Sei disposto a pagare 923€ o a farla evadere? A Ponza l'aragosta diventa simbolo del lusso fuori controllo

Tutto è partito da uno scontrino: 923 euro per un pranzo di pesce a Ponza, con l'aragosta come protagonista. La cifra ha fatto il giro del web, alimentando discussioni, meme, e anche polemiche. Alcuni hanno gridato allo scandalo, altri l’hanno difesa come spesa legittima in un contesto turistico di alto livello. Ma al di là della viralità, il caso apre una riflessione seria sul valore percepito del lusso gastronomico in Italia e su quanto il terreno dei prezzi sia scivoloso per tutti: per i clienti "da vorrei ma non posso" e per quelli che invece non ne fanno un problema di capacità di spesa, ma semplicemente si interrogano sull'effettivo valore di un piatto. Ma questo vale anche per i protagonisti, gli chef e i titolari dei ristoranti esclusivi, che raramente scelgono di avventurarsi in questa una selva oscura che potrebbe essere semplicemente il preludio alla gogna (social e non). E allora, giusto conservare un po' di mistero su come si calcolano i prezzi, anche per conservare le prenotazioni al ristorante, anche se lo chef Luigi Pomata è chiaro, non è solo questione di qualità della materia prima: «Si paga l’esperienza, e l’esperienza ha il suo costo».

Gli Scialatielli all’aragosta del Rifugio dei Naviganti (foto Instagram)

Aragosta e vini a 923 euro: cosa è successo

A Ponza, quattro clienti si sono visti recapitare uno scontrino da 923 euro al ristorante "Rifugio dei Naviganti" dopo un pranzo a base di antipasti, scialatielli all’aragosta (759 euro) e due bottiglie di vino da 60 euro ciascuna. Sull'onda delle polemiche suscitate dall'evento, alcuni giovani turisti - presumibilmente americani - hanno rubato un’aragosta da 5 kg dall’acquario del locale. Ne è seguita una colluttazione con il personale, durante la quale la responsabile di sala ha riportato traumi ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale per accertamenti. Il titolare Mario Coppa ha poi sporto denuncia, raccontando di essere stato aggredito e di aver reagito lanciando una sedia, ma anche di aver liberato il crostaceo.

Ricarichi, listini e trasparenza: quanto può costare una cena di lusso?

In assenza di prezzi chiari o comunicati in anticipo, il rischio di equivoci - o malcontenti - è concreto. In molti ristoranti di fascia alta, i listini per le materie prime più pregiate non sono indicati con precisione, specialmente quando si tratta di pesce fresco o crostacei. Il prezzo “al chilo” può diventare un’arma a doppio taglio, soprattutto se il cliente non è guidato nella scelta. In questo contesto, la trasparenza assume un ruolo cruciale: sia per evitare incomprensioni, sia per tutelare la fiducia tra ristoratore e cliente. Il concetto di “lusso” non può giustificare qualsiasi cifra senza una corretta informazione.

Mario Coppa, titolare del Rifugio dei Naviganti (foto Instagram)

Il prezzo di un piatto - soprattutto nel fine dining - non riflette solo il costo delle materie prime. Include il servizio, il contesto, la reputazione del locale, e spesso anche il momento. Ma quando il prezzo supera una certa soglia psicologica, come nel caso dell’aragosta di Ponza, entra in gioco la percezione di valore: “Vale davvero quello che sto pagando?”. Per i professionisti del settore, la sfida è educare il cliente a riconoscere qualità e unicità, senza cadere nella trappola del prezzo fine a sé stesso. Il lusso, oggi, deve essere sempre più legittimato da competenza e narrazione.

Nel caso specifico, il titolare, ha negato che il prezzo fosse una sorpresa. Coppa, infatti, ha dichiarato a Repubblica: «I prezzi sono chiari: l’aragosta costa 230 euro al chilo. La portiamo viva al tavolo con l’etichetta del peso ben visibile, così i clienti possono scegliere consapevolmente - in questo caso erano 825 grammi a persona. A volte li accompagniamo direttamente all’acquario, anche se mostrare le aragoste vive in mano può avere un certo impatto visivo. Purtroppo capita che alcuni clienti si comportino da grandi intenditori, poi però si lamentano del conto. Questo mi dispiace molto. Io investo anche per migliorare il luogo: ho sistemato tutta la piazzetta dove si trova il ristorante, rendendola un posto davvero bello per tutti».

Aragosta in cucina: perché costa così e cosa dice la legge sugli animali vivi nei ristoranti?

L’aragosta ha sempre rappresentato uno degli emblemi del fine dining marino. Ma il modo in cui viene presentata, cucinata e - soprattutto - prezzata, può trasformarla da eccellenza gastronomica a simbolo di eccesso. In molti casi, il suo valore è legato alla disponibilità stagionale, alla freschezza e al peso. Tuttavia, senza una cultura diffusa sull’approvvigionamento ittico e sulla tracciabilità, il rischio è che diventi solo un feticcio da scontrino salato.

Per la legge italiana è consentito tenere animali vivi al ristorante per essere poi cucinati

Un altro elemento che ha fatto discutere è la presenza dell’aragosta viva, scelta e cucinata sul momento. Dal punto di vista normativo, la legge italiana non vieta esplicitamente questa pratica, ma impone il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di benessere animale. Tuttavia, la sensibilità dei consumatori sta cambiando. Sempre più persone vedono con sospetto - o con disapprovazione - l’esposizione di animali vivi nei ristoranti. Il confine tra tradizione culinaria e rispetto etico diventa sottile, e anche su questo aspetto i ristoratori devono interrogarsi.

Evadere o pagare? Quando un conto diventa questione legale

Il cliente che ha ricevuto lo scontrino da 923 euro ha minacciato di non pagare. E qui si apre un altro capitolo: quali sono i limiti legali quando un cliente contesta un conto? E quando invece rifiutare di pagare diventa evasione? Dal punto di vista giuridico, se il prezzo (o il criterio di calcolo) era comunicato e accettato, il ristoratore è tutelato. Ma se il listino non era trasparente o se c’è stata ambiguità nel servizio, si può configurare un vizio di consenso o addirittura una pratica scorretta. In ogni caso, la chiarezza contrattuale resta l’arma migliore. La legge stabilisce che i prezzi nei ristoranti devono essere esposti in modo chiaro, visibile e facilmente comprensibile, sia all’ingresso del locale sia all’interno del menu. Quando si ordina un piatto senza prezzo indicato, come un pesce venduto "a peso" o un’aragosta al chilo, il ristoratore ha l’obbligo di comunicare il costo al momento dell’ordine. Se questo non avviene, si configura una pratica commerciale scorretta.

I prezzi nei ristoranti devono essere chiari

Prezzi elevati, di per sé, non sono illegali. Tuttavia, ricorda l'associazione Euroconsumatori, se non vengono comunicati con trasparenza oppure risultano eccessivi rispetto al mercato, la situazione può rientrare in ipotesi di truffa (art. 640 del Codice Penale), pratica commerciale scorretta (Codice del Consumo) o mancata esposizione dei prezzi, che comporta una sanzione amministrativa. Nel caso del pranzo a Ponza, se il menu non avesse riportato chiaramente il prezzo dell’aragosta o del vino, i clienti avrebbero avuto pieno diritto di contestare lo scontrino e anche di rifiutarsi di pagare l’intera cifra.

In presenza di un conto sospetto, è possibile chiedere spiegazioni al titolare e contestare l’importo prima di pagare

In presenza di un conto sospetto, è possibile chiedere spiegazioni al titolare, contestare l’importo prima di pagare e, se necessario, chiamare la Guardia di Finanza o i vigili per un controllo. È inoltre possibile segnalare l’accaduto all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato tramite associazioni come l’A.E.C.I. Se si è pagato un importo senza essere stati correttamente informati sui prezzi, si può chiedere il rimborso per indebito arricchimento, sporgere denuncia per truffa oppure presentare un reclamo formale con l’aiuto di un’associazione di consumatori. Per evitare problemi, è sempre bene controllare i prezzi prima di ordinare, fare attenzione a piatti fuori menu o a peso, non farsi intimidire da un conto eccessivo e richiedere sempre lo scontrino dettagliato. In caso di dubbi, rivolgersi alla Guardia di Finanza o a un ente di tutela resta la scelta migliore.

Dall’attivismo social al tribunale del web: la viralità del caso Ponza

Oltre all’aspetto gastronomico e legale, la vicenda ha assunto una dimensione mediatica molto potente. Influencer, animalisti, semplici utenti hanno trasformato il caso Ponza in un meme, in una battaglia simbolica tra lusso e buon senso. Senza contare che già Carlo Cracco era stato oggetto di incursioni (e imbrattamenti) da parte di attivisti di Ultima generazione che volevano sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della povertà e dell'alto costo del cibo, attraverso la campagna “Il giusto prezzo”. Azioni che avevano provocato la risposta sarcastica dello chef e la difesa, affidata al Corriere della Sera, del collega Davide Oldani: «Chi manifesta contro Cracco dimostra di non aver compreso né il significato del "fine dining", che è tutt’altro che morto, né il valore profondo della cucina e del cibo. L’alta cucina non è solo lusso: è un’esperienza che esalta materie prime di qualità, ricerca e innovazione. Non serve essere ricchi per apprezzarla: si può mangiare bene ovunque, se si fa attenzione a ingredienti, stagionalità e preparazione».

Parola agli chef: come si stabilisce il prezzo di un piatto di pesce pregiato?

I professionisti lo sanno bene: stabilire il prezzo di un piatto è una questione tecnica e strategica. Si parte dal food cost, si considera il servizio, l’ambiente, le spese fisse e, infine, la marginalità. Ma quando si lavora con prodotti come aragosta, tartufo o caviale, è essenziale accompagnare il cliente con informazioni chiare. Far sentire il cliente parte di un’esperienza, e non vittima di un listino criptico, è parte della cultura dell’ospitalità.

Più in generale, bisogna tenere conto del contesto economico, ma anche di una serie di spese con cui hanno a che fare gli chef. Pur non volendo commentare la dinamica dei prezzi applicati nell'alta ristorazione, Giancarlo Morelli aveva riflettuto così su Italia a Tavola: «I prezzi nel mondo della ristorazione vanno di pari passo al mondo che sta intorno, perciò un imprenditore non può di sicuro, per stare vivo, abbassare i prezzi: bisogna invece che si faccia una riflessione sul fatto che i salari sono rimasti fermi e il potere di acquisto è cambiato».

Lo chef Luigi Pomata

Pomata quindi aggiunge: «Manca troppo spesso consapevolezza, diciamo che si riconosce nel 50% dei casi. L’ignoranza spesso sta nel non capire che il prezzo è rapportato alla qualità della materia prima. È semplice. E poi, dipende anche dal posto: il prezzo può oscillare di un 30-40%, è normale. Se compro un gambero in Sardegna, e poi lo vado a prendere a Milano, è ovvio che lo pagherò un 30-40% in più. E questo è un meccanismo che si ripete per tutti: dal ristoratore che lo compra, al consumatore finale che lo mangia. Si paga l’esperienza, e l’esperienza ha il suo costo».

La voce dei consumatori: lusso, inganno o mancanza di cultura gastronomica?

Anche i clienti hanno le loro responsabilità. Spesso, manca una reale cultura gastronomica, e si tende ad associare il prezzo alla truffa o al prestigio, senza una reale comprensione del piatto. Molti ristoratori lamentano un pubblico impreparato, incapace di leggere un menu o distinguere tra un gambero rosso di Mazara e un gamberone tropicale. In quest’ottica, il dialogo tra sala e cucina, tra ristoratore e commensale, è centrale per colmare questo divario.