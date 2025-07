Il miglior comune italiano in cui andare in campeggio è in provincia di Brescia

Il miglior comune italiano in cui andare in campeggio si trova in Lombardia, a San Felice del Benaco, piccolo centro (3.500 abitanti) della sponda bresciana del lago di Garda. Felice, insomma, di nome e di fatto. Lo dice JetCamp.com che, ogni tre anni, conduce un'indagine su tutti i circa 2.000 campeggi del Bel Paese per indicare i migliori comuni, province e regioni per i camping. San Felice del Benaco è conosciuto soprattutto per la sua splendida posizione sul lago e per la sua vicinanza a mete classiche del turismo rivierasco come Salò, Gardone, Limone, Sirmione e Desenzano. Nel comune gardesano sono presenti ben 8 campeggi e il punteggio totale complessivo è pari a 8,61.

Il miglior comune italiano in cui andare in campeggio è San Felice del Benaco

Lombardia: altri due comuni tra i migliori 10 d'Italia per il campeggio

«Ancora una volta il turismo lombardo si conferma protagonista - commenta con soddisfazione Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo - perché capace di sorprendere per la qualità, la varietà e l'eccellenza della sua offerta». Secondo l'indagine di JetCamp.com, San Felice del Benaco conquista il primo posto tra le mete italiane per il campeggio nel 2025, seguito dalla veneta Malcesine. Un risultato che premia ancora una volta il Garda, ormai saldamente riconosciuto a livello europeo e internazionale come destinazione di punta. Ma le buone notizie non finiscono qui.

A conferma della straordinaria attrattività della Lombardia per il turismo all'aria aperta, anche Domaso - affacciata sul lago di Como - entra nella Top 10 nazionale, piazzandosi all'ottavo posto tra i Comuni più apprezzati dai campeggiatori. Qui si contano 11 campeggi, il cui ‘rating' corrisponde a 8,45. Risultati che rappresentano il riconoscimento del lavoro straordinario svolto soprattutto dalle piccole comunità locali e dagli operatori del settore, che ogni giorno, con passione e professionalità, offrono esperienze uniche ai visitatori. «A loro va il nostro grazie. Come istituzioni, continueremo a sostenere - rimarcano al Pirellone - e valorizzare un comparto che in Lombardia non solo tiene alta la qualità, ma continua a crescere, innovare e brillare nel panorama del turismo italiano nostrano e internazionale».

Con 1.956 camping, l'Italia occupa un posto importante come paese di campeggiatori in questo studio a livello europeo. Sulla base di oltre 700mila recensioni, il sito specializzato ha tratto una serie di conclusioni. JetCamp.com aggrega i punteggi provenienti da diverse fonti autorevoli e li mostra in una panoramica per ogni campeggio. Sulla base di tutte le recensioni, è stata stilata una top 10 dei comuni che riunisce i migliori campeggi in Italia. Nel determinare la top 10, è stato tenuto conto anche di un numero minimo di campeggi per comune (soglia), che in questo caso è maggiore di 5. Tra i migliori campeggi di San Felice del Benaco spiccano il Camping Europa Silvella (8,8) e il Weekend Glamping Resort (8,4). Dal rilevamento emerge, inoltre, che il campeggio come soggiorno turistico continua a crescere in modo significativo in Italia negli ultimi anni.