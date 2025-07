Le donne che custodiscono i sapori locali raccontate in un nuovo libro

È uscito il nuovo libro "Donne delle De.Co. - Sulle tracce del Veronelli", firmato da Marika Orlando, presidente nazionale Donne delle De.Co. e voce autorevole nella valorizzazione delle identità agroalimentari italiane. Il volume raccoglie storie, volti, ricordi e visioni delle donne che ogni giorno custodiscono e tramandano i saperi dei territori, attraverso la cultura del cibo, del lavoro e della memoria. Un racconto corale che si muove lungo l'Italia delle Denominazioni comunali, con un riferimento preciso - e dichiarato - alla figura e al pensiero del compianto Luigi Veronelli.

La copertina del nuovo libro “Donne delle De.Co. - Sulle tracce del Veronelli”

Che cosa aspettarsi dal libro "Donne delle De.Co. - Sulle tracce del Veronelli"

Il sottotitolo, "Camminare la terra per raccontarla", chiarisce da subito lo spirito che anima il progetto: percorrere i luoghi, viverli, ascoltarli, rispettarli. Solo così si può arrivare a conoscerli davvero. Orlando mette al centro dell'opera la dimensione più concreta e insieme profonda del rapporto tra comunità e ambiente, affidando alle donne - custodi silenziose ma instancabili del patrimonio culturale locale - il compito di raccontare la terra trasformandola in narrazione viva. Sono loro che, giorno dopo giorno, sanno trasformare tempo, fatica e materie prime in memorie condivise, in gesti che educano, commuovono e resistono.

Il libro (acquistabile cliccando questo link) è un omaggio appassionato, umano, diretto, alle figure femminili che rappresentano un'idea di continuità con il passato, ma anche uno sguardo autentico verso il futuro. Attraverso testimonianze e riflessioni raccolte nei territori, l'autrice costruisce un percorso che intreccia geografia, biodiversità, identità e genere. Un viaggio che restituisce un'Italia fatta di luoghi vissuti, radicati, veri. «Camminare la terra… ognuna di noi ha la percezione di una terra incontaminata, un luogo dal quale provengono le anime» si legge in un passaggio del libro.

Marika Orlando, autrice del libro, insieme al compianto Luigi Veronelli

«Un sogno ad occhi aperti di un mondo reale e immaginato allo stesso tempo, vissuto e idealizzato, di una natura incontaminata, viva e palpitante, dove i chiaroscuri appena percettibili, ingannano l'occhio in un tutt'uno, proprio come nella natura: ti abbassi a sentire l'odore di un fiore, socchiudi gli occhi e… ecco che si susseguono sogni, ricordi, visioni». Ad arricchire ulteriormente il progetto c'è la copertina: un'immagine potente e simbolica, che raffigura una figura femminile composta da frutta e verdura. Un chiaro rimando all'arte di Arcimboldo, ma anche un modo per ribadire il legame profondo e viscerale tra donna e terra, natura e cultura. Un legame che pulsa in ogni pagina e che diventa - pagina dopo pagina - racconto collettivo, memoria viva, identità condivisa.

Che cosa sapere sulla figura di Marika Orlando

Marika Orlando, esperta di comunicazione culturale, è, come detto, presidente nazionale di Donne delle De.Co. Da anni è impegnata nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico e artigianale locale, promuove progetti di narrazione territoriale e salvaguardia delle identità femminili nei piccoli borghi italiani. Questo libro è, in poche parole, il culmine di un percorso di ascolto, viaggio e testimonianza.