Pizza perfetta? Come l'attrezzatura giusta cambia il risultato dell'impasto

15 agosto 2025 | 11:30

Quando si tratta di scegliere l'impastatrice professionale giusta, è fondamentale conoscere le differenze tra impastatrici a braccia meccaniche e impastatrici a spirale. Ogni tipologia presenta caratteristiche tecniche e funzionali specifiche, adatte a diversi utilizzi, dalla panificazione e pizzeria alla ristorazione. Ma come orientarsi in un mercato così vasto? La scelta dipende principalmente dalle specificità dell'impasto che si intende ottenere.

Per ogni pizzaiolo, la scelta dell'impastatrice professionale giusta è una decisione cruciale che incide direttamente sulla qualità dell'impasto

Per ogni pizzaiolo, la scelta dell'impastatrice professionale giusta è una decisione cruciale che incide direttamente sulla qualità dell'impasto e, di conseguenza, della pizza. Ogni modello ha caratteristiche uniche, e capire quale si adatti meglio alle esigenze della tua pizzeria può fare la differenza. Abbiamo chiesto a Vittorio Pisani, consulente di AV Baking®, di guidarci in questa scelta fondamentale.

Caratteristiche dell'impastatrice a spirale

L'impastatrice a spirale è una macchina versatile, capace di gestire diverse tipologie di impasti, «Da impasti più o meno idratati a impasti dei grandi lievitati». Questa sua flessibilità la rende la più richiesta nel mondo della pizzeria e della panificazione. «La spirale è una macchina che ti permette di fare entrambi i prodotti», conferma Pisani, evidenziando come sia particolarmente adatta per impasti a media idratazione, come quelli per pizza, pane comune o pasta fresca. Le versioni più evolute offrono due velocità o sistemi a inverter per regolare la potenza in modo dinamico.

Caratteristiche dell'impastatrice a braccia meccaniche

L'impastatrice a braccia meccaniche, detta anche a “braccia tuffanti”, riproduce fedelmente il movimento delle braccia umane. Questo sistema permette una lavorazione delicata dell'impasto, con un'eccellente ossigenazione e una struttura glutinica ben sviluppata. «La “braccia tuffanti” è una macchina che puoi anche utilizzare per tutti gli altri prodotti, ma è specifica soprattutto per i grandi lievitati, quindi ideale in pasticceria o panificazione» spiega Pisani.

Le braccia alternate si muovono in modo asincrono, evitando il surriscaldamento dell'impasto e preservandone la qualità. «L'azione lenta e progressiva consente un'ottima lavorazione di impasti utilizzati per tipologie di pane quali ciabatta, focacce e grandi lievitati.»

Questa macchina è preferita nei laboratori artigianali di panificazione e pasticceria da professionisti che lavorano con lievito madre o pre-fermentati, dove la qualità dell'impasto è un fattore decisivo. È particolarmente indicata per panificatori specializzati in prodotti ad alto valore artigianale, come panettoni, colombe e prodotti a base di biga o pasta madre.

AV Baking®: l'eccellenza per gli impasti professionali

Per chi è alla ricerca di un'impastatrice affidabile e performante, AV Baking® rappresenta una soluzione concreta e altamente specializzata. L'azienda si distingue nella fornitura professionale per pizzerie, offrendo impastatrici a spirale compatte e industriali progettate per garantire efficienza, robustezza e continuità operativa.

Investire in un'impastatrice di qualità come quelle offerte da AV Baking® diventa quindi fondamentale per una pizzeria. L'azione meccanica dell'impastatrice è un fattore cruciale per la qualità del prodotto finale. «È fondamentale investire in macchinari efficienti. L'impastatrice giusta permette di utilizzare più acqua nell'impasto, di lavorare una quantità maggiore di impasto e di formare una maglia glutinica migliore» sottolinea Pisani. «Pensiamo che la qualità della materia prima insieme all'azione meccanica dell'impastatrice sia l'80% del risultato, quindi avere una macchina di qualità influisce molto sulla realizzazione del prodotto finale».

Perché scegliere AV Baking®?

Le macchine AV Baking® sono consigliate grazie ad un'azione meccanica superiore, un aspetto fondamentale per la qualità degli impasti in pizzeria. L'accurata progettazione della spirale, che tiene conto del numero di battute e della distanza, è cruciale per la migliore formazione del glutine. Questo si traduce in impasti più elastici, forti e ben strutturati, essenziali per una pizza eccellente.  Inoltre, le impastatrici AV Baking® consentono ai pizzaioli di incorporare una percentuale maggiore di acqua nell'impasto, un vantaggio notevole per ottenere prodotti più idratati e leggeri, sempre più richiesti dai clienti.

Oltre alle performance, la durata eccezionale di queste macchine, rappresenta un vero e proprio investimento a lungo termine che richiede minima manutenzione, limitata alla semplice pulizia.  Infine, AV Baking® pensa anche agli spazi delle pizzerie, grazie a soluzioni che includono macchine un più piccole che si possono sistemare nel laboratorio, dimostrando un'attenzione alle diverse esigenze operative.

Un servizio a 360 gradi

Ma non è finita qui, AV Baking® non si limita alla vendita di macchine di qualità, ma offre un servizio completo che accompagna il cliente in ogni fase infatti mette a disposizione  un servizio clienti completo e dedicato, essenziale per ogni pizzeria.

L'assistenza post-vendita è totale: viene fortino supporto al cliente non solo all'inizio, ma anche nel tempo, per aiutarlo a crescere. Per chi è alle prime armi, AV Baking® offre formazione dedicata, con Vittorio Pisani stesso che si occupa di spiegare e assistere nelle prime fasi di lavorazione con le macchine. L'obiettivo principale è la piena soddisfazione del cliente e il successo della sua attività; la vendita non è un punto di arrivo, ma l'inizio di un rapporto.

Questa dedizione si estende anche alla gamma completa di prodotti offerti: oltre alle impastatrici, l'azienda propone banchi pizza refrigerati, arrotondatrici automatiche e forni di loro distribuzione esclusiva, tutti strumenti fondamentali per ottimizzare l'organizzazione e la velocità di produzione in pizzeria.

Ecotec - AV Baking®
Via di Vittorio 16/E 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel +39 051 6343815

