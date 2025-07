New Princes compra Carrefour: il supermercato (e non solo) passa in mani italiane

Carrefour ha avviato trattative esclusive per la cessione del 100% delle attività italiane a New Princes Group, la holding agroalimentare controllata dalla famiglia Mastrolia e già nota al mercato come Newlat. L’operazione, che si colloca all’interno della revisione strategica del gruppo francese, prevede la cessione completa del perimetro italiano. Oltre alla rete dei punti vendita, passano di mano anche Carrefour Property, Gs Spa e Carrefour Finance, società attive rispettivamente nella gestione immobiliare, nella distribuzione e nel factoring.

Carrefour Italia passe in mani italiane

Carrefour Italia passa di mano: l'operazione

Il valore dell’operazione è stimato in circa un miliardo di euro, suddiviso in 400 milioni per il patrimonio immobiliare e 600 milioni per il ramo operativo. A fronte di questa transazione, Carrefour stima un impatto sulla liquidità pari a –240 milioni di euro, comprensivi del proprio contributo finanziario all’operazione. Il perimetro oggetto della cessione include 1.188 punti vendita, tra cui 41 ipermercati, 315 supermercati, 820 negozi di prossimità e 12 cash & carry. Secondo dati più recenti, 1.027 di questi rientrano nel conteggio attivo al momento del passaggio, di cui 642 gestiti direttamente e 385 in franchising. La distribuzione geografica è fortemente concentrata nel Nord Italia, con Lombardia, Piemonte, Lazio e Liguria tra le regioni più coperte. A livello occupazionale, il gruppo Carrefour Italia impiega 10mila dipendenti diretti e 8mila indiretti, per un totale di circa 18mila lavoratori coinvolti.

La cessione è vincolata alle consultazioni con le rappresentanze sindacali, alle autorizzazioni da parte delle autorità regolatorie e alla firma dei documenti contrattuali definitivi. Il completamento dell’operazione è atteso entro la fine del 2025. Gli advisor coinvolti sono Rothschild per Carrefour, BNP Paribas per New Princes, con assistenza legale di BonelliErede e Legance.

Perché Carrefour lascia il mercato italiano

Carrefour ha motivato la cessione con il calo strutturale dei consumi e i risultati finanziari negativi. Nel 2024, Carrefour Italia ha registrato vendite lorde pari a 4,2 miliardi di euro e un fatturato netto di 3,7 miliardi, con un risultato operativo corrente di 67 milioni. Tuttavia, il free cash flow netto è risultato negativo e le perdite sono state accentuate da un contesto competitivo difficile, segnato da una forte pressione promozionale e da consumi in contrazione. Come spiegano dal gruppo francese, «la decisione rientra nel piano di semplificazione del portafoglio internazionale» e servirà a migliorare «redditività e generazione di cassa».

New Princes rilancia: nasce il terzo pilastro della filiera

Con questa acquisizione, New Princes Group amplia il proprio raggio d’azione. Dopo aver consolidato la sua presenza nel comparto alimentare e lattiero-caseario, l’ex Newlat aggiunge un terzo pilastro strategico: la grande distribuzione. Il gruppo, quotato alla Borsa di Milano, ha chiuso il 2024 con 2,8 miliardi di euro di fatturato e una presenza attiva in quattro mercati chiave, con esportazioni verso oltre 60 Paesi.

«Vogliamo costruire una filiera agroalimentare completamente integrata», spiegano dall’azienda, «dalla produzione alla distribuzione, con vantaggi competitivi su tutto il ciclo». Per sostenere il rilancio di Carrefour Italia, New Princes si è impegnata a investire almeno 200 milioni di euro, puntando su innovazione, logistica e ammodernamento dell’offerta.

Per ora resta il marchio Carrefour, ma Gs potrebbe tornare

Il marchio Carrefour verrà mantenuto per un periodo transitorio di tre anni, grazie a un accordo di licenza d’uso. In seguito, la rete potrebbe assumere una nuova identità, con il possibile ritorno dell’insegna storica Gs, già attiva fino al 2010 prima della conversione all’identità francese. Nonostante il cambio di proprietà, Carrefour ha voluto ringraziare i suoi collaboratori italiani: «Sappiamo di poter contare sull’impegno dei team italiani per garantire il successo di questa nuova fase, continuando a servire i clienti con la stessa professionalità di sempre».