Il Premio Caputo ottiene il riconoscimento “Cultura + Impresa 2024-2025”

Mulino Caputo continua a festeggiare il secolo di attività, per la precisione i 101 anni, con un ulteriore riconoscimento. A Milano, presso la Sala Azionisti di Palazzo Edison, è stato insignito del Premio Cultura + Impresa 2024-2025, risultando vincitore nella categoria “Produzioni culturali d'Impresa”.

Carmine e Antimo Caputo appena premiati. Con loro, da sinistra, Francesco Moneta (Cultura Impresa), Martino Troncatti (Valore Italia),Andrea Cancellato (Federculture)

Il Premio Cultura + Impresa fa parte dell'omonimo “Progetto”, una piattaforma informativa, formativa, relazionale e di benchmarking per intensificare e rendere più efficienti i rapporti tra operatori e istituzioni culturali pubblici e privati da un lato e imprese, fondazioni erogative e agenzie di comunicazione dall'altro. Ha l'obiettivo di premiare i migliori progetti di sponsorizzazione e partnership culturale, di produzione culturale d'impresa e di attivazione dell'Art bonus d'impresa, valorizzando presenza e ruolo sia dell'operatore culturale che dell'impresa che investe in e con la cultura. «Favorire relazioni fattive tra il “sistema cultura” e il “sistema impresa” - ha sottolineato Francesco Moneta, presidente del comitato Cultura + Impresa - assicura un contributo strategico allo sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese e dei suoi territori».

Premio Caputo, arte e cibo vanno in mostra

Mulino Caputo ha visto riconoscere il suo impegno nell'istituzione del Premio Caputo, progetto di mecenatismo culturale ideato nel 2024 con Valore Italia per celebrare il proprio centenario. Il progetto ha coinvolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, invitati a riflettere sul profondo legame tra arte e cibo, generando la mostra “Premio Caputo”, una raccolta di opere contemporanee ispirate alla cucina popolare napoletana, tra memoria e identità. L'iniziativa ha coinvolto studenti e neodiplomati dell'Accademia nella realizzazione di 28 opere che oggi entrano a far parte del primo nucleo della collezione aziendale di Mulino Caputo, capito-Art.

Il premio è stato realizzato dall‘artista Gaetano Grillo

Premio Caputo, i giovani protagonisti

«Siamo orgogliosi e felici - ha dichiarato Antimo Caputo, amministratore delegato del mulino di Napoli - Al centro ci sono i giovani e attraverso i loro occhi e le loro interpretazioni vediamo emergere innovativi spunti di comunicazione. Un progetto circolare. Con la recente mostra di New York abbiamo fatto sì che questi giovani talenti partenopei potessero esporre nella città considerata il cuore dell'arte contemporanea, creando una connessione tra Napoli e la Grande Mela, nel segno dell'arte e della gastronomia. Il premio che mi pregio di ricevere va, idealmente, anche a questi giovani studenti e al loro entusiasmo».

Mulino Caputo: il presidente Carmine Caputo e il ceo Antimo Caputo festeggiati in sala

Dopo il debutto presso l'Archivio storico della Fondazione Banco di Napoli nell'autunno 2024, la mostra Premio Caputo ha infatti intrapreso un tour internazionale che ha preso il via all'Istituto italiano di Cultura di New York dal 17 al 30 giugno scorsi. A seguito di questa prima tappa la mostra sarà ospitata nel mese di novembre a Londra e nel marzo 2026 a Tokyo. Un viaggio che rappresenta un'opportunità per i giovani artisti coinvolti, offrendo loro visibilità e confronto su scala globale in occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli.

Antimo e Carmine Caputo

«Valore Italia interpreta con senso di responsabilità il ruolo di promotore della cultura e dei giovani talenti italiani a livello internazionale e continuerà a sostenere progetti capaci di generare valore culturale, sociale e identitario per il nostro Paese nel mondo» - ha puntualizzato Martino Troncatti, presidente di Valore Italia.