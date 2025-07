Zerbinati alla guida del comparto ortofrutticolo pronto al consumo

La nomina di Simone Zerbinati come Presidente del Gruppo Prodotti Ortofrutticoli di IV e V Gamma di Unione Italiana Food segna un momento importante per il comparto agroalimentare italiano. Questo settore, strategico per l’economia e per le abitudini alimentari contemporanee, rappresenta un punto di riferimento nella produzione di frutta e verdura fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo, oltre a piatti pronti freschi a base vegetale.

Simone Zerbinati, nuovo presidente del Gruppo Prodotti Ortofrutticoli di IV e V Gamma di Unione Italiana Food

Il Gruppo, che raccoglie le principali imprese del settore, ha visto nel 2024 un fatturato complessivo superiore a 1,2 miliardi di euro, confermandosi come una delle eccellenze del panorama agroalimentare nazionale.

Chi è Simone Zerbinati: leadership e visione strategica

Classe 1985, Simone Zerbinati è attualmente Amministratore Delegato di Zerbinati S.p.a., azienda con sede a Casale Monferrato, leader nella produzione di insalate e verdure fresche di IV gamma, zuppe, vellutate, contorni e burger vegetali. La sua formazione, arricchita da esperienze accademiche in ambito marketing, commerciale e gestionale, si combina con una profonda conoscenza operativa del settore.

Dal 2016, Zerbinati fa parte del comitato direttivo del Gruppo IV e V Gamma di Unione Italiana Food e ha ricoperto incarichi di rilievo anche in Confindustria Alessandria. Il suo impegno verso il territorio, in particolare il Monferrato, si riflette in numerose iniziative a favore della comunità locale.

Frutta e verdura sempre più richieste dal mercato

«Il valore associativo rappresenta un elemento fondamentale per affrontare con successo alcune delle sfide che da tempo caratterizzano il settore della IV e V gamma - sono le prime parole di Zerbinati da neo presidente - È grazie all’impegno condiviso e alla collaborazione tra aziende che il comparto può trovare soluzioni efficaci, funzionali e sostenibili. A fine 2024, abbiamo condotto una ricerca che ha rilevato un aumento delle famiglie acquirenti nel mercato della quarta gamma, che sono passate a circa 22 milioni. Ancora più significativo è stato l’incremento della penetrazione, che è aumentata di un punto percentuale».

«Un altro dato importante riguarda la frequenza di acquisto: le famiglie stanno comprando con maggiore regolarità prodotti di quarta gamma, un segnale che dimostra come qualità, varietà e servizio possano fare la differenza, anche in un periodo di difficoltà economiche generali.Proprio partendo da questi risultati, siamo convinti che il valore di un Gruppo coeso possa contribuire ad aumentare ulteriormente il valore aggiunto, la qualità e la sicurezza dei prodotti che arrivano sulle tavole dei consumatori».

Zerbinati S.p.a.: un marchio storico al servizio della qualità

Nel 2023, l’azienda Zerbinati è entrata a far parte del Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un riconoscimento istituzionale concesso alle imprese che operano in modo continuativo da oltre cinquant’anni. Questo traguardo testimonia il radicamento dell’azienda nel tessuto economico e sociale italiano e la costante attenzione alla qualità dei prodotti offerti.

Obiettivi del mandato: sostenibilità e contrasto agli sprechi alimentari

Uno dei pilastri del programma presidenziale di Simone Zerbinati sarà il rafforzamento della sostenibilità ambientale, in linea con le crescenti aspettative dei consumatori e le esigenze del pianeta. L’attenzione verso la riduzione degli sprechi alimentari rappresenta una sfida cruciale per l’intera filiera della IV e V Gamma.

Una filiale di produziione di Ortofrutta di IV e V Gamma

Zerbinati ha sottolineato l’importanza del valore associativo: la collaborazione tra imprese del settore permette di affrontare con maggiore efficacia le complessità del mercato e le trasformazioni nelle abitudini di consumo.

Andamento del mercato: dati e tendenze in crescita

Secondo le elaborazioni di Unione Italiana Food su dati NielsenIQ, nei primi cinque mesi del 2025 la IV Gamma ha raggiunto un fatturato superiore a 440 milioni di euro, con oltre 65 mila tonnellate vendute. In particolare:

Le verdure pronte al consumo hanno registrato un fatturato di oltre 422 milioni di euro , con una crescita del 2,3%.

hanno registrato un fatturato di oltre , con una crescita del 2,3%. La frutta pronta ha generato un fatturato di 17 milioni di euro, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente.

Tra le preferenze dei consumatori si conferma il successo delle insalate monovarietali, con un aumento dei volumi del 6%. Al contrario, le insalate miste hanno mostrato una leggera flessione (-2,9%). Anche le verdure da cuocere registrano un incremento del 5,7%, segno di un rinnovato interesse verso una dieta sana ed equilibrata.

La crescita del comparto è confermata da un aumento delle famiglie acquirenti nel mercato della IV Gamma, che hanno raggiunto quota 22 milioni. L’incremento della frequenza di acquisto evidenzia come i consumatori riconoscano il valore aggiunto di prodotti che offrono praticità, sicurezza alimentare e un alto standard qualitativo.

Questa tendenza si consolida anche in un contesto economico complesso, dimostrando che qualità e servizio restano driver decisivi per le scelte alimentari, sia a casa che fuori.

Il ruolo strategico della IV Gamma nella filiera agroalimentare italiana

Nel 2024, la IV Gamma ha chiuso l’anno con un fatturato di 1,085 miliardi di euro e quasi 157 mila tonnellate vendute. Le verdure pronte hanno generato oltre 1 miliardo di euro (+1,8% rispetto al 2023), mentre la frutta ha raggiunto i 56,6 milioni, con una crescita del 6%.

Con circa 30.000 addetti distribuiti su tutto il territorio nazionale, la filiera della IV Gamma rappresenta un comparto fondamentale per l’economia agricola italiana. La sua capacità di rispondere in modo tempestivo alle esigenze dei consumatori, unita all’elevata efficienza logistica e produttiva, la rende uno degli ambiti più dinamici dell’industria alimentare contemporanea.

Prospettive future del settore ortofrutticolo fresco

La nomina di Simone Zerbinati segna una nuova fase per il settore della IV e V Gamma. La visione orientata alla sostenibilità, alla qualità del prodotto e alla collaborazione tra imprese promette di rafforzare ulteriormente il comparto, rispondendo alle sfide del futuro e valorizzando le eccellenze dell’agroalimentare italiano.

L’aumento del consumo di prodotti freschi pronti al consumo, il riconoscimento istituzionale di aziende storiche e l’adozione di modelli produttivi sostenibili confermano il ruolo centrale di questo segmento nell’alimentazione moderna.