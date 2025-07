Passaggio di consegne in Confesercenti: Nico Gronchi nuovo presidente nazionale

Dopo otto anni alla guida di Confesercenti, Patrizia De Luise lascia l'incarico di presidente nazionale. Il testimone passa a Nico Gronchi, imprenditore toscano e figura di lunga esperienza all'interno dell’organizzazione. L’annuncio è stato dato direttamente dall’associazione, che rappresenta circa 300mila piccole e medie imprese attive nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Nico Gronchi, nuovo presidente di Confesercenti

La presidenza De Luise si è sviluppata in un contesto particolarmente complesso: dagli anni segnati dall’emergenza pandemica alle sfide della ripartenza post-Covid, fino all’attuale scenario economico instabile, caratterizzato da inflazione e tensioni geopolitiche. In questo periodo, Confesercenti ha rafforzato la propria presenza territoriale e il ruolo di rappresentanza delle PMI italiane. De Luise lascia l’incarico «in considerazione dell’impegno appena assunto presso la Fondazione Enasarco», sottolineando comunque la continuità della linea di lavoro dell’associazione.

Chi è Nico Gronchi, il nuovo presidente

Nico Gronchi, 52 anni, è un imprenditore nel settore della distribuzione di moda e calzature, attivo nell’azienda di famiglia Luisa Di Mauro, fondata nel 1976. Gronchi ha affiancato all’attività imprenditoriale un lungo percorso nel mondo associativo, iniziato nel 1998 come presidente della Confesercenti di Certaldo, a soli 25 anni. Negli anni ha ricoperto diversi incarichi: dalla guida dell’area Empolese Valdelsa alla presidenza di Confesercenti Firenze nel 2007. È stato anche membro del Consiglio della Camera di Commercio e del CdA di Firenze Fiera Spa.

Tra il 2015 e il 2017 ha presieduto la Fondazione Sviluppo Urbano. Sempre nel 2015 è stato eletto presidente di Confesercenti Toscana. Dal 2017 guida anche Italia Comfidi, la società consortile per il credito alle PMI promossa da Confesercenti. Nel 2021 è diventato vicepresidente vicario di Confesercenti nazionale. Ora, con la nomina alla presidenza, guiderà l’associazione fino alla prossima assemblea elettiva del 2026. «Lavoreremo per dare continuità ai processi avviati e per rafforzare ancora di più la rappresentanza dei settori che compongono la nostra Confederazione», ha dichiarato Gronchi in una nota. L’obiettivo sarà quello di sostenere le imprese in un momento di profonda trasformazione del commercio e dei consumi, con particolare attenzione a digitalizzazione, credito, sostenibilità e innovazione nei modelli di business.