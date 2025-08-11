Fedez, lo sponsor e la Sagra dello Stoccafisso: il web si divide sul cachet

La partecipazione del rapper Fedez alla Sagra dello Stoccafisso di Cittanova (Rc), evento culturale e gastronomico molto atteso in Calabria, ha acceso un acceso dibattito sui social network. La notizia del cachet di circa 100.000 euro ha sollevato numerose polemiche online, divise tra chi critica l’investimento economico e chi difende la scelta degli organizzatori. Già in passato grandi nomi della musica si sono alternati sul palco calabrese, senza però questo clamore mediatico legato a cifre (mai peraltro diffuse), forse perchè minori di quella riservata al rapper milanese, o forse proprio per la grande popolarità mediatica di quest'ultimo.

Il rapper Fedez, protagonista di un acceso dibattito sul web per la sua partecipazione alla Festa dello Stoccafisso di Cittanova (Rc)

I 100 mila euro a Fedez assicurati da uno sponsor ma che esclusono l'Unesco

Il cachet di 100 mila euro per Fedez al concerto gratuito della Festa dello Stoccafisso a Cittanova (Rc), in programma domani sera alle 22.30, pare sia interamente coperto dallo sponsor Stocco&Stocco, azienda leader nella lavorazione e commercializzazione di stoccafisso e baccalà, secondo diverse fonti giornalistiche.

Atteso il pienone per l'esibizione di Fedez alla Festa dello Stoccafisso

La notizia sta dominando l’attenzione dell'opinione pubblica nelle ultime giornate, mettendo in secondo piano la candidatura della “Tradizione dello stoccafisso” come patrimonio Unesco. Questa candidatura, iscritta il 27 marzo 2025 nell’INPAI (Inventario Nazionale del Patrimonio Agroalimentare Italiano), mira a riconoscere lo stoccafisso come un simbolo culturale al pari dell’arte del pizzaiolo.

Il dibattito online sul cachet di Fedez

Secondo quanto riportato da diverse testate, la richiesta di cachet del rapper milanese sarebbe accompagnata anche da richieste particolari come vitto e alloggio biologici, come vini senza solfiti, suscitando reazioni contrastanti sul web.

Molti utenti hanno espresso dubbi sull’opportunità di destinare una somma così elevata a un artista pop, in un contesto che tradizionalmente valorizza la cultura locale e la cucina tipica calabrese. Alcuni hanno sottolineato come la spesa potrebbe essere meglio impiegata nel sostegno alle realtà gastronomiche e artigianali del territorio.

Stocco&Stocco, azienda sponsor della kermesse

Dall’altra parte, però, c’è chi ritiene che la presenza di un artista di fama nazionale come Fedez possa portare visibilità e un forte richiamo turistico alla manifestazione, contribuendo ad attrarre un pubblico più ampio e a valorizzare la Sagra dello Stoccafisso anche a livello mediatico.

Critiche e difese sulla scelta artistica

Le polemiche non si sono limitate al solo aspetto economico. Alcuni commenti hanno messo in discussione la scelta di puntare su un rapper, genere musicale distante dalla tradizione calabrese, per un evento che da sempre celebra le radici culturali e culinarie locali.

Molti cittadini, indignati, sui social hanno evidenziato come un investimento di quel genere potesse essere utilizzato per bisogni più impellenti del territorio, come sanità e trasporti. Altri ancora hanno criticato la scelta ipotizzando che i fondi per pagare l'artista fossero pubblici, del Comune o della Pro Loco di Cittanova. Niente di tutto questo a quanto pare, tutte le spese saranno coperte dallo sponsor e, anzi, c'è chi dice che il Comune avrà anche una percentuale di ritorno sugli incassi.

La locandina del concerto di domani sera con protagonista Fedez in Calabria

Non sono mancate, comunque, posizioni più moderate o difensive, con sostenitori che hanno sottolineato come la presenza di un artista di fama nazionale come Fedez possa portare maggiore visibilità alla manifestazione e attrarre un pubblico più ampio, con benefici indiretti per l’economia locale e per la promozione del territorio calabrese. Inoltre, in molti prevedono anche un grande ritorno d'immagine proprio per l'azienda sponsorizzatrice, Stocco&Stocco, che potrà rientrare così ampiamente dell'investimento effettuato.

L’impatto delle polemiche sulla Sagra dello Stoccafisso

Di fatto, il dibattito accesissimo sui social delle ultime ore ha portato una grande attenzione mediatica sulla 24ª edizione della Sagra dello Stoccafisso di Cittanova (Rc), contribuendo enormemente ad aumentare la partecipazione e la notorietà dell’evento.

La Sagra dello Stoccafisso, infatti, è da sempre un’occasione per celebrare il piatto simbolo della cucina cittanovese e valorizzare il territorio calabrese. La presenza di un artista come Fedez può rappresentare una strategia per intercettare un pubblico più giovane e diversificato, potenzialmente interessato a scoprire le tradizioni locali.

La storia e il valore della Sagra dello Stoccafisso di Cittanova (Rc)

La Festa Nazionale dello Stoccafisso si tiene ogni anno a Cittanova (Rc), una località calabrese famosa per la sua identità culturale e gastronomica legata allo stoccafisso, un piatto tradizionale preparato secondo ricette storiche tramandate di generazione in generazione. L’evento, giunto alla 24ª edizione, si svolge a partire dal 12 agosto 2025 e richiama migliaia di visitatori tra turisti e appassionati di musica e cucina.

Lo Stoccafisso, protagonista della sagra di Cittanova al via il 12 agosto

Nei numerosi stand disposti nel centro storico, lo stoccafisso viene proposto in diverse varianti, offrendo un’esperienza culinaria che celebra la memoria e le tradizioni locali. La sagra, promossa dalla Pro Loco di Cittanova (Rc) e supportata da uno sponsor ufficiale in collaborazione con le istituzioni locali, si distingue per l’alta qualità dell’offerta gastronomica e per la presenza di artisti di rilievo nazionale.

Un cartellone musicale di alto profilo

L’edizione 2025 della Sagra dello Stoccafisso conferma la vocazione musicale dell’evento, con Fedez che si aggiunge a una lunga lista di artisti italiani famosi che negli anni hanno animato il palco cittanovese. Tra i nomi più noti che hanno partecipato alla manifestazione figurano: Nomadi, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Mino Reitano, Gigi D’Alessio, Pooh, Antonello Venditti, Anna Tatangelo, Marco Mengoni, Gianluca Grignani, Edoardo Bennato, Vinicio Capossela, Caparezza, Emis Killa, Renzo Arbore, J-Ax, Giusy Ferreri, Rocco Hunt, Loredana Bertè, Piero Pelù, Umberto Tozzi e Francesco Renga.

Questi artisti hanno contribuito a rendere la Sagra uno degli eventi musicali più rilevanti del Sud Italia, con un’offerta artistica diversificata e adatta a un pubblico ampio, ma senza le polemiche di quest'anno sul cachet.