 9. Un dato che conferma la crescente centralità della capitale francese nella scena europea della pizza di qualità.

Michele Pascarella di Napoli on the Road a Londra

«Abbiamo voluto dare ancora più spazio al movimento europeo nel 2025 con la Road to Madrid, che ha compreso le Pizza Week in Svizzera e in Spagna - dichiarano i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere -, perché la qualità continua a crescere senza sosta. Anche quest’anno abbiamo voluto sottolineare il valore crescente del movimento europeo, inserendo in guida la categoria Eccellenti, circa 150 pizzerie sparse per il Vecchio Continente, dove poter mangiare un’ottima pizza, che si aggiungono alle 50 posizioni in classifica». Il prossimo appuntamento con 50 Top Pizza è fissato al 1 luglio, in diretta da New York, presso il West Edge all’interno del Chelsea Market, per la presentazione della guida 50 Top Pizza USA 2025.

50 Top Pizza Europa, la top 10

Michele Pascarella conquista nuovamente il primo posto nella classifica 50 Top Pizza Europa con la sua pizzeria Napoli on the Road, situata a Londra e già premiata lo scorso anno. Una riconferma significativa dopo il successo ottenuto già nell’edizione 2024 della guida.

Il team di Baldoria di Madrid

In seconda posizione si colloca Baldoria, a Madrid, fondata da Ciro Cristiano, che ottiene così anche il riconoscimento di miglior pizzeria in Spagna per il 2025. Al terzo posto, un ex aequo tra due realtà in forte crescita: Sartoria Panatieri, a Barcellona, di Jorge Sastre e Rafa Panatieri, e Via Toledo, a Vienna, guidata da Francesco Calò.

Jorge Sastre e Rafa Panatieri di Sartoria Panatieri a Barcellona

La quarta posizione è occupata da 50 Kalò, pizzeria londinese del maestro pizzaiolo Ciro Salvo, mentre al quinto posto si trova IMperfetto, a Puteaux (Francia), gestita da Tonino Cogliano e Simone Lombardi. Proseguendo nella classifica, la sesta posizione è assegnata a Pizza Zulu, a Fürth, in Germania, diretta da Gaspare Squitieri. Al settimo posto figura nNea, ad Amsterdam, Paesi Bassi, fondata da Vincenzo Onnembo.

Francesco Calò di Via Toledo a Vienna

In ottava posizione torna Madrid con Fratelli Figurato, dei fratelli Riccardo e Vittorio Figurato. Nono posto per Sapori Italiani U Taliana, a Bratislava, in Slovacchia, del pizzaiolo Andrea Ena, mentre chiude la top ten Forno d’Oro, a Lisbona, in Portogallo, di Tanka Sapkota.

50 Top Pizza Europa, i premi assegnati

Durante l’evento sono stati conferiti anche i Premi Speciali 2025.

50 Top Pizza Europa, i premi speciali

Di seguito, i principali riconoscimenti assegnati:

Pizza Maker of the Year - Ferrarelle Award : Andrea Ena (Sapori Italiani U Taliana, Bratislava)

: (Sapori Italiani U Taliana, Bratislava) Pizza of the Year - Latteria Sorrentina Award : Ricordi d'Infanzia, di Napoli on the Road (Londra)

: Ricordi d'Infanzia, di (Londra) Best Pasta Proposal - Pastificio Di Martino Award : Matto Napoletano , a Skopje

: , a Skopje Best Beer Service - Peroni Nastro Azzurro Award : Via Toledo , a Vienna

: , a Vienna Best Cocktail List - Sei Bellissimi Award : Baldoria , Madrid

: , Madrid Made in Italy - Salumi Coati Award : IMperfetto , Puteaux

: , Puteaux Performance of the Year - Robo Award : Forno d'Oro , Lisbona

: , Lisbona New Entry of the Year - Solania Award : Babette , Stoccolma

: , Stoccolma Best Wine List - La Gioiosa Award : La Piola Pizza , Bruxelles

: , Bruxelles Best Customer Satisfaction - Maistà Award : nNea , Amsterdam

: , Amsterdam Best Marketing - Mammafiore Award : Zielona Górka , Pabianice

: , Pabianice Best Dessert List - Latteria San Salvatore Award : Sartoria Panatieri , Barcellona

: , Barcellona Best Fried Food - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award: Fratelli Figurato, Madrid

50 Top Pizza Europa, i Green Oven 2025

Il Green Oven 2025 - Goeldlin Award, riservato alle realtà con una spiccata attenzione alla sostenibilità ambientale, è stato assegnato a:

Bæst , a Copenaghen

, a Copenaghen Sartoria Panatieri, a Barcellona

50 Top Pizza Europa, la classifica completa

Napoli on the Road - Londra, Inghilterra Baldoria - Madrid, Spagna Sartoria Panatieri - Barcellona, Spagna e Via Toledo - Vienna, Austria 50 Kalò - Londra, Inghilterra IMperfetto - Puteaux, Francia Pizza Zulu - Fürth, Germania nNea - Amsterdam, Paesi Bassi Fratelli Figurato - Madrid, Spagna Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Slovacchia Forno d’Oro - Lisbona, Portogallo La Balmesina - Barcellona, Spagna e La Piola Pizza - Bruxelles, Belgio Surt - Copenaghen, Danimarca Stile Napoletano - Chester, Inghilterra Demaio - Bilbao, Spagna Franko’s Pizza & Bar - Zagabria, Croazia Little Pyg - Dublino, Irlanda Matto Napoletano - Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord Zielona Górka - Pabianice, Polonia da PONE - Zurigo, Svizzera Babette - Stoccolma, Svezia La Pizza è Bella - Anversa, Belgio Forza - Helsinki, Finlandia MaMeMi - Copenaghen, Danimarca 450°C - Turku, Finlandia L’Antica Pizzeria - Londra, Inghilterra Pietra - Belgrado, Serbia Pizza Nuova - Praga, Repubblica Ceca Ciao a Tutti - Varsavia, Polonia Oobatz - Parigi, Francia Pop’s Pizza - Lubiana, Slovenia Buon Appetito - Burgess Hill, Inghilterra Arte Bianca - Sagres, Portogallo Roco - Parigi, Francia Majstor i Margarita - Belgrado, Serbia NAPIZZA - Norimberga, Germania Infraganti - Alicante, Spagna La Manifattura - Parigi, Francia Calvello’s - Monaco di Baviera, Germania Fimmina - Parigi, Francia Gasparic - Girona, Spagna Belli di Mamma - Budapest, Ungheria Margherita Pizzeria - Tallinn, Estonia Kytaly - Ginevra, Svizzera naPizzà - Bruxelles, Belgio Villa Severino - Helsinki, Finlandia ZANO - Iasi, Romania Mamma Pizza - Oslo, Norvegia Bottega Ceccarelli - Brunswick, Germania Filo D’olio - Sariyer - Istanbul, Turchia O’Panuozzo - Utrecht, Paesi Bassi

50 Top Pizza Europa - Top in Country 2025