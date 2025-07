Lombardia: 53,5 milioni di pernottamenti e trend in salita

Mentre l’industria arranca a causa anche della difficile congiuntura mondiale (leggasi dazi), in Lombardia il turismo è in costante crescita e rappresenta un polo d’attrazione per i grandi fondi internazionali. La Regione si conferma infatti locomotiva turistica d’Italia per gli investimenti alberghieri: solo nel 2024 ha fatto registrare oltre 53,5 milioni di pernottamenti, con due terzi di presenze straniere e un trend in costante crescita ponendola al centro dell’attenzione della finanza globale.

Il lago di Como si conferma come una delle mete lombarde più attrattive

Lombardia protagonista del turismo internazionale

È quanto è emerso all’Hospitality Forum 2025 che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano. Sotto il simbolo della Rosa Camuna vi è una delle aree più attrattive d’Europa per l’hotellerie di qualità: Milano ha superato i 230 euro di ADR (Average Daily Rate Tariffa Media Giornaliera), nel segmento lusso, con un RevPAR (Revenue Per Available Room, Ricavi per Camera Disponibile) in crescita oltre il +16% rispetto al 2019. Il Lago di Como è diventato un vero e proprio polo di investimento internazionale, rappresentando da solo il 30% degli investimenti resort a livello nazionale.

Milano ha superato i 230 euro di ADR (Average Daily Rate Tariffa Media Giornaliera

I grandi brand dell’hotellerie scelgono la Lombardia

Durante il suo intervento, l’assessore al turismo Barbara Mazzali ha ricordato l’arrivo in Lombardia di grandi catene internazionali del settore alberghiero: «A Milano - ha annunciato - apriranno entro i prossimi due anni il Rosewood, il W Hotel e il Six Senses, mentre sul Lago di Como sono attesi il Ritz-Carlton, il Raffles e l’Édition del gruppo Marriott. Sono investimenti di lungo periodo che scelgono la Lombardia perché qui trovano stabilità, domanda internazionale e ritorni economici certi».

Barbara Mazzali, assessore al turismo di Regione Lombardia

Non solo Milano e Como: l’assessore ha anche richiamato nuovi progetti di grande impatto economico su altri territori strategici come il Lago di Garda. Di recente sono state inaugurate le nuove Terme De Montel a Milano, un investimento privato da 57 milioni di euro del gruppo Terme Italia di Massimo Caputi.

Sul Lago di Garda, la famiglia Falkensteiner sta realizzando un resort 5 stelle da 150 milioni di euro

A Mandello del Lario arriverà il gruppo QC Terme con un resort wellness da oltre 20 milioni di euro, e a Salò, sul Lago di Garda, la famiglia Falkensteiner sta realizzando un resort 5 stelle da 150 milioni di euro immerso in un parco botanico di eccellenza. «Sono segnali concreti che dimostrano come investire in Lombardia significhi unire sostenibilità, valorizzazione del territorio e redditività reale».

Nuovi fondi e incentivi per la riqualificazione turistica

E a sostegno degli operatori, dal 21 luglio sarà attivo un nuovo bando da 15 milioni di euro, con contributi fino al 50% a fondo perduto per la riqualificazione sostenibile delle strutture ricettive.

A ciò si aggiunge il grande volano rappresentato dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che genereranno nuovi flussi turistici e importanti opere di mobilità e accoglienza.