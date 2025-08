Ristoranti e bar al centro dell'estate: 9,3 miliardi di euro per mangiare fuori ad agosto

Con l’arrivo di agosto, mese tradizionalmente dedicato alle ferie per molti italiani, cambiano abitudini e stili di vita, soprattutto sul fronte alimentare. Anche chi non partirà per le vacanze - secondo le stime, circa due italiani su tre - tende a concedersi qualche distrazione in più. Si mangia più spesso fuori casa, che sia per un’aperitivo, una colazione al bar, una cena in pizzeria o un pranzo veloce. Un comportamento che coinvolge l’intero settore della ristorazione, confermandone il ruolo centrale nel sistema economico e sociale del Paese.

Ad agosto la spesa degli italiani per il fuori casa raggiungerà i 9,3 miliardi di euro

Una spesa da 9,3 miliardi per mangiare fuori

Secondo il Centro Studi di Fipe-Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi), nel solo mese di agosto 2025 la spesa degli italiani per il fuori casa raggiungerà i 9,3 miliardi di euro. Tra le destinazioni preferite, bar e ristoranti continuano a occupare le prime posizioni, con una spesa di circa 1,8 miliardi per i primi e 5,4 miliardi per i secondi. Sommando anche la ristorazione veloce, il dato supera i 6 miliardi di euro.

A questi si aggiungono 900 milioni di euro spesi in take away e street food, mentre gelaterie e discoteche si divideranno altri 200 milioni. Anche gli eventi tipici del periodo estivo, come sagre e fiere, rappresentano un canale significativo, con una previsione di spesa di 500 milioni di euro.

Cena e pranzo restano i pasti principali

La cena si conferma come il momento della giornata in cui si spende di più: 4,9 miliardi di euro sarà la cifra investita per il pasto serale, seguita dal pranzo, che inciderà per 2,4 miliardi. Questi valori comprendono anche i consumi in contesti diversi dai ristoranti classici, come agriturismi, stabilimenti balneari o aree eventi.

Anche le occasioni più brevi e informali mantengono la loro rilevanza

Anche le occasioni più brevi e informali mantengono la loro rilevanza: aperitivi e colazioni al bar si attestano su una spesa di 600 milioni di euro ciascuno, mentre break di metà giornata e dopo cena coinvolgeranno complessivamente circa 800 milioni di euro.

Stoppani: «La ristorazione è parte dello stile di vita italiano»

Per Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, i dati non sorprendono: «Scoprire che bar e ristoranti rappresentano un’importante voce di spesa per i consumi estivi degli italiani non è una sorpresa, ma la conferma che queste imprese sono parte integrante dello stile di vita delle persone, sia nei luoghi di vacanza che in quelli di residenza».

Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe

Il presidente sottolinea anche il ruolo sociale del settore: «Le nostre imprese, grazie all’impegno e alla professionalità di migliaia di lavoratori, accompagnano la quotidianità degli italiani, favorendo convivialità e condivisione. Sono questi i valori su cui rafforzare anche i rapporti umani, rendendo il Paese più attrattivo e ospitale».