Estate 2025: ecco la classifica dei migliori laghi d'Italia (valutati anche dall'IA)

Lontano dalle spiagge affollate e dagli ombrelloni in fila, l'intelligenza artificiale ha tracciato una mappa alternativa per le vacanze italiane: quella dei laghi. A farlo è stata Omio, la piattaforma che si occupa di prenotazioni di treni, aerei, autobus e traghetti, che ha appena pubblicato una classifica dei 15 migliori laghi italiani, analizzando temperatura dell'acqua, recensioni online, infrastrutture e popolarità social. Il risultato? Il lago di Garda è in vetta, ma ci sono destinazioni meno conosciute che meritano di essere scoperte, soprattutto d'estate.

L'analisi è stata realizzata in occasione della stagione estiva, proprio mentre le località balneari italiane si preparano ad accogliere migliaia di turisti. Con oltre 7mila chilometri di costa, il mare resta una delle opzioni più gettonate per le vacanze, ma chi ha provato almeno una volta a spostarsi tra Liguria, Romagna o Salento a luglio e agosto sa quanto possa diventare faticoso. In questo contesto, i laghi sono un'alternativa concreta e spesso sottovalutata: silenziosi, rilassanti, immersi nella natura, perfetti per un'estate in riva all'acqua senza stress.

Analisi Omio: ecco la classifica dei migliori laghi italiani

Nel ranking dei laghi italiani stilato da Omio con il supporto dell'intelligenza artificiale, ribadiamo, è stato preso in considerazione un mix di parametri oggettivi e percezioni del pubblico. Dalla qualità dell'acqua alla temperatura media in estate, fino al numero di recensioni online e ai post su Instagram. Il risultato è una classifica che mescola grandi classici e mete meno turistiche, offrendo un ventaglio variegato di opzioni per chi è in cerca di una vacanza alternativa.

Al primo posto, come detto, si piazza il lago di Garda, il più grande d'Italia, che in estate raggiunge i 24 gradi - più o meno come il Mar Mediterraneo - e offre una combinazione perfetta di acque cristalline, profondità variabili, infrastrutture efficienti e paesaggi unici tra montagne e villaggi lacustri. Con circa 3,5 milioni di post su Instagram, è anche il lago italiano più fotografato e condiviso. Nonostante l'afflusso di turisti in alta stagione, la varietà dell'offerta lo rende adatto a ogni tipo di viaggiatore.

Classifica dei migliori laghi d‘Italia per Omio (e l‘IA): primo il lago di Garda 1/3 Classifica dei migliori laghi d‘Italia per Omio (e l‘IA): secondo il lago di Como 2/3 Classifica dei migliori laghi d‘Italia per Omio (e l‘IA): terzo il lago Maggiore 3/3 Previous Next

Accanto al Garda, nella top 3 figurano altre due destinazioni iconiche: il lago di Como e il lago Maggiore. Due laghi che si distinguono per l'equilibrio tra natura e comfort, tra lusso e semplicità, tra quiete e attività all'aperto. Con acque che a luglio si mantengono intorno ai 24-25 gradi, sono ideali per sport acquatici, gite in barca, pesca o cicloturismo. Il lago di Como, con le sue ville storiche e lo sfondo alpino, è considerato dall'IA una delle migliori alternative al Garda. Il lago Maggiore, meno mondano e più discreto, convince invece per la varietà del paesaggio e l'atmosfera rilassata.

Fuori dal podio, al quarto posto, il lago Trasimeno, in Umbria, il più grande dell'Italia centrale. Circondato da un parco regionale e affacciato su piccoli centri come Castiglione del lago e Passignano, è una meta apprezzata per chi cerca sentieri escursionistici, attività all'aria aperta e collegamenti con le isole. Con oltre 240mila post su Instagram, risulta uno dei laghi più fotografati d'Italia. Quinto in classifica è il lago di Braies, in Alto Adige, noto per la temperatura molto bassa anche in estate - appena 14 gradi - e per la forte presenza sui social: circa mezzo milione di post su Instagram. Più che per nuotare, viene scelto per passeggiate, escursioni e per il paesaggio alpino.

In sesta posizione compare il lago di Campotosto, in Abruzzo, all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso. È tra i più estesi bacini artificiali italiani e viene utilizzato per pesca, camminate e attività sportive non motorizzate. Subito dopo, al settimo posto, c'è il lago di Sirino, in Basilicata, situato tra i monti dell'Appennino lucano, nelle vicinanze di Nemoli. L'ottavo posto è occupato dal lago del Coghinas, in Sardegna, che secondo i dati raccolti è il più caldo tra i quindici analizzati, con una temperatura dell'acqua che in luglio può toccare addirittura i 27 gradi.

Nono in classifica è il lago di Bolsena, nel Lazio, di origine vulcanica, con due isole interne raggiungibili in barca e numerosi punti di accesso alla balneazione. Al decimo posto c'è il lago d'Iseo, in Lombardia, noto per la presenza di Monte Isola al centro, raggiungibile via traghetto e attraversato da percorsi ciclopedonali. All'undicesimo si colloca il lago di Vico, sempre nel Lazio, inserito in una riserva naturale e con accesso regolamentato in alcune aree. Dodicesimo è il lago di Avigliana, in Piemonte, formato da due specchi d'acqua di origine glaciale. Tredicesimo è il lago di Cecita, in Calabria, nel Parco della Sila, utilizzato anche a fini idroelettrici. Chiudono la classifica, rispettivamente al quattordicesimo e quindicesimo posto, il lago Omodeo, in Sardegna, e il lago di Bomba, in Abruzzo.