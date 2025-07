Versilia Gourmet 2025: gusto, premi e il gran finale di chef Perbellini

Versilia Gourmet, geniale invenzione di Gianluca Domenici, compie quest'estate i sui 15 anni ben portati. La manifestazione più importante della ristorazione versiliese, nel corso del tempo, ha saputo costruirsi un prestigio e una fama che hanno varcato i confini regionali. Ed ogni anno riesce a stupire ed a portare in alto il nome della Versilia, dei suoi cibi di eccellenza e del suo culto per l'accoglienza di qualità. Il suo ormai prestigioso premio, un vero “Oscar alla ristorazione”, l'uscita della nuova edizione della Guida Ristoranti e, soprattutto, una cena di gala di altissimo livello culturale e gastronomico sono un vero vanto per questa zona.

I tavoli del Paradis Agricole, teatro di Versilia Gourmet 2025

Ecco qui che nell'incantevole scenario del Paradis Agricole, confermato a furor di popolo dopo il successo della scorsa edizione, immerso nei 9 ettari di proprietà della verdeggiante campagna di Pietrasanta, lunedì 7 luglio è andata in scena la cena più attesa dell'estate versiliese. Sotto le stelle, circondati da arte, olivi e ambientazioni estremamente curate, per una cena che più esclusiva non si può. E tutto quanto, come ad ogni inizio estate, è magicamente a suo posto.

Il menu, lo chef, i Franciacorta e i protagonisti

Anche quest'anno il dotatissimo e creativo chef “padrone di casa” Alessio Bachini del Paradis Pietrasanta (la casa madre in città), ha dato vita ad un intrigante percorso gourmet ricco di sorprese. Il tema di quest'anno era il mare della Versilia che incontra la campagna del Paradis Agricole, con i suoi prodotti vegetali che si coltivano proprio a due passi dalla splendida tavola imbandita per la serata. C'erano poi i migliori Franciacorta nel calice che, dall'aperitivo al dessert, hanno costituito un vero valore aggiunto alla già prestigiosa manifestazione. Una partnership, un sodalizio consolidato quello con questo prestigioso brand italiano conosciuto e apprezzato in tutto il pianeta.

Agli attenti sommelier della Fisar, con la consueta professionalità, è spettato poi il compito di versare Franciacorta delicatamente nei calici. Doveroso menzionare le stilose e prestigiose “mise en place”, sulle splendide tavole, di Broggi e di Villeroy & Boch, con posate, ceramiche e cristalli di altissimo pregio e design. E poi loro, i veri protagonisti: i ristoratori, gli chef, e i maestri dell'accoglienza più celebri della Versilia pronti a salire sul palco per ricevere gli ambiti “Premi Versilia Gourmet Franciacorta” che, ogni volta, decretano il Miglior Chef, Il Migliore in Sala, il Premio Carriera e il Miglior Ristorante dell'anno. Li scopriremo più avanti.

A Versilia Gourmet 2025 un'ampia degustazione di Franciacorta

Ma l'attesa era forte per scoprire il graditissimo ospite d'onore. Ebbene lode a Giancarlo Perbellini, con le sue luccicanti Tre Stelle Michelin del proprio Ristorante Casa Perbellini – i 12 Apostoli di Verona. Il grande chef-imprenditore, un vero artista della cucina è sceso in Versilia per ritirare il prestigioso Premio Eccellenze Italiane. Ma non è finita qui: lo chef, con le sue mani, coadiuvato da una parte della sua brigata ha realizzato il dolce finale della Cena di Versilia Gourmet. Innegabile quel briciolo di pathos che ha preceduto l'avvio delle danze.

Il menu: “La campagna al profumo di salmastro”

Pirotecnico l'aperitivo nel parco: sedano e maionese di capperi, cecina e melanzana, anguria salata, limone e alloro, albicocca rosmarino e stracchino, tartellette al fieno, erborinato di capra e rapa rossa, pesca, gazpacho e cicoria. Il tutto innaffiato da: Franciacorta Brut Enrico Gatti, Franciacorta Brut Corte Fusia, Franciacorta Brut Faccoli, Franciacorta Brut La Torre, Franciacorta Brut La Spensierata, Franciacorta Brut San Cristoforo e Franciacorta Brut Derbcusco Cives Doppio Erre Di. Ci soffermiamo in particolare sul Brut di Enrico Gatti: paglierino brillante e perlage fitto e fine. Naso elegante e sottile con nette sensazioni di agrumi, acacia, zagara e pietra focaia insieme a tocchi lievi di erbe di campo. La bocca è vibrante e fresca, con vitali sensazioni agrumate di pompelmo e lime.

Gusto, eleganza e premi a Versilia Gourmet 2025

La cena inizia con Pomodoro e mazzancolle, ovvero pomodori in varia consistenza, marinati, arrostiti e chutney, cetriolo, basilico e mazzancolle semi-cotte. Accompagnato dal Franciacorta Saten Brut Caruna e dal Franciacorta Saten Bersi Serlini. Ci soffermiamo su quest'ultimo: paglierino e perlage fine e fitto. All'olfatto è balsamico e floreale, con sensazioni di ginestra, macchia mediterranea su un fondo di orzo, brioche e cipria. La bocca è tannica e piacevole, scattante e succosa. Arriva poi Ricciola e melone, ovvero ricciola marinata, rosmarino, zuppetta di melone al lime, essenza di prosciutto. I calici scelti per questo piatto sono il Franciacorta Brut Mirabella Edea e il Franciacorta Brut Mosnel che ci convince particolarmente: paglierino dorato e perlage fine. Sensazioni agrumate di cedro, miele e zenzero, tocchi floreali e erbe di campo. Bocca tesa, sferzante e verticale, chiude fresca e sapida su nette sensazioni di agrumi.

La portata successiva è Melanzana e frutti di mare, ossia ravioli ripieni di melanzane arrostite, crema di prezzemolo, frutti di mare, spuma all'acqua di mare. Il palato viene assecondato a dovere con il Franciacorta Dosaggio Zero Camillucci Ammonithes e il Franciacorta Dosaggio Zero Biondelli Blanc de Blancs. Quest'ultimo è oro brillante con perlage molto fine. Naso profondo e variegato con sensazioni tostate di nocciola e caramello salato, frutta matura e pietra focaia. La bocca è distesa e affusolata, elegante e fresca, con lunga persistenza sapida e ritorni agrumati.

Lo chef Giancarlo Perbellini ha firmato il gran finale di Versilia Gourmet 2025

Piatto forte, zucchine e rombo. Si tratta di un trancio di rombo, zucchine marinate e in crema, insalatina aromatica e salsa al limone. Degno pairing offerto dal Franciacorta Rosé Extra Brut Fratelli Muratori e dal Franciacorta Rosé Extra Brut Ca' del Bosco Cuvèe Prestige Edizione 47. Sontuoso quest'ultimo. Rosa arancio e perlage finissimo e abbondante. Olfatto cesellato con nitide sensazioni di fragoline di bosco, petali di rosa, pompelmo rosa. In bocca è limpido ed elegante, succoso e disteso, con un seducente finale di fragolina, melograno, frolla e tocchi di mandorla fresca. Chiusura col botto grazie a “Il Dessert”, la dolce sorpresa realizzata da chef Gianfranco Perbellini: Croccante alle fragoline di bosco, gelato allo yogurt e spuma di lavanda, in sintesi una vera delizia.

I premiati al Versilia Gourmet 2025

Palpitante l'attesa per gli ambiti premi Versilia Gourmet Franciacorta. Il rito della consegna è stato condotto come sempre da Claudio Sottili, noto volto televisivo e impeccabile maestro di cerimonie.

Miglior chef : Marco Bernardo del Ristorante La Magnolia del Byron Forte dei Marmi

: Marco Bernardo del Ristorante La Magnolia del Byron Forte dei Marmi Migliore in sala : Henri Prosperi del Restaurant Henri Viareggio

: Henri Prosperi del Restaurant Henri Viareggio Premio alla carriera : Fernando Becagli

: Fernando Becagli Premio ristorante dell'anno : Amaro Viareggio

: Amaro Viareggio Premio eccellenza italiana: Giancarlo Perbellini di Casa Perbellini-12 Apostoli

Consegnata a tutti i partecipanti una copia della Guida Ristoranti Versilia Gourmet 2025/2026 e un piccolo cadeau, il Panettoncino Pesca e Albicocca Fiore 1827 Siena. Appuntamento al Versilia Gourmet 2026.