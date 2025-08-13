Ferragosto 2025: ecco quanti italiani andranno a mangiare al ristorante

Ferragosto, quest'anno, porterà oltre cinque milioni di persone - tra italiani e turisti - a sedersi al tavolo di uno dei 91mila ristoranti aperti in tutta la Penisola, pari al 70% del totale. La spesa complessiva per il pranzo dell'estate per eccellenza è stimata in 314 milioni di euro, con un prezzo medio di 61 euro a persona per i menu “all inclusive” proposti in gran parte dei locali. Un appuntamento che, secondo le previsioni di Fipe-Confcommercio, sarà il momento clou di una giornata capace di mettere insieme convivialità, cucina e territorio, tra piatti di pesce lungo le coste, specialità di carne e selvaggina nei borghi, e ricette di montagna con pasta fresca, funghi, salumi e formaggi. Per concludere, i dolci più amati restano quelli di sempre: tiramisù, gelato e strudel.

Ferragosto al ristorante: 5 milioni di clienti e un giro d’affari da 314 milioni

«La ristorazione non svolge solo un'attività economica o di servizio, ma ha anche una forte funzione sociale, che si esprime pienamente in momenti simbolici come il pranzo di Ferragosto - dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. Sedersi a tavola, condividere un pasto, ritrovare il senso e i valori della comunità e delle tradizioni è parte integrante del nostro vivere collettivo. Per questo un grazie particolare va agli imprenditori e ai lavoratori del settore che anche in questa giornata sostengono le buone tradizioni e garantiscono un servizio qualificato e apprezzato da milioni di clienti».

Ferragosto in una stagione estiva dai consumi più prudenti

Nonostante il richiamo della data, Stoppani non nasconde che la stagione estiva non stia regalando performance esaltanti: «Una giornata speciale di una stagione estiva non particolarmente brillante - prosegue. Se alcune località registrano buone performance, soprattutto grazie alla presenza del turismo internazionale alto spendente, sono numerose le destinazioni a prevalente presenza del turismo interno in cui si registra una flessione rispetto al biennio precedente che colpisce anche la ristorazione».

Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio

«Cresce - ha poi aggiunto Stoppani - il fenomeno dei piatti condivisi e si riduce il consumo di vino per il combinato disposto del cambiamento degli stili alimentari e del controllo del budget. In questo contesto i pubblici esercizi sono tra i servizi turistici ad aver agito con maggiore attenzione e responsabilità sui listini, con un aumento complessivo che in quattro anni si attesta sul livello generale dell'inflazione».

Il pranzo di Ferragosto, comunque, è solo una parte di un agosto che per la ristorazione e i consumi fuori casa vale numeri importanti. Le stime del Centro studi Fipe-Confcommercio parlano infatti di 9,3 miliardi di euro di spesa complessiva, di cui 5,4 miliardi nei ristoranti e 1,8 miliardi nei bar. La cena resta il momento di consumo principale, con una previsione di 4,9 miliardi di euro, seguita dal pranzo con 2,4 miliardi. Aperitivi e colazioni al bar pesano per circa 600 milioni ciascuno, mentre break e dopocena si fermano sui 400 milioni.

Un capitolo a parte lo meritano sagre e fiere, che ad agosto generano consumi per circa 500 milioni di euro. A tutti questi valori elencati si somma poi l'apporto dei turisti stranieri, che nel mese estivo per eccellenza spendono nei servizi di ristorazione almeno 1,6 miliardi di euro, confermando il ruolo centrale dei pubblici esercizi non solo come attività economiche ma come veri e propri luoghi di incontro e di esperienza. E a Ferragosto, più che mai, il piacere di stare a tavola diventa un simbolo nazionale.