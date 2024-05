La miglior pizzeria d'Europa? “Napoli on the Road” a Londra

Qual è la miglior pizzeria d'Europa? La risposta arriva da 50 Top Pizza, la guida più blasonata nel panorama mondiale del disco di pasta lievitata. A vincere, Napoli on the Road, a Londra, regina indiscussa della pizza nel Vecchio Continente per il 2024. Protagonista di un trionfo annunciato alla Fundación Pablo VI di Madrid, durante una cerimonia ricca di emozioni e trasmessa in diretta sui canali social, la pizzeria di Michele Pascarella, già insignito del titolo di Pizza Maker of the Year in the World nel 2023, ha conquistato il palato degli esperti e il cuore degli appassionati.

Il podio di 50 Top Pizza Europa 2024

50 Top Pizza Europa 2024: le prime dieci posizioni

Al secondo posto Sartoria Panatieri a Barcellona, di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, che cede lo scettro di migliore pizzeria in Europa, dopo la vittoria dello scorso anno; terzo posto per Via Toledo Enopizzeria a Vienna, di Francesco Calò, che si aggiudica anche il premio Pizza of the Year 2024 - Latteria Sorrentina Award con la Nero di Marinara.

Per il quarto posto, che va a 50 Kalò di Ciro Salvo, torniamo a Londra; quinta posizione per Baldoria a Madrid, la pizzeria di Ciro Cristiano, a cui va anche il premio speciale Best Pasta Proposal 2024 - Pastificio Di Martino Award; sesta posizione per la tedesca Pizza Zulu a Fürth, di Gaspare Squitieri; settima posizione per IMperfetto a Puteaux, in Francia, gestita da Simone Lombardi e dal pizzaiolo Tonino Cogliano, a cui va anche il premio Pizza Maker of the Year 2024 - Ferrarelle Award; ottava posizione per nNea di Vincenzo Onnembo, ad Amsterdam, nei Paesi Bassi; per la nona posizione andiamo in Spagna, a Barcellona, per La Balmesina di Massimo Morbi e Alessandro Zangrossi; restiamo ancora in Spagna, questa volta a Madrid, per la decima posizione che va a Fratelli Figurato, gestita da Riccardo e Vittorio Figurato.

Tra gli altri premi speciali: il New Entry of the Year 2024 - Solania Award va a Stile Napoletano a Chester, in Inghilterra; il premio Best Fried Food 2024 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award va a Zielona Górka a Pabianice, in Polonia; il Performance of the Year 2024 - Robo Award va a Franko's Pizza & Bar a Zagabria, in Croazia; il premio Best Dessert List 2024 - Cremoso - La Dispensa Award va a Forno d'Oro a Lisbona, in Portogallo; il Best Beer Service 2024 - Peroni Nastro Azzurro Award va a Matto Napoletano a Skopje, nella Repubblica di Macedonia del Nord; il premio Made in Italy 2024 - Mammafiore Award va a Little Pyg a Dublino, in Irlanda; il premio One to Watch 2024 va a Gasparic a Girona, in Spagna.

50 Top Pizza Europa 2024: la classifica completa

Di seguito, la classifica completa di 50 Top Pizza Europa 2024: