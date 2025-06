Cattel punta sulle private label: ecco perché valgono oltre il 13% del venduto

Più del 13% del fatturato totale nel 2024 arriva dalle sue private label (marchi proprietari ideati, registrati e gestiti direttamente dall'azienda). Una cifra che va ben oltre la varietà dell’offerta o la competitività dei prezzi: a far la differenza è una strategia costruita con metodo, basata sulla selezione attenta dei fornitori, su controlli qualità continui, su un servizio pensato per adattarsi alle reali esigenze dei clienti e su prodotti studiati per ridurre gli scarti in cucina. JesolPesca, Valdora e DiGià non sono solo marchi registrati, ma strumenti concreti attraverso cui Cattel - uno dei principali player italiani nel mondo Horeca – dà forma a una filosofia aziendale fatta di competenza, attenzione quotidiana al cliente e cura meticolosa per ogni dettaglio del prodotto.

Oltre l’etichetta: come JesolPesca, Valdora e DiGià guidano la crescita di Cattel

Cattel, una strategia costruita sulla qualità e sulla coerenza

Con una storia che supera i 100 anni, Cattel è, come detto, oggi un punto di riferimento nella distribuzione di prodotti food e non food per la ristorazione. È un'azienda che ha saputo evolversi restando coerente con i suoi valori fondanti: competenza, dedizione, serietà, passione per la gastronomia italiana. In un mercato dove la pressione sulla qualità e sui costi è quotidiana, ha scelto di puntare su un modello di business che premia la costruzione di relazioni solide con fornitori selezionati, l'attenzione al servizio e un approccio sempre più sartoriale verso i clienti.

Cattel: tre private label per rispondere ai bisogni reali della ristorazione

Le tre private label JesolPesca, Valdora e DiGià sono oggi uno dei principali strumenti attraverso cui Cattel consolida la propria identità e offre risposte concrete a chi lavora nei ristoranti. JesolPesca è dedicata al mondo ittico, con un assortimento che copre il surgelato e il deperibile, inclusi affumicati e prodotti in salamoia. Valdora e DiGià invece coprono un ventaglio più ampio: carni, salumi, formaggi, prodotti conservati e gastronomia pronta surgelata.

Ogni prodotto viene sottoposto a controlli rigorosi e nasce da una filiera costruita con cura, selezionando fornitori affidabili in grado di rispettare gli standard dell'azienda. Un ruolo importante lo gioca anche l'arrivo nel team di Mauro Poggio come nuovo chef resident, una figura che lavorerà sullo sviluppo di nuovi progetti e sull'espansione delle linee a marchio.

Cattel, il valore aggiunto: servizio su misura, controllo e affidabilità

Il valore di queste etichette non sta solo nella qualità dei prodotti o nella profondità del catalogo, ma nella capacità di semplificare il lavoro in cucina, di ridurre gli scarti, di offrire soluzioni concrete anche personalizzabili. «I prodotti a marchio, particolarmente apprezzati dai ristoratori per l'ampia scelta che offrono ma soprattutto per la garanzia di qualità, la selezione dei fornitori, i controlli continui, l'alto contenuto di servizio (che soddisfa le singole esigenze e consente di ridurre notevolmente gli scarti in cucina), e la cura nella realizzazione del prodotto (che a richiesta è possibile personalizzare in base alle specifiche necessità del cliente), rappresentano una percentuale rilevante del venduto (oltre il 13% nel 2024)» spiegano dall'azienda.

La sede di Cattel

«Ciò conferma il grado di apprezzamento delle private label Cattel tra gli addetti ai lavori, e l'azienda intende continuare ad investirvi con l'obiettivo è di aumentare ulteriormente tale incidenza, perché è proprio questo uno dei principali modi con cui Cattel riesce a soddisfare la sua mission: contribuire al benessere delle persone e alla cultura della buona alimentazione ricercando, scegliendo e proponendo prodotti e servizi della migliore qualità, senza mai trascurare la responsabilità sociale, la sostenibilità ambientale e il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione». Una dichiarazione che racconta bene lo spirito con cui l'azienda affronta il presente e prepara il futuro. Le private label sono un terreno strategico su cui Cattel ha deciso di investire. E lo fa senza effetti speciali, ma con metodo, visione e una conoscenza profonda del mercato Horeca.