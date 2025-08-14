Supermercati aperti a Ferragosto: l'elenco e gli orari per fare la spesa

Il 15 agosto è la giornata in cui l'Italia si ferma. Famiglie e amici si ritrovano attorno a tavole imbandite, tra grigliate e pranzi all'aperto. Ma può sempre capitare di accorgersi all'ultimo che manca qualcosa: una bottiglia di vino, un pezzo di carne, un ingrediente per completare il dolce. Per questo diverse catene della grande distribuzione hanno deciso di tenere aperti alcuni punti vendita anche a Ferragosto, spesso con orari ridotti rispetto al consueto.

Supermercati aperti a Ferragosto: ecco dove fare la spesa il 15 agosto

Esselunga, per esempio, ha comunicato ai suoi clienti che la maggior parte dei punti vendita farà orario ridotto dalle 8 alle 14. Sul sito ufficiale (clicca qui) è possibile verificare con esattezza i dettagli per ciascun negozio. Diversi punti vendita Carrefour - soprattutto nelle grandi città - rimarranno aperti anche il 15 agosto, la maggior parte con orario continuato dalle 7 circa fino alle 21 e in alcuni casi anche 22. Maggiori dettagli possono essere consultati sul portale online (a questo link). Lo stesso vale per Lidl, le cui aperture variano tra le 7.30 e le 8.30 e le chiusure tra le 19.30 e le 21 a seconda del negozio. I dettagli per ciascuno di essi possono essere verificati sul sito (clicca questo link). Quanto a Eurospin, alcuni fanno orario ridotto 8.30-13 e altri orario continuato anche fino alle 22 (qui il sito per i dettagli).

La catena Conad ha deciso di mantenere aperti alcuni dei punti vendita delle grandi città, da Milano a Napoli, da Torino a Bari fino a Catania. Gli orari possono variare, ma sul sito è disponibile una mappa (clicca qui) da cui consultare i dettagli di ciascuno store. I negozi della Bennet, invece, saranno aperti per Ferragosto ma con orario ridotto alla sola mattina fino alle 13. L'apertura è variabile tra le 8 e le 8.30 a seconda del punto vendita, maggiori informazioni sul porta online (tramite questo link). Alcuni locali Coop saranno chiusi, solo pochi di questi in via eccezionale saranno disponibili al pubblico - per lo più nelle grandi città - con orario continuato dalle 8 alle 20. Sul sito è possibile reperire i dettagli necessari (qui l'accesso).

Non mancano le aperture straordinarie anche per altre catene. La catena Il Gigante ha stilato sul proprio sito un elenco con i dettagli di ciascun punto vendita. Alcuni saranno chiusi, altri faranno orario ridotto fino alle 12.30 o 13 e altri continuato fino alle 20, 20.30 o 21. Le aperture partiranno tra le 8 e le 8.30. A questo link è possibile consultare tutte le informazioni. Alcuni negozi di Pam-Panorama saranno chiusi per Ferragosto, ma alcuni saranno aperti con orario ridotto dalle 8 alle 14. Sul sito è possibile verificare i dettagli (clicca qui). Infine, orari straordinari anche per i punti vendita MD: alcuni faranno orario ridotto con apertura tra le 8.30 e le 9 e chiusura tra le 12.30 e le 13. Le informazioni di ciascun locale è presente sul sito web (a questo link).