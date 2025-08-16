Pizzeria all'italiana: l'arte del condire il conto più che la pizza

Ma se non andiamo adesso, la settimana di Ferragosto, in pizzeria, quando ci andiamo più? Organizzata a ora di pranzo, pianificata per l'ora di cena. «Quanti siamo?» - «In otto». E qui il calembour è facile: siamo in otto, alle otto. Otto di sera, ovviamente! Si prenota, si specifica l'orario e si chiede una cosa precisa: il tavolo quadrato. Così ci si mette due per lato, conversazioni agevolate, miglior prossemica e più spazio al centro per eventuali piatti di servizio.

Pizzeria quadrata: il tavolo speciale costa caro

L'arrivo in pizzeria e l'assegnazione dei posti

Chi dice che la puntualità non è di questa terra? Da luoghi diversi, qualche minutino prima delle otto, siamo davanti al locale. Siamo, come si suole dire, piacevolmente scoppiati: 2 donne e 6 uomini. O meglio, ragazzi in età adulta. Il tavolo quadrato è lì, noi siamo qui, sull'uscio. È improbabile che si muova da solo, quindi ci avviciniamo noi. E volete che, in un gruppo di otto, non ci sia chi assegna i posti? E volete che gli altri sette non se ne infischino palesemente? Così ci si siede un po' dove capita: la regola “un uomo, una donna” salta subito.

L'ordinazione e il Lambrusco di Sorbara

Arrivano i menu: carta delle pizze e carta delle bevande. Ho un maglioncino sulle spalle - sciocchezza col caldo che fa! - e lo appoggio sulla sedia vuota accanto. L'amica alla mia destra, con la sua blusetta celeste, fa lo stesso. Scelgo: calzone al forno e, avendo raccolto adesioni da due commensali, un Lambrusco di Sorbara. «Ben cotto, ma non bruciacchiato, e con un filino d'olio a bocca di forno. Olio evo, mi raccomando». Uno dopo l'altro, un po' effetto gregge, ordiniamo. La cameriera - palesemente fuori ruolo e, a occhio, lontana dalla sua terra natia - prende nota e porta le comande al banco del pizzaiolo.

Il locale si riempie

Mentre il locale si anima, vado in bagno: lavarsi le mani con il sapone prima di mangiare è d'obbligo. E, già che ci sono, un bisognino. Prezzi? Non modici. Ma è Ferragosto, e tra poco più di cento giorni è Natale: gaudeamus igitur… sulla seconda parte della frase, meglio sorvolare. Un cameriere di passaggio, non il nostro, mi sostituisce subito il tovagliolo caduto a terra. Arrivano le bevande: Lambrusco per tre, due birre grandi per quattro e… una Coca Cola. Coraggio, la serata va avanti. Si parla di calcio: 8 persone, 9 pronostici diversi.

Le pizze e i dettagli

Finalmente le pizze. Il mio calzone ha la base un po' bruciacchiata e il filino d'olio ridotto a tre gocce contate. Le altre pizze sono nella AQL - Accettabile Qualità Limite. Devo tornare in bagno: meno pulito di prima. Un compagno di tavolo assaggia il nostro Lambrusco, chiede un calice. Arriva, con calma.

Pizzeria d’Italia: qui il gusto è opzionale, ma il supplemento è garantito

Sul dolce si apre la discussione: tiramisù per tutti? Io preferisco la panna cotta. Un'amica rinuncia al dolce, ma chiede un cucchiaio per assaggiare quello del vicino. Amari e caffè: chiedo un amaro calabrese. «Ce l'abbiamo in cambusa». Me lo portano.

Il conto e i supplementi

Si è fatta una certa. Arriva il conto. Si divide per sei… ma siamo in otto! Non è tanto l'importo, quanto le voci:

Supplemento quadrato : tavolo speciale , più tempo per la mise en place .

: , più tempo per la . Coperti per 12 : abbiamo occupato due sedie del tavolo vicino con maglioncino e blusetta , impedendo di “ vendere ” quel tavolo .

: abbiamo occupato del con e , impedendo di “ ” quel . Supplemento toilette : due di noi sono andati in bagno due volte , consumando più acqua e sapone del previsto.

: di noi sono andati in , consumando più e del previsto. Supplemento sciacquone : evitato solo per cortesia del patron , perché ho “ usato ” quello grande per un bisogno piccolo .

: evitato solo per del , perché ho “ ” quello per un . Supplemento ben cotto : maggior consumo di legna e… di fosforo del fornaio , che ha dovuto prestare più attenzione.

: maggior consumo di e… di del , che ha dovuto prestare più attenzione. Supplemento filino d'olio : tre gocce contate con il contagocce .

: contate con il . Supplemento calice : per l' assaggio di Lambrusco da chi beveva birra .

: per l' di da chi beveva . Supplemento cucchiaino : per assaggiare il dolce del vicino .

: per assaggiare il del . Supplemento amaro: bottiglia in cambusa, con accensione e spegnimento della luce inclusi.

L'ultimo tocco

Quando pensiamo che sia finita, il patron si avvicina: «Manca una voce». Oddio, quale? «Il supplemento di costo: il mio tempo speso per spiegarvi i supplementi». Questo, magnanimamente, ce lo condona. quando si dice che signori si nasce… a volte anche patron.